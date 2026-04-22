バイオジェン・ジャパン株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：傳幸諭)、株式会社オリィ研究所(本社：東京都中央区、代表取締役：吉藤健太朗・笹山正浩)、一般社団法人オンラインボッチャ協会(所在地：埼玉県戸田市、代表：大川秀治)は、身体を動かすことが難しくとも、自宅や病室などの遠隔地から、リモートで参加することができるスポーツ大会「2026 バイオジェンカップ リモートスポーツ大会」を開催することを決定いたしました。

本年は「OriHimeサッカー」「オンラインボッチャ」の2競技にて実施。決勝大会は、OriHimeサッカーは2026年7月18日(土)、オンラインボッチャは2026年10月10日(土)、10月11日(日)での開催を予定しております。





OriHime Cartを使用した「OriHimeサッカー」





大会は、様々な障がいを抱えながらもチームで協力しあい、作戦を練りながら熱戦を繰り広げることで「スポーツをすることの楽しさ」を知っていただくことを趣旨としています。これまでの参加者の多くは、障がいなどによって、身体を自由に動かすことができない方で、なかには視線入力でパソコンを操作する方もいました。実際の参加者からは「いつも体育の授業は見学ばかりだったが、自分も仲間たちとスポーツをする経験が出来て嬉しい」や「フィールド上で共に戦っているうちに気づけば仲間意識が芽生え、大会後も連絡を取り合うような友達になっていた」といった声もいただいています。





また、2026年は世界的にサッカーへの関心が一層高まる年であることを背景に、本大会においてもその機運を捉え、前半期間にサッカー競技を実施する予定です。多くの人々の関心が集まるこの機会を活かし、大会全体のさらなる盛り上がり創出につなげてまいります。





本大会の競技種目となる「オンラインボッチャ」





本大会は、バイオジェン・ジャパン株式会社主催、株式会社オリィ研究所、一般社団法人オンラインボッチャ協会、株式会社CAC Holdingsの協力のもと運営されます。最新情報は、2026年大会公式ウェブページ https://orihime.orylab.com/biogen-cup2026/ をご参照ください。





OriHime(オリヒメ)





■大会概要

【OriHimeサッカー開催日程】

・決勝大会：2026年7月18日(土)にて開催予定





・参加者向け練習会：下記日程で実施予定

第1回 5月12日(火) 18：00～19：30

第2回 5月27日(水) 18：00～19：30





・予選会

第1回 6月11日(木)18：00～19：30

第2回 6月25日(木)18：00～19：30





【オンラインボッチャ開催日程】

・決勝大会：2026年10月10日(土)、10月11日(日)にて開催予定





・参加者向け練習会：下記日程で実施予定

第1回 6月4日(木)18：00～19：30

第2回 10月8日(木)18：00～19：30





・主催：バイオジェン・ジャパン株式会社





・協力：株式会社オリィ研究所、一般社団法人オンラインボッチャ協会、

株式会社CAC Holdings





※申し込み多数の場合は抽選となる場合がございます





・参加対象：

(1)29歳以下でありスポーツをする上で困難がある人

(2)自身でもしくは介助者同伴のもと、デバイスの操作が可能な方

(3)練習会にご参加いただくと本大会出場エントリーができます。





・2026年大会公式ウェブページ：

https://orihime.orylab.com/biogen-cup2026/









■「2026 バイオジェンカップ リモートスポーツ大会」の日程と詳細

・参加者向け練習会 2026年5月～

参加を検討している対象者向けの練習会です。本大会の種目である「OriHimeサッカー」「オンラインボッチャ」の2種目をご自宅や病室といった遠隔地からリモートで体験いただき、ルールや競技内容を学びます。この練習会での体験を経て、自身はどの種目でエントリーをするかを決めてもらいます。





【練習会日程(開催日時／練習種目)】

OriHimeサッカー

第1回 5月12日(火) 18：00～19：30

第2回 5月27日(水) 18：00～19：30





オンラインボッチャ

第1回 6月4日(木) 18：00～19：30

第2回 10月8日(木) 18：00～19：30





・OriHimeサッカー予選会 2026年6月

練習会を経てエントリーを決めた選手達が、最大4チームずつ(3人1組)に振り分けられ

7月18日(土)の決勝大会進出に向けた予選会を行います。

予選を経て勝ち抜いた総勢6チームが、決勝大会へと進出予定です。





【開催日程(開催日時／競技種目)】

第1回 6月11日(木) 18：00～19：30

第2回 6月25日(木) 18：00～19：30





※オンラインボッチャの予選会は実施いたしません。





・決勝大会

リモート上で闘い、種目別の優勝チームを決めます。

それぞれが自宅や学校といった日本国内の異なる遠隔地からリモートで参加。

メンバーのうち1人は北海道から、一方もう1人は広島からなど、

日本各地の異なる地域から熱戦が繰り広げられるところもリモートならではの見どころです。





〈競技種目について〉

種目は「OriHimeサッカー」「オンラインボッチャ」の2競技。

参加者は練習会で各種目を体験後、自らがエントリーする種目を1つ選び、本戦へ挑みます。









■OriHime(オリヒメ)とは

株式会社オリィ研究所が開発した遠隔操作型分身ロボット。

高さ約23cmの本体の中にはカメラ・マイク・スピーカーが搭載されており、

インターネットを通じ、PCやタブレットなどのデバイスを使用することで自宅や学校といった

遠隔地からの操作が可能となる。





(1) OriHime Cartを使用した「OriHimeサッカー」

モーターで動くカートの上に本体を乗せた「OriHime Cart」を使用した競技。

OriHime Cartで体当たりをしながら場内にあるサッカーボールを押し進め、相手方のゴールコートにサッカーボールを入れた回数で、勝敗を決めます。





(2) オンラインボッチャ

「オンラインボッチャ」とは、競技会場に設置されたボッチャマシン(従来のボッチャで用いられるランプと呼ばれる滑り台様の道具に遠隔操縦装置が付随されたもの)をインターネットを介して操作し、ボッチャ競技を行うもの。会場へのアクセスが困難などの問題により、従来のボッチャには参加をすることができなかった重度身体障害のお子様でも、自宅から競技に参加することが可能です。





選手は、マシン及び会場に設置された3つの俯瞰カメラをZoom越しに見ることで、会場の様子を把握することができます。交代でオンラインボッチャマシンを操作しながら、ボールのスピードや当たる角度を調整し、投球します。オンラインボッチャマシンの操作は、全て手元のパソコンやタブレットからワンクリックで行うことができます。また、肢体不自由であっても操作のしやすいコントローラーも開発。これらを駆使することで、ゲームに参加をすることが可能となります。競技ルールは正式なボッチャのルールに準じており、本大会もボッチャ公式戦ルールの団体戦(1チーム3人制)で行われます。





【2026年10月10日(土)、10月11日(日) 決勝大会 開催会場：CACボッチャコート】

本大会の決勝戦は株式会社CAC Holdingsが本社1階に所有するCACボッチャコートにて開催されます。CACボッチャコートは同社がCSR事業の一環として、ボッチャ競技の普及活動を目指し2019年に設立されたコート。材質はタラフレックス(スポーツ用床材)を使用しており、国際大会等で使用

されるコートと同様の仕様で作られています。









■バイオジェンについて

1978年の創立以来、バイオジェンは世界をリードするバイオテクノロジー企業で、患者さんの人生を変革し、株主や私たちのコミュニティに価値をもたらす新薬をお届けするために革新的なサイエンスを開拓しています。私たちは優れた治療アウトカムをもたらすファースト・イン・クラスの治療薬や治療法を推進するために、人類の生物学に対する深い理解を応用し、異なるモダリティを活用します。私たちは長期的な成長をもたらすために投資利益率のバランスを考慮した上で、果敢にリスクを取るというアプローチを採択しています。





バイオジェン・ジャパンは、米国バイオジェンの日本法人です。世界で有数の歴史のある独立系バイオテクノロジー企業の日本法人として、日本では2000年より事業を展開しています。日本の患者さんにも革新的な医薬品やより良い治療環境を提供すべく活動を展開しています。

バイオジェン・ジャパンに関する情報については、 https://www.biogen.co.jp/ 、およびSNS媒体Facebook、X、Instagram、YouTube、LinkedIn、LINEをご覧ください。





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■オリィ研究所について

「人類の孤独を解消する」を理念に掲げ、障害・病気・介護・子育て等の理由で外に出ることが難しい「移動困難者」の選択肢を豊かにするサービスを研究開発・提供しています。





展開サービス：

●遠隔操作でありながら「その場にいる存在感」を共有できる分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」

●テレワークでの肉体的社会参加を可能にする分身ロボット「OriHime-D(オリヒメディー)」

●重度障害があっても目や指先などの僅かな動きだけでコミュニケーションを可能にする意志伝達装置「OriHime eye+Switch(オリヒメアイプラススイッチ)」

●移動困難者が”パイロット“として分身ロボットOriHime・OriHime-Dを遠隔操作し、オーダーや配膳、お客様との会話など接客を行う「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」





詳しくは、株式会社オリィ研究所 公式サイト https://orylab.com/ をご覧ください。









■オンラインボッチャ協会について

ボッチャをオンラインで楽しむことにより、年齢・能力・国籍・場所によらず、すべての人が共に楽しむ手段・情報・機会を提供する。障害の有無にかかわらず、誰でも参加可能な練習会を毎週定期開催している。

スローガン「楽しいを、あきらめない！！」。2021年3月26日設立。









■CAC Holdingsについて

1966年に日本初の独立系ソフトウェア専門会社として創業し、以来60年にわたりITサービスをグローバルに展開しているCACグループの持株会社です。近年は、グループの強みであるAI技術を活用した新たなプロダクトやサービスの創出にも注力し、持続可能でより良い未来の実現を目指しています。日頃より支えてくださっている社会および皆様に感謝の気持ちをお伝えする一つの形として、障害者スポーツであるボッチャの普及・支援活動を、株式会社シーエーシーをはじめとしたグループ会社と共に行っています。





URL： https://www.cac-holdings.com/csr/boccia.html