株式会社日本消費者評価院2026年 日本産業主要企業評価（サービス産業部門）選定企業一覧

日本消費者評価院は4月22日、「2026年 日本産業主要企業評価（サービス産業部門）」の結果を公式に発表した。本年度は、文化、生活、飲食サービスなどの分野において、LINE、セブン-イレブン、ドトールコーヒーを含む企業・ブランドが「主要企業」として選定された。

本評価において、日本消費者評価院は、「主要企業」を『消費者志向の価値を重視し、独自のブランドイメージを確立しながら、消費者から高い信頼と支持を獲得している企業』と定義している。今回の発表は、日本経済の持続的な発展に寄与し、サービス産業を牽引する企業を明らかにすることを目的としている。

本評価は、文化・生活・飲食サービスなどに関する消費者体験データおよびビッグデータ分析に基づき、2026年1月から3月にかけて実施された。各カテゴリごとに、以下の項目について総合評価を実施した。

【評価項目】

- 製品・サービスの品質満足度消費者レビューや関連キーワードのビッグデータ解析を通じ、実質的な満足度を客観的に評価した。- ブランド認知度消費者からの認知度・注目度を多角的に測定し、企業の社会的存在感を反映した。- 顧客コミュニケーション満足度企業と消費者の接点における対応の迅速性・円滑性、および満足度を評価した。

これらの分析を踏まえ、2026年「主要企業（サービス産業部門）」として、各企業・ブランドが選定された。

【2026年 日本産業主要企業評価（サービス産業部門）選定企業一覧】

- 文化：LINE（ソーシャルメディア）、TSUTAYA（書店・複合文化施設）、Yahoo! JAPAN（ポータルサイト・検索サービス）、任天堂（ゲーム）- 生活：三菱UFJ銀行（銀行）、三越伊勢丹（百貨店）、セブン-イレブン（コンビニエンスストア）、マツモトキヨシ（ドラッグストア）、楽天市場（ECサイト）、ENEOS（サービスステーション）- 飲食：ドトールコーヒー（カフェ・コーヒーチェーン）- 通信：NTTドコモ（通信キャリア）

同院の担当者は次のように述べている。

「サービス産業は消費者との接点が多く、体験価値が重要となる分野です。今回の評価では、消費者体験の質において高い評価を得た企業が選定されました。今後も、公正かつ客観的な評価により、企業と消費者をつなぐ信頼性の高い指標を提供してまいります。」

なお、5月には『2026年 日本消費者評価（飲食店部門）』の結果発表を予定している。