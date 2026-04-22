高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、高さを最大約190.5cmまで調節可能である「床置きタブレットアームスタンド（100-MR235）」を発売しました。

iPad タブレットアームスタンド フロアスタンド 床置設置 高さ調節可能 寝ながら ベッド フレキシブル 8～10.9/11インチ対応 ハイブリット授業

型番：100-MR235

販売価格：10,728円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR235

動画で観る

おすすめポイント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TZeNPdL1z9A ]

・高さを約138.5～190.5cmの間で自在に調整可能。

・フレキシブルアーム採用で、前後左右の見やすい位置に動かせる。

・重量約4kgの台座を採用し、ぶつかっても倒れにくい安心設計。

使用シーンに合わせて高さを自在に調節可能

画面の高さ（中心部）を約138.5cmから190.5cmの間で無段階に固定できるタブレット用スタンドです。ソファに座ってのくつろぎ時間から、ランニングマシーンを使用しながらの動画視聴まで、用途や使う人の目線に合わせて最適な高さに設定でき、常に快適な姿勢で画面を見ることができます。

自由自在に動かせるフレキシブルアームを採用

スタンドの上部には、前後左右あらゆる方向へ自由に動かせるフレキシブルアームを採用しています。画面を顔の正面に持ってきたり、ベッドで寝転んだ状態で見やすい位置に微調整したりすることが簡単にできます。自分好みのポジションにピタリと止まり、ストレスフリーなタブレット操作をサポートします。

画面の縦横切り替えも簡単！360度回転ホルダー

タブレットを取り付けるホルダー部分は、90度刻みで360度回転させることが可能です。動画視聴時は横画面、WEBブラウジングや電子書籍の閲覧時は縦画面など、用途に合わせて直感的に切り替えられます。さらに上下の角度も180度調整できるため、照明の反射を防ぎながら見やすさを確保できます。

8～11インチの幅広いタブレット端末に対応

挟み込みタイプのホルダーを採用しており、幅17～20cm、厚さ1cmまでの端末をしっかりとホールドします。iPad（第10世代）やiPad Air、iPad Proなど、およそ8～11インチの各種タブレットに対応しています。装着も簡単で、毎日の動画視聴やハイブリッド授業にも便利です。

ぶつかっても倒れにくい、安心・安全な重厚台座

幅約28cm、重量約4kgのしっかりとした重みのある台座を採用し、スタンド全体をぐらつきなく支えます。万が一ぶつかってしまっても、約20度の傾きまでなら倒れずに耐えられる安心設計となっています。ご家庭での使用はもちろん、オフィスやお店のデジタル掲示板・受付システムとしての設置にも最適です。

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。