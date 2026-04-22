【累計体験者数1,300人を突破！】ポータブルスカッシュツアー2026 in 川崎アゼリア開催！

Be-Win株式会社

Be-Win株式会社（本社：神奈川県、以下Be-Win）は、2026年5月1日(金)・2日(土)にJR川崎駅・京急川崎駅直結の地下街として、ファッション、グルメ、雑貨、サービスなど多彩なショップが集まる大型商業施設「川崎アゼリア」（運営：川崎アゼリア株式会社 代表取締役社長 浅岡 浩）にて、スカッシュを手軽に体験できる「ポータブルスカッシュツアー2026 in川崎アゼリアsupported by 株式会社レント」を開催いたします。

本イベントは、建設・イベント・産業分野を中心に、機材や機器のレンタルサービスを提供する総合レンタル企業の株式会社レント(所在地：静岡県静岡市 代表取締役岡田 朗)をメイン協賛に迎え、スカッシュを知るきっかけだけではなく、その場で実際に体験できる「最初の一歩」を提供します

本ツアーは、商業施設や公共空間といった“日常の動線”に、空気で設置可能な移動式コートを展開し、その場でスカッシュというスポーツ体験へとつなげるプロジェクトです。

すでに2025年9月お披露目から累計1,300名を超える方に体験いただいているイベントで、今回はお披露目会以来に2026年ツアー第3弾として再び「川崎アゼリア」に上陸します。

■「ポータブルスカッシュ」とは？

スカッシュは、4面を壁に囲まれたコートでゴム製のボールを打ち合う、イギリス発祥のラケットスポーツです。本イベントで使用する「ポータブルスカッシュ」は、エアーで膨らむ移動式コート（横6m×奥行3m）を使用。通常の約1/3のサイズながら、専門スタッフの指導のもと、どこでも手軽に本格的なスカッシュ体験が可能です。

■開催概要

【イベント名】

ポータブルスカッシュツアー 2026 in 川崎アゼリア supported by 株式会社レント

【開催日】 2026年5月1日(金)・2日(土)

【開催時間】 5月1日11:00～18:00 5月2日 10:00～18:00

【参加費】 無料

【対象年齢】 5歳以上（お子様から大人までどなたでも参加いただけます）

【参加方法】 全プログラム当日受付（事前予約なし）

※当日、会場受付にて先着順でご予約を承ります。

【持ち物】不要（ラケット、ボールは無料で貸出いたします）

【会場】川崎アゼリア「サンライト広場」

【会場住所】神奈川県川崎市川崎区駅前本町26番地2

（JR川崎駅東口を出て入口階段を降りてすぐ。京急川崎駅より直通。）

■2つの体験プログラム

2日間の日程ともに、時間帯により2種類のプログラムをご用意しています。

両日ともに共通スケジュールとなります。

またそれぞれお着替えなど必要なく、どなたでもお楽しみにいただけるプログラムとなっています。

1. ラリーチャレンジ（グループ形式・各回定員6名）

コーチの指導のもと、スイング練習から実際のラリーまで体験できるプログラムです。

実施時間帯： １.10:15～12:15(金曜日は11:15～12:15) ／ ２.14:15～16:15

体験の流れ： スイング指導 → ミニレッスン → ラリーチャレンジ（約15分間）

2. 的当てチャレンジ

壁に貼られたターゲットを狙ってボールを打つ、どなたでも気軽に挑戦できるアクティビティです。

実施時間帯： １.12:30～14:00（受付開始 12:25） ／ ２.16:30～18:00（受付開始 15:55）

■主催・協賛・協力

【主 催】Be-Win株式会社

【冠協賛】株式会社レント

【特別協賛】株式会社ジー・キューブ

【協力・協賛】株式会社バディ企画研究所、株式会社ティップネス

【会場協力】川崎アゼリア株式会社

※各プログラムご参加いただいた皆様にはオリジナルノベルティをプレゼント（なくなり次第終了）

【運営会社 概要】

Be-Win株式会社

代表者 ：代表取締役 宮城島眞知子

所在地 ：〒212-0052 神奈川県川崎市幸区古市場2-79-10 アルス新川崎501

事業内容 ：Be-Win株式会社は首都圏でスカッシュスクール事業を展開する企業です。川崎市宮前区にあるティップネス宮崎台店ではジュニア育成に携わり、多くの日本代表選手を輩出。現在「川崎から世界へ」羽ばたく選手達の育成、活動サポートしています。「多くの人にスカッシュがある日常を届ける」ことを目標にスカッシュの普及を目指しています。2025年にポータブルスカッシュコートを国内初導入し、2026年より本格稼働していきます。

【お問い合わせ・お申し込み先】

Be-Win株式会社（担当：吉留慎吾）

E-mail：yoshitome@be-win-rs.com

Web: https://team-bewin.com (TEAM Be-Win紹介サイト)

本プレス内容にかかわるお問い合わせは上記迄お願いいたします。

ご協賛企業様、ならびに会場へのお問い合わせはお控えいただきますようお願い申し上げます。

【メイン協賛企業 紹介】

名称：株式会社レント

代表者：代表取締役 岡田 朗

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10

事業内容：

- 産業車両・乗用車・産業用機械器具・建設用機械器具の総合レンタル業- レンタカーフランチャイズ事業- 測定工具・揚重機器等の検査校正事業- クリーンルーム内使用機材清掃梱包サービス事業- 建設用機械・産業用機械の教習事業- バッテリー(無停電装置、フォークリフト等)再生事業- 絵画レンタル事業- 上記事業で取り扱う物品の販売事業

WEBサイト：https://www.rent.co.jp/

【特別協賛企業 紹介】

名称：株式会社ジー・キューブ

代表者：代表取締役社長 西村 賢治

本社所在地：〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル5F

事業内容：

- 半導体産業向け装置ならびに部品販売・エンジニアリング・工事・メンテナンス- プラント産業向けエンジニアリング・工事・メンテナンス- 3次元造形人工骨（椎体ケージ）開発・製造ならびに販売- 細胞培養ならびに販売- 遺伝子解析受託- 体外診断薬 開発・製造ならびに販売- 医薬部外品 開発・製造ならびに販売

WEBサイト： https://www.g3-conception.com/

本件に関する取材・掲載についてのご相談は、上記までお気軽にご連絡ください。

スカッシュの“第1歩”を体験するこの機会に、ぜひ多くの皆様のご来場をお待ちしております。