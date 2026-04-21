ADワークスグループ、創業140周年を機にコーポレートブランドを刷新

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループ（本社：東京都千代田区、代表者：代表取締役社長CEO 田中秀夫）は、創業140周年を機にコーポレートブランドを刷新し、新たなコーポレートロゴおよびタグライン「あなたの資産に輝きを」を策定しました。

あわせて、不動産小口化商品「ARISTO（アリスト）」、オフィス区分商品「ARISTO PLUS（アリスト プラス）」などの商品ロゴを刷新し、当社所有物件へのコーポレートロゴを掲出してまいります。統一されたブランド表現を通じて、当社が提供する価値をより明確に発信し、BtoC市場における事業展開の強化に向けた認知向上を図ります。

公式サイト: https://www.adwg.co.jp/

ADワークスグループのこれまでの歩みと、リブランディングの背景

当社は1886年（明治19年）2月、東京都墨田区において染色工場として創業しました。反物を中心とした染色事業からスタートし、時代の変化に合わせて洋服や洋傘の生地など多様な布地を国内外へ供給していました。

その後、社会や産業構造の変化を背景に事業の軸を不動産業へと転換し、現在では不動産投資商品販売を主な事業としています。近年は一棟収益不動産の販売に加え、不動産小口化商品「ARISTO」やオフィス区分商品「ARISTO PLUS」の販売なども手掛け、幅広い投資ニーズに応える事業へと進化しています。

当社は2026年2月に創業140周年を迎えました。この節目は、これまでの歩みを振り返る機会であると同時に、次の10年に向けた取り組みを改めて考える機会と位置づけています。昨今、インフレを背景とした実物資産需要の高まりや、不動産市況の改善を受け、不動産投資市場は成長を遂げています。一方で、市場の成熟に伴い、商品やサービスの差別化がこれまで以上に問われています。こうした中で、当社はこれまで主に富裕層のお客様に対して優良な不動産商品を提供してまいりましたが、今後はその価値や富の循環をより広い層へと届けるべく、BtoC事業の拡大を進めております。あわせて、コーポレートブランドを刷新することで、より多くの人々へ当社の取り組みと提供価値を伝えてまいります。

創業140周年を契機としたリブランディングの詳細

1.新たなコーポレートロゴ

当社は「ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。」という企業の存在意義を、「北極星」（＝パーパス）として掲げています。刷新したコーポレートロゴでは、「北極星」が光り輝くイメージを、都市や不動産を想起させる立体のモチーフと組み合わせて表現しました。さらに、「ＡＤＷ」の3文字には「Asset Design Works」という意味を込めるとともに、企業の成長性や、当社に対する安心感・親しみやすさを表現し、ブランド認知の向上を図ります。

新コーポレートロゴ2.新たなタグライン

新タグライン「あなたの資産に輝きを」には、不動産投資を通じてお客様一人ひとりのライフステージや想いに寄り添い、画一的ではない価値を提供していく当社のカスタマーファーストの姿勢を込めました。「資産」は、不動産そのものにとどまらず、そこから生まれる収益や受け継がれる想いに加え、お客様の人生そのものを豊かにしていく決意を含んでいます。また、「輝き」は、当社の強みである再生（バリューアップ）によって不動産に新たな命を吹き込む姿勢を表しています。

3.新たなサービスロゴ

不動産小口化商品「ARISTO」および、オフィス区分商品「ARISTO PLUS」の商品ロゴについて、コーポレートロゴとの統一性を持たせました。

不動産小口化商品「ARISTO」

オフィス区分商品「ARISTO PLUS」4.所有物件の名称変更

当社の子会社である株式会社エー・ディー・ワークスの所有物件の名称を変更し、コーポレートロゴを掲出いたします。

■掲出イメージ（4月21日（火）から順次掲出開始）

■物件シリーズ名称（2026年4月21日現在）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/64_1_95f36e3008fe6eb0115905321bdcb889.jpg?v=202604210651 ]

5.ADワークスグループ初となる新CMの放映

4月22日（水）より俳優・山本美月さんをイメージキャラクターに起用した、当社初となるCMを放映します。関東1都6県でのTVCM放映に加え、WEB広告も展開します。新CMでは、「あなたの資産に輝きを」のメッセージとともに、不動産投資を通じて人々の未来に新たな可能性が広がっていく様子を表現しています。

※CMの詳細については別のプレスリリースをご確認ください。

株式会社ADワークスグループについて

当社は、1886年に染色事業として創業し、現在は収益不動産事業を中心に展開する東証プライム上場企業です。不動産の仕入れからバリューアップ、販売、管理までを一気通貫で手がける事業基盤を強みとし、一棟再生販売に加え、不動産小口化商品事業やオフィス区分事業などを通じて成長を遂げてきました。長年培ってきた不動産の目利き力とバリューアップのノウハウを活かし、これまで主に富裕層のお客様に対して優良な不動産商品を提供してまいりましたが、今後はその価値や富の循環をより広い層へと届けるべく、今後はBtoC事業拡大も見据えながら、多様な投資ニーズに応える商品・サービスを提供してまいります。

会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/