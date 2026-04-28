5月2日（土）北野エース まい泉「ポケットサンドコベルコ神戸スティーラーズver.」を東大阪市花園ラグビー場で販売
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食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県伊丹市、代表取締役社長執行役員：油山哲也）は、5月2日（土）に東大阪市花園ラグビー場で開催されるNTTジャパンラグビーリーグワン2025-26第17節コベルコ神戸スティーラーズvs三重ホンダヒートにて、まい泉（井筒まい泉株式会社）人気商品の「ポケットサンド」を販売いたします。2025年から株式会社エースがシルバーパートナーとして応援しているNTTジャパンラグビーリーグワンディビジョン1所属”コベルコ神戸スティーラーズ“の「チームエンブレム」とマスコットキャラクター「コーロクン」がプリントされた2種の限定デザインです。
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■ヒレかつとたまご入り、まい泉人気の「ポケットサンド」限定デザインで登場
2026年5月2日（土）、東大阪市花園ラグビー場で開催されるNTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 第17節コベルコ神戸スティーラーズvs三重ホンダヒートにて、まい泉の「ポケットサンド」を販売します。「チームエンブレム」とマスコットキャラクター「コーロクン」がプリントされた2種類のポケットサンドが、会場限定商品として登場。まい泉のかつサンドやとんかつは、「かつ」＝「勝つ」のゲン担ぎとしても重宝される人気商品。やわらかなヒレかつと、オリジナルの甘めとんかつソース、とろりとしたたまごをはさみこんだ、丸いかたちのサンドイッチです。気軽に食べられるサイズで、観戦のおともにもぴったり！まい泉のポケットサンドを食べて、コベルコ神戸スティーラーズを応援しましょう！
■井筒まい泉株式会社
とんかつまい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン13店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。
【まい泉公式HP】https://mai-sen.com/
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■北野エースはシルバーパートナーとしてコベルコ神戸スティーラーズを応援中！
2025年に、株式会社エースは兵庫県神戸市に本拠地を構えるNTTジャパンラグビーリーグワンディビジョン1所属、コベルコ神戸スティーラーズとパートナー契約を締結。笑顔あふれる未来をともにというチームビジョンと、株式会社エースの「お客様の喜びが、我々の喜びである」という基本理念が共鳴し、オフィシャルパートナー契約の締結にいたりました。今回のポケットサンド販売のほか、食料品専門店「北野エース」として選手の皆様へ「食」のサポートも実施中。プライベートブランド“キタノセレクション”のドレッシングやジャム、めしともをはじめ、おすすめ商品をトレーニング中の栄養補助食として、選手たちに召し上がっていただいています。今後とも、食料品専門店「北野エース」としてコベルコ神戸スティーラーズを応援してまいります！
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【商品情報】
商品名：ポケットサンド コベルコ神戸スティーラーズver.（チームエンブレム/コーロクン）
価格：600円（税込）
発売日：2026年5月2日（土）11：30～
販売場所：NTTジャパンラグビーリーグワン第17節 東大阪市花園ラグビー場噴水広場東側
販売会社：株式会社エース
【会社概要】
社名：株式会社エース
所在地：東京本部〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急ビル5階
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
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配信元企業：株式会社エース
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県伊丹市、代表取締役社長執行役員：油山哲也）は、5月2日（土）に東大阪市花園ラグビー場で開催されるNTTジャパンラグビーリーグワン2025-26第17節コベルコ神戸スティーラーズvs三重ホンダヒートにて、まい泉（井筒まい泉株式会社）人気商品の「ポケットサンド」を販売いたします。2025年から株式会社エースがシルバーパートナーとして応援しているNTTジャパンラグビーリーグワンディビジョン1所属”コベルコ神戸スティーラーズ“の「チームエンブレム」とマスコットキャラクター「コーロクン」がプリントされた2種の限定デザインです。
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■ヒレかつとたまご入り、まい泉人気の「ポケットサンド」限定デザインで登場
2026年5月2日（土）、東大阪市花園ラグビー場で開催されるNTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 第17節コベルコ神戸スティーラーズvs三重ホンダヒートにて、まい泉の「ポケットサンド」を販売します。「チームエンブレム」とマスコットキャラクター「コーロクン」がプリントされた2種類のポケットサンドが、会場限定商品として登場。まい泉のかつサンドやとんかつは、「かつ」＝「勝つ」のゲン担ぎとしても重宝される人気商品。やわらかなヒレかつと、オリジナルの甘めとんかつソース、とろりとしたたまごをはさみこんだ、丸いかたちのサンドイッチです。気軽に食べられるサイズで、観戦のおともにもぴったり！まい泉のポケットサンドを食べて、コベルコ神戸スティーラーズを応援しましょう！
■井筒まい泉株式会社
とんかつまい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン13店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。
【まい泉公式HP】https://mai-sen.com/
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■北野エースはシルバーパートナーとしてコベルコ神戸スティーラーズを応援中！
2025年に、株式会社エースは兵庫県神戸市に本拠地を構えるNTTジャパンラグビーリーグワンディビジョン1所属、コベルコ神戸スティーラーズとパートナー契約を締結。笑顔あふれる未来をともにというチームビジョンと、株式会社エースの「お客様の喜びが、我々の喜びである」という基本理念が共鳴し、オフィシャルパートナー契約の締結にいたりました。今回のポケットサンド販売のほか、食料品専門店「北野エース」として選手の皆様へ「食」のサポートも実施中。プライベートブランド“キタノセレクション”のドレッシングやジャム、めしともをはじめ、おすすめ商品をトレーニング中の栄養補助食として、選手たちに召し上がっていただいています。今後とも、食料品専門店「北野エース」としてコベルコ神戸スティーラーズを応援してまいります！
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【商品情報】
商品名：ポケットサンド コベルコ神戸スティーラーズver.（チームエンブレム/コーロクン）
価格：600円（税込）
発売日：2026年5月2日（土）11：30～
販売場所：NTTジャパンラグビーリーグワン第17節 東大阪市花園ラグビー場噴水広場東側
販売会社：株式会社エース
【会社概要】
社名：株式会社エース
所在地：東京本部〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急ビル5階
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
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配信元企業：株式会社エース
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