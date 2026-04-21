『ボーイッシュ彼女が可愛すぎる』オンラインくじ予約受付開始！
本日2026年4月21日正午より、スクウェア・エニックス e-STORE、DMMスクラッチにて『ボーイッシュ彼女が可愛すぎる』（牛乳麦ご飯先生）のオンラインくじの予約受付が開始いたしました。
【「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」オンラインくじ紹介】
オンラインくじでも可愛すぎる、いろいろな格好のボーイッシュ彼女がグッズになりました！
【商品ラインナップ】
「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」オンラインくじの商品ラインナップをご紹介いたします。
※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※商品のお届けに関しまして、e-STOREでは2026年8月26日(水)頃、DMMスクラッチでは2026年9月中旬～9月下旬を予定しております。
■A賞：B2タペストリー（全1種）
牛乳麦ご飯先生描き下ろし、彼シャツ着用のあきらがタペストリーに。
チラリな肌見せと照れた表情が色っぽ可愛い、ボーイッシュ彼女をタペストリーで堪能しよう♪
■B賞：デスクマット（全1種）
牛乳麦ご飯先生描き下ろし、いろいろな表情＆格好が可愛すぎるボーイッシュ彼女がデスクマットになりました！
カラフルなデザインと可愛いあきらが印象的なマットを、卓上作業のお供に…。
■C賞：アクリルスタンド（全6種）
いろいろな表情＆格好が可愛すぎる、あきらのイラストは牛乳麦ご飯先生描き下ろし！
ボーイッシュ彼女のアクリルスタンドをGETして、好きな場所で飾って楽しもう。
■D賞：ダイカットステッカー2枚セット（全6種）
作中のワンシーンがカラフルなステッカーに。
可愛すぎる彼女のあきらと、大地や友人たちのステッカーをセットで手に入れよう!!
■E賞：缶バッジ（全6種）
いろいろな表情＆格好が可愛すぎる、あきらのイラストは牛乳麦ご飯先生描き下ろし！
可愛いイラストとカラフルなデザインが目を引く缶バッジです。お気に入りのあきらを付けておでかけしてみよう。
【購入特典（プレゼント）】
くじを一度のご注文で10個ご購入ごとに、【ブロマイドカード（全6種）】よりランダムで1枚プレゼント！
【ダブルチャンス（抽選プレゼント）】
e-STOREにて対象期間ごとに、くじを10個ご購入いただくと抽選で【牛乳麦ご飯先生直筆サイン入りブロマイドカード】をプレゼント！
※ダブルチャンス特典はe-STOREのみの実施です。DMMスクラッチでの実施はございません。
【「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」オンラインくじ概要】
販売期間：2026年4月21日(火)12:00～6月21日(日)23:59
※商品のお届けに関しまして、e-STOREでは2026年8月26日(水)頃、DMMスクラッチでは2026年9月中旬～9月下旬を予定しております。
販売金額：１回770円（税込）
e-STOREくじ：https://sqex.to/7ZyE4
DMMスクラッチ：https://sqex.to/vfSGg
【コミックス情報】
「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」最新コミックス第５巻＆５巻特装版 小冊子付き
2026年4月22日（水）発売！