全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズ最新作『夜の魔法学校からの脱出』の北海道／広島会場の詳細情報を発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/wizardpark/

『夜の魔法学校からの脱出』は、累計動員数40万人以上を記録する大人気シリーズ、「全国夜の遊園地」シリーズの最新作。閉園後の遊園地を舞台にした夜公演『夜の魔法学校からの脱出』と、日中の遊園地を楽しみながら遊べる昼コース『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』の2つで構成された、魔法に満ちた遊園地で丸一日お楽しみいただける体験型ゲーム・イベントです。 東京会場：よみうりランドでは、4月10日(金)よりスタートし、「一日中魔法の世界を満喫できた」「ステージ演出が本格的で世界観に引き込まれた」など、早くもご好評の声を多数いただいております。

■北海道グリーンランド、広島みろくの里でも開催決定！

そんな本イベントが、北海道と広島にて開催されることが決定いたしました。北海道会場の夜公演は、6月27日(土)、28日(日)、7月4日(土)の3日間限定、広島会場は7月11日(土)、12日(日)の2日間限定で開催いたします。 さらに両会場とも、夜公演に先駆けて昼コースがスタート。北海道会場では5月29日(金)より、広島会場では6月19日(金)よりお楽しみいただけます。各会場の夜公演終了日まで毎日開催しているので、複数日にわけてじっくりお楽しみいただくことも可能です。思い思いの楽しみ方で、魔法に満ちた遊園地を満喫してください。 東京会場の熱気をそのままに、北海道と広島でも展開される『夜の魔法学校からの脱出』。イベントの様子がわかる体験レポートも公開中です。ここだけの体験型エンターテインメントにどうぞご期待ください。 ▼「夜の魔法学校からの脱出」実際のイベントの様子

「全国夜の遊園地」シリーズ リアル脱出ゲーム『夜の魔法学校からの脱出』概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/wizardpark/ ■イベントCM 夜公演：https://youtu.be/kIbBamkD-Ek 昼コース：https://youtu.be/lewPJ-imfVE

－夜公演『夜の魔法学校からの脱出』－ ◼︎ストーリー 閉園後の遊園地。 ひっそりと霧に紛れるように魔法の校舎が姿を現す。 「ようこそ、ルミナス魔法学校へ！」 魔法の杖、古びた魔導書、不思議な生物、動く絵画。 今宵は新入生であるあなた達を迎える歓迎パーティー。 皆、これから始まる魔法の学校の生活に心を躍らせていた。 …しかし、その高揚は瞬く間に打ち砕かれてしまう。 封印されていた邪悪な魔法使いが復活してしまったのだ。 激しい戦いの末、教師達が命と引き換えに稼げた時間は……僅か70分。 封印のカギは学校で1,000年秘匿されている謎めいた魔法。 解き明かせるのは、残されたあなた達だけ。 未熟でも、杖を片手に立ち向かえ。 ◼︎プレイ形式 ・所要時間：約130分(制限時間：70分) ・参加人数：制限なし ・一斉スタート ・屋外イベント

－昼コース『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』－ ◼︎ストーリー 夜になると、不思議な魔法学校が姿を現す。 ここは"魔法の遊園地"。 あなたは、その魔法学校に入学したばかりの新入生。 ある人物からの突然の呼び出しを受け、遊園地へと足を踏み入れた。 どうやら飼っていた妖精が逃げ出したらしい。 「お願い！ 妖精を捕まえてほしいの！ この妖精たち、謎を解かないと捕まえられなくて……」 あなたを待ち受ける、妖精たちが仕掛けた多種多様な謎の数々。 遊園地を歩き回り、ときにはアトラクションを観察し、 ひらめきだけでなく、推理力や体力までも試される。 どう攻略するかは、あなた次第。 にぎやかな遊園地に紛れた謎を解き明かし、妖精を捕まえまくれ！ そして、その裏に隠された秘密とは……？

◼︎プレイ形式 ・所要時間：約2～4時間 ・参加人数：制限なし ・随時スタート ・屋外イベント ※昼コースは会期中の開園日にご参加可能です。休園日ならびに営業時間につきましては各遊園地のHPをご確認ください。 －－ ◼︎開催会場、日程 【東京】よみうりランド：4月10日(金)～6月14日(日) 【北海道】北海道グリーンランド：5月29日(金)～7月4日(土) 【広島】広島みろくの里：6月19日(金)～7月12日(日) その他全国の遊園地で開催予定！ ※夜公演の開催日は特設サイトをご確認ください。 ◼︎チケット販売スケジュール ・東京会場 好評販売中 ・北海道、広島会場 少年探偵SCRAP団(FC) 団員先行販売：4月25日(土)12:00～5月1日(金)23:59 一般販売：5月2日(土)12:00～ ◼︎チケット料金 ・【東京】よみうりランド 丸一日チケット【入園券付き】：6,700円 夜公演チケット【入園券付き】：4,200円 昼コースチケット：3,000円 ほか ・【北海道】北海道グリーンランド 丸一日チケット【入園券付き】(高校生以上)：8,300円 夜公演チケット：4,200円 昼コースチケット：3,000円 ほか ・【広島】広島みろくの里 丸一日チケット【入園券付き】(おとな)：7,600円 夜公演チケット：4,200円 昼コースチケット：3,000円 ほか ※チケットの詳細は特設サイトをご確認ください。 ▼特典付きチケット情報 「丸一日チケット」もしくは「夜公演チケット」の前売チケットは、+ 3,500円(税込)で特典付きチケットに変更可能です。特典付きチケットには限定グッズ「ルミナス魔法学校入学セット」が付属します。 ・特別試験：A5 ・秘密のメモ付き羽ペン：羽ペンサイズ H230～250mm ・入学記念ピンバッジ：メインパーツサイズ W45.8×H50mm／サブパーツサイズ W20×H20mm

※特典付きチケットの詳細は特設サイトをご確認ください。 ▼SCRAP公式ファンクラブ「少年探偵SCRAP団」団員特典 「ルミナス魔法学校 蓄光アルファベット缶バッジ」

※団員特典の詳細は特設サイトをご確認ください。

「袖を通せば、全員同級生！ キャッシュバックキャンペーン」概要

◼︎キャンペーン概要 『夜の魔法学校からの脱出』オリジナルTシャツを購入し、イベント当日に着用している方へ、500円キャッシュバックいたします。 ◼︎対象商品 『夜の魔法学校からの脱出』オリジナルTシャツ ◼︎キャッシュバック期間 2026年4月10日(金)～イベント終了日 ◼︎販売場所 ・SCRAP GOODS SHOP(通販) ・リアル脱出ゲーム店舗 ・夜公演物販会場 ※4/23(木)よりリアル脱出ゲーム札幌店、リアル脱出ゲーム岡山店で販売いたします。 ※夜公演物販会場でのご購入は、イベントチケットが必要です。 ◼︎キャンペーン詳細 https://www.scrapmagazine.com/news/wizardpark-tshirtscb/ ◼︎主催/企画制作：SCRAP

＜補足情報＞リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

＜補足情報＞SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine