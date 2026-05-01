Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月24 に「Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。オーディオコーデックICに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）の概要
Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）に関する当社の調査レポートによると、Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）規模は 2035 年に約 75.3億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）規模は約 49.8億米ドルとなっています。オーディオコーデックIC に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）におけるシェアの拡大は、電気自動車（EV）の導入が急速に拡大していることによるものです。
国際エネルギー機関（IEA）の報告書によれば、2024年における世界の電気自動車販売台数は17百万台に達し、前年比で25%以上の増加を記録しました。
各EVにはインフォテインメントシステムや高度なオーディオシステムが搭載されており、効率的かつ高品質な音響体験を提供するために、オーディオコーデックICへの需要が高まっています。
オーディオコーデックICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/audio-codec-ic-market/590642239
オーディオコーデックICに関する市場調査によると、IoTおよびスマートデバイスの普及拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。
国際エネルギー機関（IEA）の報告書によれば、スマートスピーカー、音声アシスタント、コネクテッド家電といったIoTデバイスの利用が急速に拡大しており、これがオーディオコーデックICの採用に向けた新たな機会を創出していることが判明しています。
これらのデバイスは、音声認識や通信などの機能を実現する上で、効率的な音声処理に大きく依存しています。そのため、拡大を続けるIoTエコシステムにおいて、コーデックICは不可欠な構成要素となっています。
しかし、厳格な規制やコンプライアンス要件が、世界市場の成長にとって重大な脅威となり得る可能性もあります。民生用電子機器や車載機器に搭載されるオーディオコーデックICには、安全性、性能、環境負荷に関する厳格な規制基準への適合が求められます。こうした要件を満たすためには、企業側により多額の投資が必要となる場合があり、その結果、製品の発売が遅延したり、世界市場への浸透ペースが鈍化したりする恐れがあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348475/images/bodyimage1】
Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）セグメンテーションの傾向分析
Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）の概要
Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）に関する当社の調査レポートによると、Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）規模は 2035 年に約 75.3億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）規模は約 49.8億米ドルとなっています。オーディオコーデックIC に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）におけるシェアの拡大は、電気自動車（EV）の導入が急速に拡大していることによるものです。
国際エネルギー機関（IEA）の報告書によれば、2024年における世界の電気自動車販売台数は17百万台に達し、前年比で25%以上の増加を記録しました。
各EVにはインフォテインメントシステムや高度なオーディオシステムが搭載されており、効率的かつ高品質な音響体験を提供するために、オーディオコーデックICへの需要が高まっています。
オーディオコーデックICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/audio-codec-ic-market/590642239
オーディオコーデックICに関する市場調査によると、IoTおよびスマートデバイスの普及拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。
国際エネルギー機関（IEA）の報告書によれば、スマートスピーカー、音声アシスタント、コネクテッド家電といったIoTデバイスの利用が急速に拡大しており、これがオーディオコーデックICの採用に向けた新たな機会を創出していることが判明しています。
これらのデバイスは、音声認識や通信などの機能を実現する上で、効率的な音声処理に大きく依存しています。そのため、拡大を続けるIoTエコシステムにおいて、コーデックICは不可欠な構成要素となっています。
しかし、厳格な規制やコンプライアンス要件が、世界市場の成長にとって重大な脅威となり得る可能性もあります。民生用電子機器や車載機器に搭載されるオーディオコーデックICには、安全性、性能、環境負荷に関する厳格な規制基準への適合が求められます。こうした要件を満たすためには、企業側により多額の投資が必要となる場合があり、その結果、製品の発売が遅延したり、世界市場への浸透ペースが鈍化したりする恐れがあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348475/images/bodyimage1】
Audio Codec IC Market（オーディオコーデックIC市場）セグメンテーションの傾向分析