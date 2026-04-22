外出中も、美のコンディションを保つ「BEAUTY日傘」　ReFa SUNIR SHADE（リファスニールシェード）　2026年5月25日（月）ReFa GINZAにて新発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、強い日差しによる光と熱のダメージから髪や肌を守り、外出をより快適で美しい時間へと導くBEAUTY日傘。「ReFa SUNIR SHADE（リファスニールシェード）」を発売いたします。

また、5月1日よりReFa GINZAにて、5月中旬よりMTGオンラインショップにて予約販売を開始します。

■コンセプト

髪の美しさを守り抜くためのBEAUTY日傘。

守ることからはじまる、ReFaの新しい美容習慣です。

強まる日差しがもたらす“光と熱”のストレスから髪や肌のコンディションを守ります。

■商品特長

独自のBEAUTYテクノロジー「SUNIR TECH（スニールテック）」搭載大切な人に、美しさを贈るギフトに

受け取った瞬間に特別感を感じられるギフト仕様のパッケージを採用。

「美しさを守る体験」そのものを贈る、新しいギフト提案です。

■商品概要

ReFa SUNIR SHADE （リファスニールシェード）は、ライフスタイルに合わせて選べる

長傘・2段折りたたみ傘・3段折りたたみ傘の

全3アイテムを展開。

長傘

商品名 : ReFa SUNIR SHADE LONG 50

（リファスニールシェードロング 50）

価格 : 23,650円（税込）

サイズ : 約715×105×50mm

重さ : 約375g

発売日 : 2026年5月25日 (月)

販売 : ReFa GINZAにて先行発売。

その後、MTGオンラインショップ、

西宮ガーデンズにて順次展開予定。

カラー : ホワイト / ブラック / ベビーピンク / アイボリー

2段折りたたみ傘

商品名 : ReFa SUNIR SHADE MIDDLE 50

（リファスニールシェードミドル 50）

価格 : 24,750円（税込）

サイズ : 本体 約415×110×55mm

ポーチ 約320×110mm

重さ : 約415g（本体320g＋ポーチ95g）

発売日 : 2026年5月25日 (月)

販売 : ReFa GINZAにて先行発売。

その後、MTGオンラインショップ、

西宮ガーデンズにて順次展開予定。

※各色ポーチ付き

カラー : ホワイト/ブラック/ベビーピンク/アイボリー

3段折りたたみ傘

商品名 : ReFa SUNIR SHADE COMPACT 50

（リファスニールシェードコンパクト 50）

価格 : 24,750円（税込）

サイズ : 本体 約315×88×60mm

ポーチ 約255×120mm

重さ : 約410g（本体315g＋ポーチ95g）

発売日 : 2026年5月25日 (月)

販売 : ReFa GINZAにて先行発売。

その後、MTGオンラインショップ、

西宮ガーデンズにて順次展開予定。

※各色ポーチ付き

カラー : ホワイト/ブラック/ベビーピンク/アイボリー

■ReFa GINZA 専売商品

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

https://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、 HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/