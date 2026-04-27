【約73%が「工事不要」「複雑な比較がない」を優先】 カシモWiMAX利用者の調査から、通信環境にタイパを重視する実態が明確に ～比較検討の疲れを終わらせる、「賢い選択の終着点」としての通信インフラへ～
株式会社MEモバイル（所在地：東京都墨田区/代表取締役：加茂知之）が運営する「カシモWiMAX」は、タイムパフォーマンス（タイパ）を重視する現代のライフスタイルに最適化したサービス体験を追求しています。このたび実施した独自調査から、利用検討層の72.9%が「複雑な比較を避けたい」「工事の手間を避けたい」という課題を抱え、86.7%が「すぐに使いたかったから」を理由にカシモWiMAXを選択していることがわかりました。
■ 調査結果サマリー
【1】 72.9%が光回線などの工事を「検討していない」-迅速な選択肢を最初から求める実態
【2】 86.7%が「すぐに使いたかったから」を理由に選択。導入スピードが最終決定要因
【3】 ユーザーが求める3つの条件：「工事不要」「翌日配送」「本人確認書類不要」
■ 現代人が求める「タイパ」の真実：意思決定のコストを最小限に
情報が溢れる現代、通信プランの選択における「キャッシュバック条件の比較」や「期間限定割引の管理」は、消費者の貴重な時間を奪う大きな「ノイズ」となっています。
カシモWiMAXは、これら余計な思考を必要とする要素を「引き算」し、直感的に「間違いがない」と確信できるサービス設計を徹底しています。
「総務省調査が示す『工事不要』ニーズの実態」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347998/images/bodyimage1】
総務省が行った調査によると、いわゆる「ホームルーター」であるSoftBank Air、auホームルーター5G、docomo home5Gを契約した方のサービス選択理由は、いずれも上位3つが「工事が不要だった」「特に理由はない」「月額料金が安い」でした。
中でも、サービス選択理由の1位は、いずれも「工事が不要だった」という理由です。この結果から、開通までの時間や手間を省きたいというタイパ思考が読み取れます。
総務省：「電気通信事業分野における市場検証（令和６年度） 年次レポート」
https://www.soumu.go.jp/main_content/001048624.pdf
■ 独自調査：タイパ重視のユーザーがカシモWiMAXを選ぶ理由
カシモWiMAXが実施した独自アンケートでは、タイパを重視するユーザーの明確な選択基準が浮き彫りになりました。
1. 複雑な比較そのものを「省略」する層の拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347998/images/bodyimage2】
インターネット環境の導入検討において、「工事が必要な回線(光回線など)を検討しましたか？」という問いに対し、72.9%のユーザーが「(光回線などは)検討していない」と回答しました。
これは、工事の調整や長期的な比較検討にかかる時間を「コスト」と捉え、最初からシンプルでスピーディーな選択肢を求めている実態を示しています。
2. 「導入スピード」が最終的な決め手に
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347998/images/bodyimage3】
また、光回線を含めて検討したユーザーのうち、最終的にカシモWiMAXを選んだ理由（複数回答可）として、86.7%が「（工事不要で）すぐに使いたかったから」と回答しました。
比較検討や工事に時間をかけるよりも、即座に通信環境を手に入れたいというニーズが、カシモWiMAXが選ばれる大きな理由となっています。
■ タイパ重視の方にカシモWiMAXが選ばれる「3つの理由」
コンセントを挿すだけですぐに使える
開通工事が一切不要な「置くだけWi-Fi」です。端末が届いたら、SIMカードを差し込んでコンセントに電源プラグを挿すだけで設定が完了します。壁に穴をあける工事や業者への立ち会い、高額な工事費の負担もありません。
■ 調査結果サマリー
【1】 72.9%が光回線などの工事を「検討していない」-迅速な選択肢を最初から求める実態
【2】 86.7%が「すぐに使いたかったから」を理由に選択。導入スピードが最終決定要因
【3】 ユーザーが求める3つの条件：「工事不要」「翌日配送」「本人確認書類不要」
■ 現代人が求める「タイパ」の真実：意思決定のコストを最小限に
情報が溢れる現代、通信プランの選択における「キャッシュバック条件の比較」や「期間限定割引の管理」は、消費者の貴重な時間を奪う大きな「ノイズ」となっています。
カシモWiMAXは、これら余計な思考を必要とする要素を「引き算」し、直感的に「間違いがない」と確信できるサービス設計を徹底しています。
「総務省調査が示す『工事不要』ニーズの実態」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347998/images/bodyimage1】
総務省が行った調査によると、いわゆる「ホームルーター」であるSoftBank Air、auホームルーター5G、docomo home5Gを契約した方のサービス選択理由は、いずれも上位3つが「工事が不要だった」「特に理由はない」「月額料金が安い」でした。
中でも、サービス選択理由の1位は、いずれも「工事が不要だった」という理由です。この結果から、開通までの時間や手間を省きたいというタイパ思考が読み取れます。
総務省：「電気通信事業分野における市場検証（令和６年度） 年次レポート」
https://www.soumu.go.jp/main_content/001048624.pdf
■ 独自調査：タイパ重視のユーザーがカシモWiMAXを選ぶ理由
カシモWiMAXが実施した独自アンケートでは、タイパを重視するユーザーの明確な選択基準が浮き彫りになりました。
1. 複雑な比較そのものを「省略」する層の拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347998/images/bodyimage2】
インターネット環境の導入検討において、「工事が必要な回線(光回線など)を検討しましたか？」という問いに対し、72.9%のユーザーが「(光回線などは)検討していない」と回答しました。
これは、工事の調整や長期的な比較検討にかかる時間を「コスト」と捉え、最初からシンプルでスピーディーな選択肢を求めている実態を示しています。
2. 「導入スピード」が最終的な決め手に
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347998/images/bodyimage3】
また、光回線を含めて検討したユーザーのうち、最終的にカシモWiMAXを選んだ理由（複数回答可）として、86.7%が「（工事不要で）すぐに使いたかったから」と回答しました。
比較検討や工事に時間をかけるよりも、即座に通信環境を手に入れたいというニーズが、カシモWiMAXが選ばれる大きな理由となっています。
■ タイパ重視の方にカシモWiMAXが選ばれる「3つの理由」
コンセントを挿すだけですぐに使える
開通工事が一切不要な「置くだけWi-Fi」です。端末が届いたら、SIMカードを差し込んでコンセントに電源プラグを挿すだけで設定が完了します。壁に穴をあける工事や業者への立ち会い、高額な工事費の負担もありません。