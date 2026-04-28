効率的な産業用包装への需要拡大を受け、世界のIBC（中型バルクコンテナ）市場は2035年までに270億米ドルを突破する見通し

効率的な産業用包装への需要拡大を受け、世界のIBC（中型バルクコンテナ）市場は2035年までに270億米ドルを突破する見通し