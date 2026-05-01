マルニ木工、パリ・サンジェルマン×鉄腕アトム コラボレーションプロジェクトに参画

株式会社マルニ木工

株式会社マルニ木工は、フランスを代表するサッカークラブ パリ・サンジェルマン（PSG）と、日本が世界に誇る漫画家・手塚治虫による不朽の名作『鉄腕アトム』（Astro Boy）とのコラボレーションプロジェクトに参画し、木製プロダクト「PSG マルニ木工 木 鉄腕アトム」を制作いたしました。

本プロジェクトでは、国境や世代を超えて愛されるキャラクター“鉄腕アトム”を、ソフビ・陶磁器・木工という異なる3つの素材を通して表現しています。

裏原宿から世界へ発信し続ける「SECRET BASE」、400年の歴史を誇る波佐見焼の「マルヒロ」、そして1928年の創業以来、“工芸の工業化”を掲げてきたマルニ木工。それぞれの分野で独自のものづくりを続ける日本のクラフト・カルチャーを牽引するパートナーとともに、パリ・サンジェルマンと鉄腕アトムという二つのアイコンを、新たなプロダクトとしてかたちにしました。

3つの素材で表現されたアトム

■PSG マルニ木工 木 鉄腕アトム

価格：198,000円（本体 180,000円）

数量：15体限定

素材：ウォルナット材

マルニ木工が制作する「PSG マルニ木工 木 鉄腕アトム」は、ウォルナット材の質感を活かしながら、彫刻的に削り出す精緻な木工技術によってアトムを表現した木製のアトム。

家具づくりで培ってきた切削・研磨の技術を用い、丸みを帯びたフォルムや細部の造形を丁寧に仕上げました。木ならではの温度を感じさせる質感と、思わず触れ続けたくなるような滑らかな手触りが特徴です。

天然木を使用しているため、一体ごとに木目や表情が異なり、同じものは二つとして存在しません。キャラクターとしての親しみやすさに、ウォルナット材の深い色合いと静かな存在感が重なった、15体限定の特別な一体です。

■PSG マルヒロ 陶磁器 鉄腕アトム

価格：154,000円（本体 140,000円）

数量：15体限定

長崎県の伝統工芸「波佐見焼」を手がける マルヒロ による陶磁器のアトム。

本来は自立が難しいサイズ・構造でありながら、複数の職人による高度な技術の結集により実現。400年以上の歴史を持つ伝統と現代的な感性が融合した一体です。

■PSG SECRET BASE ソフビ 鉄腕アトム

価格：33,000円（本体 30,000円）

数量：115体限定

裏原カルチャーを象徴するソフビブランド SECRET BASE による鉄腕アトム。

2001年の創業以来、“自分たちが本当に作りたいものだけを作る”という姿勢で唯一無二のプロダクトを生み出してきた同ブランドが、本プロジェクトの基軸となる鉄腕アトムの原型を制作。本原型は、他素材展開のベースとしても機能しています。

販売情報

- 先行発売

2026年5月2日（土）

ICI C'EST PARIS LA MAISON TOKYO(https://www.psg.fr/en/icp-tokyo-jp) 内

※パリ・サンジェルマン本国（PSG） が2026年5月2日（土）～ 5月5日（火祝）まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOにて体験型ポップアップスペース「ICI C’EST PARIS LA MAISON TOKYO(イシ・セ・パリ・ラ・メゾン)」を開催。

- 予約販売（EC）

2026年5月2日（土）～ 5月4日（月・祝）

パリ・サンジェルマン 公式オンラインストア(https://baycrews.jp/item/list/?q_mshop=0343&q_mccate=718) にて先行予約受付

- 一般発売

2026年5月5日（火・祝）～

PSG新宿店、原宿店、名古屋店、パリ・サンジェルマン公式オンラインストア

※ 販売日程・販売方法は変更となる場合がございます。

詳細は各販売店舗および公式オンラインストアにてご確認ください。