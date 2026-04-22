前回のリリースでは、昨今の国際情勢を踏まえ「安心して楽しめる海外旅行先」をテーマにおすすめ5カ国をご紹介しました。こういった状況だからこそ旅先そのものの魅力や行きたい理由に目を向け、本来の旅の楽しみを見つめ直す動きも高まっています。 世界100ヶ国以上の現地旅行会社と提携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎）は、第1弾に続く第2弾として、いま改めて注目したい海外旅行先5カ国（ネパール、スリランカ、オランダ、エクアドル、アルゼンチン）を厳選。安心とともに“行ってみたい”と思える魅力あふれる旅先をご紹介します。

◆旅先選びが不安な今だからこそおすすめしたい国5選をご紹介！

【1】ネパール

ヒマラヤの雄大な山々と、深い信仰に彩られた文化が共存するネパール。祈りの煙が漂う寺院やストゥーパ、歴史ある街並みが日常の中に溶け込み、どこか心を落ち着かせる穏やかな時間が流れています。世界最高峰エベレストをはじめとする壮大な山景色と、人々の素朴で温かな暮らしが織りなす風景は、訪れる人に深い感動を与えます。文化・自然・精神性が調和したネパールは、非日常の中で心を整える旅にふさわしい目的地です。

**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**

カトマンズではダルバール広場やスワヤンブナート、ボダナートなどの遺産を巡り、歴史と信仰に触れる文化体験を満喫。ナガルコットではヒマラヤのご来光やエベレストの絶景を望み、さらに遊覧飛行で名峰を間近に体感します。短期間で文化と大自然の魅力を凝縮して楽しめるプランです。

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【2】スリランカ

https://www.oooh.jp/itinerary/ja/5e5d795cb026c0cea583

インド洋に浮かぶ小さな島国ながら、豊かな自然と多彩な文化が凝縮されたスリランカ。世界遺産に登録された古代遺跡や仏教文化、緑あふれる高原地帯、そして美しいビーチまで、エリアごとに異なる魅力が広がります。温暖な気候の中でゆったりと流れる時間と、人々の穏やかなホスピタリティも心地よく、初めてのアジア旅行にもおすすめの目的地。自然・歴史・癒しがバランスよく揃い、五感で楽しめる旅が叶います。

**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**

ネゴンボの穏やかなビーチで旅をスタートし、シギリヤでは壮大なシギリヤロックや修道院を巡り、歴史と自然を体感。ピドゥランガラでの朝日やガレ要塞の夕景、ウナワトゥナのビーチディナーなど、時間ごとに移ろう絶景も魅力です。さらにクジラウォッチングまでも楽しめる、スリランカの多彩な魅力を凝縮したプランです。

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【3】オランダ

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運河が張り巡らされた美しい街並みと、芸術・文化が息づく国オランダ。アムステルダムをはじめとする都市では、歴史ある建築と洗練されたデザインが調和し、歩くだけで心地よい風景が広がります。フェルメールやゴッホに代表される芸術文化に触れられる一方、郊外に足を延ばせば風車やチューリップ畑といった牧歌的な景色も楽しめます。都市と自然、日常と芸術がほどよく交差するオランダは、軽やかに楽しめるヨーロッパ旅にぴったりの目的地です。

**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**

ハールレムを拠点に、アムステルダムの運河クルーズやゴッホ美術館、ライクスミュージアムで芸術に触れるひとときを満喫。春にはキューケンホフ庭園で色鮮やかな花景色を楽しみ、ハーグでは「真珠の耳飾りの少女」と対面します。さらにユトレヒトでは穏やかな街並みと日常文化に触れ、コンパクトにオランダの魅力を巡るプランです。

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【4】エクアドル

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アンデスの雄大な山岳地帯からアマゾンの密林、そして世界的に知られるガラパゴス諸島まで、多様な自然が凝縮されたエクアドル。なかでもガラパゴスは“進化の実験室”とも称され、野生動物たちが人を恐れずに暮らす独特の生態系が広がっています。都市では歴史と文化を感じ、自然の中では地球の営みを体感する--そんなスケールの大きな体験ができるのがエクアドルの魅力。冒険心をくすぐる、唯一無二のデスティネーションです。

**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**

キト旧市街や赤道記念碑を訪れた後、バルトラ島からクルーズ船でガラパゴス諸島へ。多くのスポットなどを巡りながら、ウミガメやゾウガメなど固有の動物たちと出会います。シュノーケリングやハイキングで自然を体感しつつ、自由時間も確保。船旅と島滞在を組み合わせた、冒険と癒しを楽しむ特別なプランです。

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【5】アルゼンチン

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広大な大地とダイナミックな自然が魅力のアルゼンチン。パタゴニアでは氷河や荒野が生み出す圧倒的な景観が広がり、地球のスケールを実感する体験ができます。一方で、都市ではタンゴやカフェ文化など洗練された時間も楽しめるのが特徴。自然と文化の振れ幅の大きさが、この国ならではの魅力です。非日常の絶景と豊かな体験が待つ、スケールの大きな旅先です。

**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**

ブエノスアイレスでタンゴや街歩きを楽しんだ後、エル・カラファテへ移動し、迫力満点のペリト・モレノ氷河を間近で体感。さらに世界最南端の街ウシュアイアでは、ビーグル水道クルーズでアシカや海鳥、ペンギンのコロニーを観察します。都市文化と壮大な自然、野生動物との出会いを満喫できる周遊プランです。

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◆現地旅行会社があなただけのオーダーメイド旅の作成をお手伝い！

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私は旅行業界で20年以上の経験を持つ旅行プランナーです。豊富な知識と情熱を持ち、お客様のために完璧な旅を企画することを使命としています。お客様のご希望に合わせ、オランダやベルギーへの旅行を完全カスタマイズいたします。私たちは情熱的でダイナミックな旅行スペシャリストとして、常に素晴らしい体験を追求し、新しい場所を発掘し、すべてのサービスにおいて最高品質を確保することを心掛けています。文化に重点を置きたい方、サイクリングを楽しみたい方、贅沢な旅を求める方、ご家族でリラックスしたい方、それぞれのご希望に応じた魅力的な旅程をご提案いたします。 ぜひお気軽にご相談ください。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント① 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント② 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント③ 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント④ 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。