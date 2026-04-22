寺田倉庫、「SusHi Tech Tokyo 2026」パートナーイベントを天王洲で開催

寺田倉庫株式会社

寺田倉庫株式会社（東京都品川区 代表取締役社長：寺田航平）は、2026年4月27日（月）・28日（火）の2日間、アジア最大のイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」のパートナーイベントとして、「Innovation Pier TENNOZ」を天王洲で開催いたします。本イベントでは、スタートアップのインキュベーション施設「Creation Camp TENNOZ」を中心に、品川区のエコシステムプレイヤーと連携したセッションを展開します。また、東京都がメイン会場の東京ビッグサイトと天王洲を「船」で結ぶ特別な移動体験を提供。夜には、水上に浮かぶ船上スペース「T-LOTUS M」にて、アートと夜景が融合するアフターパーティー「Tokyo Innovation NIGHTs」を開催。五感を刺激する水辺の体験を通じ、「SusHi Tech Tokyo 2026」にさらなる高揚感をもたらします。当社は、本イベントを通じて、アートとスタートアップの街・天王洲から、次世代のイノベーション支援を加速させていきます。

■パートナーイベント「Innovation Pier TENNOZ」

会場：Creation Camp TENNOZ、EZOHUB TOKYO、ボードウォーク

共催：品川スタートアップ・エコシステム、Creation Camp TENNOZ、EZOHUB TOKYO、Venture Cafe Fukuoka

参加申込：https://innovation-pier-tennoz-2026.peatix.com

【DAY1】4月27日（月）

国内外のイノベーターたちが天王洲に集結。国境を越えたコミュニティが交わるコンテンツを展開します。

14：00～16：00｜「Waterfront Co-development：水上開発の可能性を追求する」

日本の水上領域の不動産開発は、まだまだ未開の地（ブルーオーシャン）です。水上開発先進エリアでもある欧州の水上利活用を軸に、国内での事業会社による取組事例を紐解きながら、日本の水上開発の可能性を追及します。

会場：EZOHUB TOKYO

16：30～18：30｜Beyond Capitals: How France and Japan Build Tech Together

スタートアップ大国フランスと、日本有数の「スタートアップ都市・福岡」が交差する特別なサイドイベントを開催。「フランスと日本のテック連携は、首都だけで起きているのか？」本セッションでは、パリや東京といった大都市の枠を超え、地域から生まれるイノベーションの真髄に迫ります。フランス政府、エコシステム支援者、そして日仏を股にかける起業家たちが集結し、制度やプログラムの「表側」だけでなく、現場で起きているリアルな摩擦や価値、そして発展を続ける「アジアのゲートウェイ」としての九州・福岡のポテンシャルについて、ワインを片手にカジュアルに語り合います。

会場：EZOHUB TOKYO

18：00～20：30｜Finnair Cafe Special Finland Happiness Night ～ 天王洲で触れる、世界一幸せな国の「共創」の形 ～

日本とフィンランドをつなぐ「フィンエアー」と共同で、特別なネットワーキングイベントを開催します。フィンランドの「イノベーション（スタートアップ、DX、ディープテック）」と、「世界一幸せな国」の心豊かなライフスタイル（Design/Well-being）などをテーマに、ドリンクやフードを片手にカジュアルな雰囲気でトークセッションやネットワーキングをお楽しみいただけます。

会場：Creation Camp TENNOZ

【DAY2】4月28日（火）

天王洲の「アート」と「産業」をブリッジさせ、スタートアップが次のステップへ進むための具体的な支援とショーケースを展開します。

14：30～15：15｜Make a Creation ～起業とアートの関係性～

ビジネスとアートの融合を推進する「起業家アート協会」と寺田倉庫が運営する「Creation Camp TENNOZ」によるトークセッション。起業家はアートから何を得ることができるのか。何を得たのか。実際にアート制作を体験したスタートアップも交えて、お話します。

会場：Creation Camp TENNOZ

16：00～18：30｜Shinagawa Ecosystem Meetup#4-品川から広がるスタートアップの成長と未来-

品川区、五反田バレー、東京都、そしてエコシステムプレイヤーが一同に会する、本イベントのクライマックスセッション。スタートアップの成長を支える品川エリアの特徴と支援体制の紹介や「品川の可能性について」のクロストーク、五反田バレーや天王洲界隈のスタートアップによる展示および大手企業によるリバースピッチを実施します。

会場：Creation Camp TENNOZ

19：00～22：00｜and Jam from Creation Camp TENNOZ presents - IMAGINE

Creation Camp TENNOZの２期生「and Jam」が、バーチャルヒューマン、インタラクティブ映像、空間造形を組み合わせた没入型インスタレーションで、アフターパーティー会場へと続くボードウォークを演出します。フィジカルとデジタルが溶け合う体験を通じて、日常の中に非日常が現れる瞬間を設計。来場者がこのデッキを歩くことで、自らの想像力が解き放たれる空間を作り出します。

会場：ボードウォーク（天王洲アイル 第三水辺広場）

■「Tokyo Innovation NIGHTs」を水上スペース「T-LOTUS M」で開催

会場：T-LOTUS M

SusHi Tech Tokyo 2026関係者限定のアフターパーティーです。Creation Camp TENNOZ 1期生のOIKOS MUSICが、音楽ライブステージのディレクションを担当。夜の天王洲運河に浮かぶ船上スペースという非日常な空間で、水辺の雰囲気を楽しみながらご歓談いただける天王洲ならではの演出です。

※Innovation Pier TENNOZの参加者をはじめSusHi Tech Tokyo 2026の関係者が参加できるイベントです

参加申込 :https://luma.com/bmk4x9fg

■「Creation Camp TENNOZ」入居企業も多数出展

SusHi Tech Tokyo 2026の会場では、「Creation Camp TENNOZ」に入居するスタートアップ各社も出展いたします。4月27日（月）・28日（火）のビジネスデイはeMotion Fleet株式会社、株式会社JOYCLE、29日（水・祝）のパブリックデイはKNOTTER株式会社、株式会社HELPUSH、株式会社My Fitが西３・４ホールの企業ブースにて自社サービスのご紹介を行います。

4月27日（月）11：00～11：45 Session「北陸から世界へ～グローバルを目指す企業とヘルスケア～」にて株式会社ハリイ 代表取締役 池野順子が登壇します。4階フードエリア（メインステージ横）では、株式会社ディッシュウィルがプラントベースフードのラーメンとタコスを販売いたします。

■島から島へ。東京ビッグサイトと天王洲を船で結ぶ非日常体験

SusHi Tech Tokyo 2026の会場である東京ビッグサイトから天王洲へ、およそ70分の直通のクルージングが運航されます。移動中も、水辺から見る東京の景色をお楽しみください。

予約申込：https://seatrip-cruise.com/application_bigsite.php?tour_id=1224&tab=L(https://seatrip-cruise.com/application_bigsite.php?tour_id=1224&tab=L)

【Creation Camp TENNOZ】

公式サイト：https://ict.terrada.co.jp

公式note：https://note.com/camp_tennoz

公式Facebook：https://www.facebook.com/CampTENNOZ

公式X：https://x.com/CampTENNOZ

【寺田倉庫について】

社 名：寺田倉庫株式会社（Warehouse TERRADA）

代表者：代表取締役社長 寺田航平

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10

設 立：1950年10月

U R L ：https://www.terrada.co.jp

【Creation Camp TENNOZに関するお問い合わせ先】

寺田倉庫 ミライ創造室 E-MAIL：ict_info@terrada.co.jp