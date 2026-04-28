【学術論文発表済】神奈川県横須賀市のバザルト(R)バストケアが痩せるとすぐ落ちるバストの悩みに変化。6回の継続ケアで横流れ解消・バストアップと全身すっきりを同時に実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――神奈川県横須賀市・Taikaの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、神奈川県横須賀市のサロン『Taika』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、脚やお腹には脂肪がつきやすい一方、バストにはつきにくく、痩せるとすぐにバストから落ちてしまうという悩みを長年抱えていたお客様です。バストアップへの希望はあっても、自分ではなかなか思うようにできないという状態でご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バストトリートメントを3週間～1ヶ月以内のペースで継続実施。計6回のケアにより、全身の巡りを整えながらバストへアプローチしました。
施術を重ねるごとに横に流れやすかったバストがしっかりと綺麗な形に整いはじめ、以前は気になっていた下着のパカパカ感も解消。バストアップの変化も実感されました。
お客様は「痛みは全くなく、施術中寝てしまうくらいリラックスできます。つま先から肩周りまでしっかりケアして余分なお肉をバストへ持ってきてくれるので、痩せたい部分はすっきりしながらバストアップも目指せるところがとても魅力です」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)バストトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で全身の巡りとバストの土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Taika（神奈川県横須賀市）
URL：https://taika0603.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347331/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347331/images/bodyimage2】
「確かな裏付けがあるからこそ、自信を持って届けられる。施術後の驚きと喜びに満ちた表情が、私のやりがいです。」
神奈川県横須賀市の『Taika』オーナー・中村氏がバザルト(R)を選んだ決め手は、エビデンスに基づいた理論的なアプローチへの深い共感でした。確かな裏付けがあるからこそ自信を持って施術を提供でき、お客様に目に見える変化と喜びを届けられると確信し、導入を決意したといいます。
「施術の最中からお客様がカラダの変化をすぐに実感してくださることが最大のメリットです。バストの形や位置が整うのをその場で確認できるため、お客様の満足度が非常に高い。感覚的な癒しだけでなく、結果で応えられるバザルト(R)の即効性は他店との大きな差別化になると確信しています」と中村氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、中村氏はこう語ります。「バザルト(R)のバストはすぐに効果が実感できます。癒されている間にバストも体も整うなんて、まさに理想の技術。エビデンスに基づいたこの驚きの変化を、ぜひ一度体感してほしいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、痩せるとすぐバストから落ちてしまうという体質的な悩みを抱えた女性が、バザルト(R)バストトリートメントを3週間～1ヶ月のペースで6回継続することで横流れの解消・バストの形の整いとバストアップが確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら全身の巡りを活用してバストへ変化をもたらすバザルト(R)の特性が、高い即効性と再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、神奈川県横須賀市のサロン『Taika』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、脚やお腹には脂肪がつきやすい一方、バストにはつきにくく、痩せるとすぐにバストから落ちてしまうという悩みを長年抱えていたお客様です。バストアップへの希望はあっても、自分ではなかなか思うようにできないという状態でご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バストトリートメントを3週間～1ヶ月以内のペースで継続実施。計6回のケアにより、全身の巡りを整えながらバストへアプローチしました。
施術を重ねるごとに横に流れやすかったバストがしっかりと綺麗な形に整いはじめ、以前は気になっていた下着のパカパカ感も解消。バストアップの変化も実感されました。
お客様は「痛みは全くなく、施術中寝てしまうくらいリラックスできます。つま先から肩周りまでしっかりケアして余分なお肉をバストへ持ってきてくれるので、痩せたい部分はすっきりしながらバストアップも目指せるところがとても魅力です」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)バストトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で全身の巡りとバストの土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Taika（神奈川県横須賀市）
URL：https://taika0603.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347331/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347331/images/bodyimage2】
「確かな裏付けがあるからこそ、自信を持って届けられる。施術後の驚きと喜びに満ちた表情が、私のやりがいです。」
神奈川県横須賀市の『Taika』オーナー・中村氏がバザルト(R)を選んだ決め手は、エビデンスに基づいた理論的なアプローチへの深い共感でした。確かな裏付けがあるからこそ自信を持って施術を提供でき、お客様に目に見える変化と喜びを届けられると確信し、導入を決意したといいます。
「施術の最中からお客様がカラダの変化をすぐに実感してくださることが最大のメリットです。バストの形や位置が整うのをその場で確認できるため、お客様の満足度が非常に高い。感覚的な癒しだけでなく、結果で応えられるバザルト(R)の即効性は他店との大きな差別化になると確信しています」と中村氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、中村氏はこう語ります。「バザルト(R)のバストはすぐに効果が実感できます。癒されている間にバストも体も整うなんて、まさに理想の技術。エビデンスに基づいたこの驚きの変化を、ぜひ一度体感してほしいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、痩せるとすぐバストから落ちてしまうという体質的な悩みを抱えた女性が、バザルト(R)バストトリートメントを3週間～1ヶ月のペースで6回継続することで横流れの解消・バストの形の整いとバストアップが確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら全身の巡りを活用してバストへ変化をもたらすバザルト(R)の特性が、高い即効性と再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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