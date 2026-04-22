ゴールデンな『ベンキマン』がログインするだけで手に入るイベント「GW極金！肉祭り2026」が『キン肉マン 極・タッグ乱舞』にて開催！

株式会社コプロ

2026年4月22日

株式会社コプロ（東京都渋谷区 代表取締役：川島孝一郎）は、スマートフォン向けアプリゲーム『キン肉マン 極・タッグ乱舞』にて4月23日（木）よりGW極金！肉祭り2026イベントを実施することをお知らせ致します。

■GW極金！肉祭り2026の主なトピック

公式サイト :https://kin-gtr.com/

・開催記念プレゼント！

・ログインボーナス施策

・ガチャの新登場キャラの紹介

・GWイベント情報

・更新情報

・キャンペーン情報

GW期間中も楽しんでいただく為に配布サポート超人、肉ジェムといった様々なプレゼントをご用意！

その1

GW極金！肉祭り2026記念プレゼント

GW極金！肉祭り2026開催を記念して、メンテナンス後より様々なアイテムをプレゼントいたします！

【プレゼント内容】

・【インカの大富豪】ベンキマン

・肉ジェム（無償）2500個

・優勝杯1個

・金のマスク300個

・スキップチケット100個

・ボンベ特製の傷薬50個

＜開催期間＞

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年5月7日(木) 13:59 (予定)

【新サポート超人】

【インカの大富豪】ベンキマン（サポート超人）

その2

GW極金！肉祭り2026ログインボーナス

開催期間中7日間ログインすることで「KINネックレス」や「優勝杯」が獲得できるログインボーナスを用意しました！

【プレゼント内容】

・肉ジェム（無償）

・KINネックレス

・優勝杯

＜開催期間＞

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年5月7日(木) 13:59 (予定)

GW極金！肉祭り2026のイベント期間中にガチャで登場する新登場の超人、サポート超人のご紹介！

イベントに参加することで該当ガチャが引けるガチャチケットも獲得できます！

また、特定のガチャでは毎日1回ガチャが無料で引けるキャンペーンも開催中です！

期間中は毎日ガチャを引くことをお忘れなく！

【ピックアップガチャ情報】

その1

魂の友情ガチャ正義編

【魂の友情ファイター】キン肉マン（超人）

【新生】キン肉マングレート(2代目)（超人）

※毎日1回無料ガチャの対象

＜開催期間＞

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年5月8日(金) 13:59 (予定)

※出現率アップ

【魂の友情ファイター】キン肉マン（超人）【新生】キン肉マングレート(2代目)（超人）

その2

魂の友情ガチャ悪魔編

【砂地獄の番人】サンシャイン（超人）

【魔界の王族】アシュラマン（超人）

※毎日1回無料ガチャの対象

＜開催期間＞

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年5月8日(金) 13:59 (予定)

※出現率アップ

【砂地獄の番人】サンシャイン（超人）【魔界の王族】アシュラマン（超人）

その3

完璧ガチャ超越編

【最古の始祖】ザ・マン（超人）

【慈悲なき完璧超人】ネメシス（超人）

＜開催期間＞

2026年4月30日(木) 14:00 ～ 2026年5月8日(金) 13:59 (予定)

※出現率アップ

【最古の始祖】ザ・マン（超人）【慈悲なき完璧超人】ネメシス（超人）

その4

完璧ガチャ暗躍編

【黄泉比良坂の番人】ミラージュマン（サポート超人）

【完璧・拾式】サイコマン（超人）

＜開催期間＞

2026年4月30日(木) 14:00 ～ 2026年5月8日(金) 13:59 (予定)

※出現率アップ

【黄泉比良坂の番人】ミラージュマン（サポート超人）【完璧・拾式】サイコマン（超人）

イベント期間中は、有償限定ガチャも3回限定から「5回限定」に増量中！

※期間・特典内容等、事前の告知なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

GWに向けて様々なイベントを開催予定！

新イベントとして「超人総力戦」β版を開催！

イベントクエストの他に軍団討伐戦やコロシアムも順次開催予定！ 豪華なアイテムをゲットしてGWも遊び尽くそう！

その1

新コンテンツ超人総力戦 開催！

＜開催期間＞

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年5月14日(木) 13:59 (予定)

・超人総力戦とは？

同じレベル帯の複数のステージを全てクリアすることで、次のレベル帯へと挑戦していくイベントです。

超人、サポート超人、装備は同じレベル帯の中では連続しての使用が制限されている「複数編成で攻略していく」コンテンツになります。

所持している超人、サポート超人、装備といった持てる総力を駆使して全ステージのクリアを目指そう！

※超人総力戦はβ版としてのリリースとなり、今後より良く調整、改修を行っていく予定です

より詳しい遊び方はゲーム内お知らせをチェック！

その2

軍団討伐戦 開催！

軍団員全員で協力して、イベントボス「ベンキマン」に立ち向かおう！

【主な目玉報酬】

・軍団討伐フレーム

・万能超人石の欠片

・優勝杯の欠片

＜開催期間＞

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年4月30日(木) 13:59 (予定)

その3

ストーリーつきイベント『超人黄金時代』開催！

ガチャで登場のキン肉マン、サンシャインをフューチャーしたイベントストーリーが楽しめるイベントになっております！

受ダメージランキングや軍団討伐戦に必要な「【期限付き】生命の石」が手に入る1日1回限定のボーナスクエストも同時開催いたします！

ステージクリアで獲得できる交換アイテムで目玉報酬を手に入れよう！

【主な目玉報酬】

・優勝杯

・トップカスタマイズ用エフェクト「サンシャイン乱れ撃ち」

＜開催期間＞

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年5月7日(木) 13:59 (予定)

その4

ストーリーつきイベント『激震!頂上決戦』開催！

新登場超人のザ・マンが登場するストーリークエストが読めるイベントを開催！

新登場超人、サポート超人の超人石、支援石の他、過去の限定装備や限定強化素材、アイテムガチャチケット等、様々な報酬が獲得できます。

【主な目玉報酬】

・優勝杯

・【最古の始祖】ザ・マンの超人石

・【黄泉比良坂の番人】ミラージュマンの支援石

＜開催期間＞

2026年4月30日(木) 14:00 ～ 2026年5月7日(木) 13:59 (予定)

その5

GW極金！肉ビンゴ開催！

GW期間中はビンゴミッションを開催！ 【インカの大富豪】ベンキマンの支援石やワンダーメガホンなど育成強化に必要な報酬を多数獲得可能！

＜開催期間＞

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年5月7日(木) 13:59 (予定)

その6

イベントステージクリアで獲得できるチケットで回せるアイテムガチャ『GW極金！肉ガチャ』開催！

ステージをクリアすることで手に入る「GW極金！肉ガチャチケット」で回せるアイテム専用ガチャが開催！

育成アイテムやコレクションアイテムを獲得しよう！ さらに交換PtでKINネックレスや前年GWで登場した装備「黄金に輝くカレーライス」等、様々なアイテムが交換可能！

＜開催期間＞

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年5月8日(金) 13:59 (予定)

他にもコロシアムの開催などイベントを随時更新予定！ GWを遊び尽くす内容となっております！

※期間・特典内容等、事前の告知なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

イベントに合わせて機能アップデートを行いました。

その1

新コンテンツ「超人総力戦」の追加

新しいイベントの追加を行いました。

詳しくは上述の「イベント情報」、ゲーム内お知らせをご覧ください。

その2

万能石共通化機能の追加

「万能の超人石」「万能の支援石」を各超人の超人石、サポート超人の支援石と合算で使用ができるようになりました。

その3

バトル画質設定の追加

オプションに「バトル画質設定」が追加され、負荷軽減を行えるようになりました。

これからも遊びやすいように改修を進めてまいります。

GWもキャンペーンが盛りだくさん！

その1

リポストキャンペーン

公式Xにて肉ジェムをユーザー全員にもれなくプレゼントする「リポストキャンペーン」を今回も実施いたします！

対象のポストをリポストすると達成したリポスト数に応じて肉ジェムが1000個貰える大チャンス！

協力して条件達成を目指そう！

公式X :https://twitter.com/kin_gtr_pr

＜開催期間＞

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年5月7日(木) 13:59 (予定)

【リポスト達成条件とプレゼント内容】

リポスト数1000： 肉ジェム（無償）合計1000個

＜受け取り期間＞

2026年5月7日(木) 14:00 ～ 2026年5月14日(木) 13:59 (予定)

※プレゼントはキャンペーン期間終了時のリポスト数によって確定します。

※キャンペーン対象はリポストキャンペーンのハッシュタグがある「ポスト」のみとさせていただきます。「お気に入り」や「キャンペーンポストのリンクを記載したポストへ対するリポスト」は当キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。

その2

特訓クエストドロップアイテム数2倍キャンペーン

以下期間は特訓で獲得できる報酬が2倍となるキャンペーンを実施致します。

マッスルコインやマネー、超人パワーなど育成に必須の素材をこの機会に大量GETしよう！

＜開催期間＞

2026年4月24日(金) 0:00 ～ 2026年5月6日(水) 23:59 (予定)

その3

タッグ支援キャンペーン

タッグ必殺技を持つ新超人「【魂の友情ファイター】キン肉マン」「【砂地獄の番人】サンシャイン」「【最古の始祖】ザ・マン」の登場を記念して、専用のミッションやアイテム交換所、パック販売といったキャンペーンを開催！

この機会に新超人の育成をしよう！

＜開催期間＞

タッグ支援キャンペーン緑、黄

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年5月7日(木) 13:59 (予定)

タッグ支援キャンペーン赤

2026年4月30日(木) 14:00 ～ 2026年5月7日(木) 13:59 (予定)

その4

ショップに様々な商品を追加！

万能の超人石、万能の支援石が手に入る「GW記念万能の超人石DXパック」、「GW記念万能の支援石DXパック」が登場！

他にもガチャチケットがついてくる限定特盛パック、限定超特盛パック、通常よりも肉ジェムの量を増量した「GW限定お得な肉ジェム」パックも販売！

【主な販売商品】※一部

GW記念万能の超人石DXパック

【商品内容】

・肉ジェム（有償）8140個

・万能の超人石（SSR）30個

GW記念万能の支援石DXパック

【商品内容】

・肉ジェム（有償）8140個

・万能の支援石（SSR）30個

＜開催期間＞

1回目販売期間

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年4月30日(木) 23:59 (予定)

2回目販売期間

2026年5月1日(金) 0:00 ～ 2026年5月7日(木) 13:59 (予定)

またゲーム内ショップよりもお得に購入できる公式WEBストアでもGW記念の商品を販売いたします！

この機会にWEBストアも覗いてみてください！

【主な販売商品】※一部

【WEBストア限定】GW記念万能の超人石DXパック

【商品内容】

・肉ジェム（有償）8140個

・肉ジェム（無償）480個

・万能の超人石（SSR）30個

【WEBストア限定】GW記念万能の支援石DXパック

【商品内容】

・肉ジェム（有償）8140個

・肉ジェム（無償）480個

・万能の支援石（SSR）30個

＜開催期間＞

2026年4月23日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年5月7日(木) 13:59 (予定)

公式WEBストア :https://app-pay.jp/app/kin-gtr

その5

プレミアムパス（2026シーズン5）

GW期間から始まるシーズンパス限定のサポート超人は【歴史からの抹消】キン肉サダハルが獲得できます！

【歴史からの抹消】キン肉サダハル（サポート超人）

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

その6

カムバックログインボーナス

イベント及びキャンペーンに合わせて以下期間にカムバックログインボーナスを実施いたします。

カムバックログインボーナス対象は期間中肉ジェムが毎日貰え、最大3000個の肉ジェムが獲得できるお得なログインボーナスとなっております！

このプレスリリースを見た絶好の機会に是非「極・タッグ乱舞」をお楽しみください！

＜開催期間＞

2026年4月22日(水) 0:00 ～ 2026年5月14日(木) 13:59 (予定)

＜対象の方＞

最終ログインから3週間以上経過している方

【ログインボーナス内容】

対象の方に限り、期間中にログインするだけで7日間毎日肉ジェムをプレゼント！

※開催期間終了後はカムバックログインボーナスは発生しません。

※期間・特典内容等、事前の予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■公式サイトなどで最新情報を確認！

・『キン肉マン 極・タッグ乱舞』公式サイト

https://kin-gtr.com/

・公式X（旧：Twitter）

https://twitter.com/kin_gtr_pr

・公式YouTube

https://www.youtube.com/@kin-gtr

・公式facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557171284169

・公式WEBストア

https://app-pay.jp/app/kin-gtr