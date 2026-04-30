いーふらん、2026年度入社式を開催｜新入社員が語る「入社の理由」

株式会社いーふらん2026年度 株式会社いーふらん 入社式

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）は、2026年3月30日（月）に2026年度入社式を執り行いました。全国に1,760店舗以上（2026年4月現在）を展開する高価買取ブランド「高価買取 おたからや」を主軸に、26期連続の売上成長を続ける当社に、今年も多くの意欲ある新入社員が加わりました。

当プレスリリースでは、入社式の概要に加え、新入社員に実施した「入社理由アンケート」の集計結果、そして福利厚生など、いーふらんが選ばれる背景をご紹介します。

｜総勢182名が入社--パシフィコ横浜にて入社式を開催

2026年3月30日（月）、当社は2026年度入社式をパシフィコ横浜にて執り行いました。式典には今年度の新卒新入社員182名が出席し、当社代表取締役会長 渡辺喜久男による祝辞、代表取締役社長 鹿村大志による激励の言葉、そして新入社員代表による誓いの言葉が読み上げられました。

「皆さんの夢や希望をこの会社でぜひ実現してください」--代表取締役会長 渡辺喜久男より祝辞

代表取締役会長 渡辺喜久男

「大きな夢や希望を抱いて入社されたことと思います。当社には短い期間で目指すところに行ける可能性がたくさんあります。昨年度は売上1,000億円規模でしたが、本年度は2,000億円超を見込んでいます。その先には4,000億円、さらには1兆円という大きな目標を見据えています。今後は世界5カ国で展開する「おたからや」海外事業をさらに加速させるとともに、フィットネス、ゴルフ、不動産、船舶事業など多角的な経営を推し進めていきます。海外で働きたい方、会社の中核を担いたい方は大歓迎です。皆さんの夢や希望をこの会社でぜひ実現させてください。」

「成長するべきタイミングで厳しい冬の寒さを乗り越えてこそ、花は咲く」--代表取締役社長 鹿村大志より祝辞

代表取締役社長 鹿村大志

「昨年の入社式でお話しした桜の続きをご報告します。昨年、暖かい室内で育てた盆栽の桜は冬の寒さを経験しなかったために花を咲かせることができませんでした。そこで今年は外で育てたものの、やはり花は咲きませんでした。桜は、成長するべきタイミングで厳しい冬の寒さを乗り越えてこそ花を咲かせます。今まさにこのタイミングで、厳しい経験も楽しい経験も積み重ねてください。この数年間の過ごし方が、今後何十年の人生の礎になります。いち早く多くのことを学び、この会社で『何者か』になっていただきたいです。」

入社式の詳しい模様は、当社オウンドメディア「E-LIFE」でもレポート記事を公開しております。



【株式会社いーふらん 2026年度入社式レポート】26卒新入社員182名が入社── “1兆円企業”へ挑む次世代が始動：https://e-fran-elife.jp/216/

｜入社式後に「E-1グランプリ」を開催--新入社員が買取営業の実力を競う

入社式のあとには、当社独自の買取ロールプレイング大会「E-1グランプリ」を開催しました。参加者は、当社独自の入社前研修「早期キャリアアッププログラム」において優秀な成績を残し、熾烈な予選を勝ち抜いた3名が選出されました。

選出された参加者は、創業以来25年以上にわたって培われた当社独自のノウハウを実店舗で経験し、その成果を存分に発揮しました。審査には鹿村をはじめ、各部署の責任者も参加しました。



今年のE-1グランプリでは、過去最高に豪華な優勝景品が用意されました。その内容は、ビジネスクラスでのフライト、ロールスロイスでの送迎、マリーナ・ベイ・サンズのスイートルームへの宿泊を含む「総額150万円相当のシンガポール3泊4日VIP研修旅行」です。この研修旅行を通して経営者が体験するような環境に触れ、経営者としての視座を持ってほしいという会社からのメッセージが込められています。

また、研修の行き先であるシンガポールは、当社の海外展開の中でも現在最も業績が伸びている拠点です。そのシンガポール法人の代表を務めるのは、24卒入社の柳生です。新卒でありながら赴任国の代表というポジションを担う柳生の存在が、新卒社員にもこれだけのチャンスが開かれていることを示しています。当社の海外展開への熱量と若手への期待の高さは、今回のファイナリスト3名全員が海外での活躍を志望していたことにも表れています。



そして見事優勝し、VIP研修旅行の切符を手にしたのは中村でした。

優勝者コメント（優勝者氏名：中村）

「自分なりに努力はしてきたんですけれども、それ以外にも、特に同じエリアのスタッフの方々には、ものすごくたくさんの指導をしていただきました。その指導があったからこそ今ここに立てていると思うので、すぐにみんなに感謝の気持ちを伝えたいと思っています。今日はありがとうございました。」

E-1グランプリの熱戦の模様は動画でもご覧いただけます。

【2026年度】いーふらん入社式に密着レポート！新入社員インタビューでおたからやの未来に迫る！！：https://www.youtube.com/watch?v=8TgFy_MJdW4

｜「なぜいーふらんを選んだのか」--新入社員アンケート結果

今年入社した182名はなぜ当社を選んだのか。この度、新入社員を対象に「入社理由アンケート」を実施しました。



アンケート概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80252/table/244_1_31f2c1edac4c5dbf509e756f619db486.jpg?v=202605010451 ]

入社理由ランキング

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80252/table/244_2_d34a939a5a7e1b7893b35e64626967e2.jpg?v=202605010451 ]

※ 複数回答（最大3つ）のため、合計は100%を超えます。

新入社員の声

「1年目からマネージャーを目指せるキャリアアップの速さに魅力を感じました。」



「教育体制の充実と、成果がしっかりと反映される給与面に惹かれました。」



「若手でも評価され、女性でも第一線で輝ける環境がある。」

｜「やる気があれば、スピード出世も夢ではない」--いーふらんの福利厚生

当社では、社員ひとりひとりが働きやすく、且つやりがいを持って仕事に臨めるよう、働き方改革を行っており、 また福利厚生面にも注力し「日本で一番福利厚生の多い企業」を目指して福利厚生の拡充を推進しております。



主な福利厚生

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/80252/table/244_3_2c6f8c2d57bf9c356dd9c15ec85a6050.jpg?v=202605010451 ]

以上の制度や福利厚生は全体の一部です。

｜業界成長率を上回る急拡大--いーふらんが選ばれる3つの理由

１. 26期連続成長、業界トップ水準の店舗数

当社は3兆円規模のリユース業界において、「高価買取 おたからや」を全国1,760店舗以上（2026年4月現在）で展開しています。業界の成長率130%を大幅に上回るペースで成長を続けており、26期連続で売上を更新しています。

２. 海外展開で広がるグローバルキャリア

2025年2月に香港1号店をオープンし、年内には香港2号店もオープン予定です。現在では、他にもシンガポール・台湾・インドネシア・タイにも進出しております。東南アジアを中心に世界展開を推進しており、グローバルに活躍できるフィールドが広がっています。

３. 若手が活躍できる組織風土

社歴・年齢に関係なく、成果と意欲次第で昇格できる文化があります。新しいポストが次々と生まれる拡大期だからこそ、入社数年で責任ある役職に就く社員も多く輩出しています。この環境を支えるのが当社独自の研修制度「早期キャリアアッププログラム」です。座学研修では、創業以降26年間で培ったノウハウを詰め込んだ営業マニュアルにより即戦力として活躍できる基盤を築くことができます。そして入社前のOJT研修では実際に店舗での買取営業を経験し、独り立ちできる力を育成します。この研修プログラムを経て、2026年卒では28名の新卒店長が誕生しました。

｜2027年度新卒採用も積極展開中--挑戦を求める学生へ

当社では2027年度の新卒採用も積極的に実施しています。「これまでの自分から変わりたい」「圧倒的な成果を出したい」「グローバルに活躍したい」そのような意欲ある方のご応募をお待ちしています。

＼ 新卒採用ページはこちらから ／

https://e-fran-recruit.jp/

＼ 27卒説明会参加はこちらから ／

https://job.mynavi.jp/27/pc/corp255365/sem.html

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410