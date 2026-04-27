【約73%が「工事不要」「複雑な比較がない」を優先】 カシモWiMAX利用者の調査から、通信環境にタイパを重視する実態が明確に ～比較検討の疲れを終わらせる、「賢い選択の終着点」としての通信インフラへ～

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