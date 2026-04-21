『ボーイッシュ彼女が可愛すぎる』オンラインくじ予約受付開始！

株式会社スクウェア・エニックス

本日2026年4月21日正午より、スクウェア・エニックス e-STORE、DMMスクラッチにて『ボーイッシュ彼女が可愛すぎる』（牛乳麦ご飯先生）のオンラインくじの予約受付が開始いたしました。

【「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」オンラインくじ紹介】

オンラインくじでも可愛すぎる、いろいろな格好のボーイッシュ彼女がグッズになりました！

【商品ラインナップ】

「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」オンラインくじの商品ラインナップをご紹介いたします。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※商品のお届けに関しまして、e-STOREでは2026年8月26日(水)頃、DMMスクラッチでは2026年9月中旬～9月下旬を予定しております。

■A賞：B2タペストリー（全1種）

牛乳麦ご飯先生描き下ろし、彼シャツ着用のあきらがタペストリーに。

チラリな肌見せと照れた表情が色っぽ可愛い、ボーイッシュ彼女をタペストリーで堪能しよう♪

■B賞：デスクマット（全1種）

牛乳麦ご飯先生描き下ろし、いろいろな表情＆格好が可愛すぎるボーイッシュ彼女がデスクマットになりました！

カラフルなデザインと可愛いあきらが印象的なマットを、卓上作業のお供に…。

■C賞：アクリルスタンド（全6種）

いろいろな表情＆格好が可愛すぎる、あきらのイラストは牛乳麦ご飯先生描き下ろし！

ボーイッシュ彼女のアクリルスタンドをGETして、好きな場所で飾って楽しもう。

■D賞：ダイカットステッカー2枚セット（全6種）

作中のワンシーンがカラフルなステッカーに。

可愛すぎる彼女のあきらと、大地や友人たちのステッカーをセットで手に入れよう!!

■E賞：缶バッジ（全6種）

いろいろな表情＆格好が可愛すぎる、あきらのイラストは牛乳麦ご飯先生描き下ろし！

可愛いイラストとカラフルなデザインが目を引く缶バッジです。お気に入りのあきらを付けておでかけしてみよう。

【購入特典（プレゼント）】

くじを一度のご注文で10個ご購入ごとに、【ブロマイドカード（全6種）】よりランダムで1枚プレゼント！

【ダブルチャンス（抽選プレゼント）】

e-STOREにて対象期間ごとに、くじを10個ご購入いただくと抽選で【牛乳麦ご飯先生直筆サイン入りブロマイドカード】をプレゼント！

※ダブルチャンス特典はe-STOREのみの実施です。DMMスクラッチでの実施はございません。

【「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」オンラインくじ概要】

販売期間：2026年4月21日(火)12:00～6月21日(日)23:59

※商品のお届けに関しまして、e-STOREでは2026年8月26日(水)頃、DMMスクラッチでは2026年9月中旬～9月下旬を予定しております。

販売金額：１回770円（税込）

e-STOREくじ：https://sqex.to/7ZyE4

DMMスクラッチ：https://sqex.to/vfSGg

【コミックス情報】

「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」最新コミックス第５巻＆５巻特装版 小冊子付き

2026年4月22日（水）発売！