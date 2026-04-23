世界12ヵ国で人材紹介事業を展開する業界大手の株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント（代表取締役会長兼社長：田崎ひろみ、以下JAC）は、2026年5月20日（水）13：00より、累計100社以上のECコンサルティングやECと店舗のシナジー最大化を得意とする梅澤健太朗氏を講師に迎え、JAC Interim Professional Solutions seminar『データ活用による売上UPセミナー -経営に直結する効果的なデータ収集と活用の実践- (主にBtoC企業向け）』を開催します。参加は無料です。

【売上改善のためにデータを集めても具体的な打ち手につながらずお悩みの経営者・事業責任者の方へ】

本ウェビナーでは、小売・ECビジネスで売上向上に直結するデータ活用法について実例を交えてわかりやすく解説します。実践的な戦略構築に役立つ内容ですので、ぜひご参加ください。 ▼主なトピック ・経営に直結する効果的なデータ収集と活用の実践 ・成果を上げるマーケティング基礎と現場活用術 ・店長、リーダーを育成し組織力を底上げするプログラム 具体的な事例を交えながらわかりやすく解説いたします。

売上改善のためにデータを集めてはいるものの、「確認して終わり」「具体的な打ち手につながらない」と感じていませんか？ 本セミナーでは、小売・ECビジネスにおいて売上向上に本当に貢献するデータとは何かを明確にし、 経営判断に活かすための効果的なデータ収集・活用の考え方を、実例を交えて解説します。 AI活用の最新トレンドにも触れながら、ツールに振り回されるのではなく、経営者が持つべきデータ活用の視点と意思決定の軸を整理することで、現場任せにしない、再現性のある売上改善の仕組みづくりを目指します。

▼以下のような課題をお持ちの経営者・事業責任者の方におすすめ

・店舗のデータ分析や活用が進まず、売上改善の具体策の検討に苦慮している方 ・店舗ごとに運営ノウハウが属人化し、組織全体でのノウハウ共有や標準化に課題を感じている方 ・AIやデジタルツールを活用した効率的な店舗運営・販売戦略に課題を感じている方

◇日程：2026年5月20日（水）13：00～14：00ウェビナー/～14:15まで質疑応答 ◇お申し込みフォーム： https://form.run/@jac-ips-20260520 ◇お申し込み締め切り日：5月20日（水）13:00迄 ◇参加費：無料

■【講師紹介】

静岡県立浜松北高等学校、慶應義塾大学卒業。金融機関にて機関投資家として株式、債券、デリバティブ商品などに投資した後、株式会社ジーユーへ転職、月商1億円以上の店舗にてファーストリテイリング店長資格を取得後、経営企画部に異動、中期経営計画のリードや海外進出、予算作成、社内の問題解決を行ってきた。その後、サプライチェーン部署を経験した後、Amazon Japan合同会社に転職、ECコンサルティング部のマネージャーとして累計100社以上のクライアント様企業、累計50名以上のメンバーを統括した。 その後、AWS Japan合同会社でAmazon流新規事業立ち上げメソッドを元にクライアント様への新規事業コンサルティングを実施後、独立。 流通/小売企業様向けのコンサルティングやto Cカスタマー向けのビジネスなどを立ち上げている。 店舗/ECを実務及び管理職として経験していることから、店舗とECのシナジー最大化やそれぞれのビジネスの改善を得意とする。

【JAC Interim Professional Solutions】

本サービスは、企業の課題に対し「期間限定プロフェッショナル人材の活用」という新たなアプローチを提供します。 Interim Professional Solutionsでは、JAC Recruitment が企業とプロ人材のハブになり、プロジェクト型で実現します。 ■Interim Professional Solutionsの主なメリット ・事業継続の強化：熟練したプロフェッショナルの即戦力投入により、組織の成長と業務の連続性を維持。 ・チーム負担の軽減：突発的な人員不足に対して、迅速かつ柔軟にリソースを補完。 ・スムーズな引継ぎ：業務内容の共有と伴走支援により、復職後のスムーズな組織復帰をサポート。 ・キャリア継続とスキル向上：参加プロフェッショナルは、実践的なマネジメント経験を積むことで、自己のスキル資産を強化できる。 ・多様性の促進と企業文化の強化

【株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント】

JAC Recruitment は1975年に英国で設立、日本では株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとして1988年設立。2025年5月1日に、JACグループとして50周年を迎えました。 スペシャリストや管理職人材の紹介に特化し、コンサルタント型の人材紹介会社としては、国内最大クラスの東証プライム市場上場企業です。国際ビジネス経験をもつ人材紹介が強みで、日本国内では外資系企業や日系企業の海外事業などのグローバル領域の採用を多数支援しています。 海外では英国、ドイツ、アメリカおよびアジアの世界12ヵ国、36拠点で事業を展開しています。その他グループ会社として、外資系企業に特化した JAC Internationalや、グローバル、バイリンガル人材に特化した求人サイトを運営するキャリアクロスを傘下にもつグローバル企業です。 （コーポレートサイト）https://corp.jac-recruitment.jp （転職サイト）https://www.jac-recruitment.jp