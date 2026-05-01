ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農かながわ」では、「ヒマワリサマーキャンペーン」を実施しています。

夏の定番「ヒマワリ」は、ビタミンカラーが魅力の花で、本数が異なる３商品を取り扱っています。「ヒマワリサマーキャンペーン」は、より多くの人に「ヒマワリ」楽しんでいただくために特別価格でご案内するキャンペーンです。

販売している品種は、黒芯とオレンジ色の花色と濃緑色の葉のコントラストが美しく、花弁数が多いヒマワリとなっています。太陽のように明るい色の「ヒマワリ」をお部屋に飾ると、少し早い夏を感じることができます。



ヒマワリ



キャンペーンページ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10006170/

【ヒマワリサマーキャンペーン概要】

１．期 間：令和８年５月１日（金）から

２．内 容：対象の商品を特別価格で販売

３．ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/e10006170/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown