【学術論文発表済】神奈川県横須賀市のバザルト(R)バストケアが痩せるとすぐ落ちるバストの悩みに変化。6回の継続ケアで横流れ解消・バストアップと全身すっきりを同時に実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】神奈川県横須賀市のバザルト(R)バストケアが痩せるとすぐ落ちるバストの悩みに変化。6回の継続ケアで横流れ解消・バストアップと全身すっきりを同時に実現した最新症例を公開