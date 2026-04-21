野洲市と「フレンドシップタウン協定」を締結

株式会社滋賀レイクスターズ

滋賀レイクスを運営する株式会社滋賀レイクスターズ（本社大津市、代表取締役社長 原毅人）は、野洲市と包括連携に関する基本協定（フレンドシップタウン協定）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

フレンドシップタウン協定締結式で、協定書に調印した野洲市の櫻本直樹市長（左）と滋賀レイクスの原毅人代表取締役社長

4月21日（火）に、野洲市役所にて、櫻本直樹市長、林毅副市長、小池秀明政策調整部政策監にご出席いただき、本協定締結の調印式を執り行いました。滋賀レイクスからは原毅人 代表取締役社長、平野敬之取締役らが出席いたしました。

野洲市との連携・協力事項は以下のとおりです

市町村との包括連携協定

- 地域交流やまちのにぎわい創出に関すること。- 魅力・情報発信に関すること。- スポーツ振興に関すること。- 市民の健康増進に関すること。- 学校教育及び社会教育に関すること。- 環境保全に関すること。- その他、両者が必要と認めること。

地方自治体との包括連携協定はホームタウン協定の大津市、フレンドシップタウン協定の草津市、彦根市に続き4市目となります。

今後の野洲市との取り組み

野洲市と滋賀レイクスでは、5月に実施予定のJR野洲駅前のにぎわい創出に向けた社会実験など、さまざまな取り組みで連携していまいります。