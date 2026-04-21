【マルシェグループ】全国予選を勝ち抜いた焼き職人！“焼き名人”の頂点をかけた決勝は、4月22日（水）本社にて開催

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに地元密着型の居酒屋チェーンを展開するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤 洋嗣）は、焼き技術の向上を目的としたマルシェグループ「第9回焼き名人コンテスト全国大会」を開催しております。全国予選を勝ち抜いた焼き職人が集い、いよいよ頂点を決める決勝大会を2026年4月22日（水）、大阪本社にて開催いたします。日々の現場で磨き上げた技術と情熱がぶつかり合い、グループNo.1の“焼き名人”が誕生する注目の大会です。

焼き名人コンテストとは？

当グループでは「全国でNo.1の【焼き職人】を決めよう！」という趣旨で毎年各エリアで焼き名人コンテストを開催しています。

本コンテストの目的は、単なる技術の競い合いに留まりません。参加選手は日々の営業で培った炭火焼きの技をぶつけ合い、その場で得た「気づき」や「体験」を店舗に持ち帰り、波及させていきます。大会を経て一回り成長した職人たちが、パワーアップした「やきとり」を提供することで、地域のお客様に喜んでいただく、それが本来の目的です。

もともとは「炭火焼 八剣伝」の業態イベントでしたが「ハッケン酒場」「酔虎伝」「居心伝」「八右衛門」など、他業態からの参加もあり、焼きの技術に自信のある選手達で、年々盛り上がりを見せています。

制限時間10分

提供時間は10分とし、 超過した場合は減点対象。

姿勢の審査

焼き職人の所作や 焼きの姿勢などを審査。

味の審査

味・見た目・焼き加減・ 温度などを総合的に審査。

表彰状と賞金

上位者には表彰状と賞金 を授与、全国大会へ出場。

焼き名人コンテスト予選大会の結果

当グループにて開催された全国各エリアの焼き名人コンテスト予選大会が終了し、決勝大会進出者が決定しました。

各予選会場では、焼き方や炭の扱い、たれや塩加減、盛り付けといった細部にわたる技術を互いに学び合いながら、焼き職人たちが切磋琢磨。日々の営業で培った技術をぶつけ合う、白熱した戦いが繰り広げられました。そして、予選を勝ち抜いた全国各エリアの上位者が出揃い、決勝大会への切符を獲得。優勝者には、真の「焼き名人」の称号が与えられます。

今回は、決勝大会に進出する各エリア代表の焼き職人に、優勝に向けた意気込みを取材しましたのでご紹介いたします。

【関東エリア】

関東エリア決勝【関東エリア】第1位 八剣伝 上北沢店 出竹 学さん【関東エリア】第1位 八剣伝 上北沢店 出竹 学さん

今回こそリベンジ!!全国制覇!!

※第7回焼き名人コンテスト優勝者

【関東エリア】第2位 ハッケン酒場 豪徳寺駅前店 高岡 利幸さん【関東エリア】第2位 ハッケン酒場 豪徳寺駅前店 高岡 利幸さん

久々の本戦出場!!優勝楯を東京に持ち帰ります!!

【名古屋エリア】

新年会で焼き名人コンテスト 名古屋エリアの結果を発表【名古屋エリア】第1位 八剣伝 三条店 大岩 敏英さん

昨年、八剣伝の全国大会で3位という結果をいただきました。今年はその経験を糧に、さらに磨き上げた一本で頂点を目指します。日々の営業で培った技と想いを込め、お客様に喜ばれる焼き鳥を全力で表現します。感謝を胸に挑みます！

【名古屋エリア】第1位 八剣伝三条店 大岩 敏英さん【名古屋エリア】第2位 八剣伝 徳重店 伊藤 渉さん

毎日お客様を見て、美味しいと思ってもらえるように焼き上げています！ 炭火の温度や焼き加減、塩の一振りまで全てにこだわり抜いた一本です。毎日焼き続けてきた技と想いを込めて、最高の状態でお届けします。この一本で必ず勝ちにいきます！

【関西エリア】

【名古屋エリア】第2位 八剣伝 徳重店 伊藤 渉さん関西エリア決勝【関西エリア】第1位 ハッケン酒場 福田店 松尾 優輝さん【関西エリア】第1位 ハッケン酒場 福田店 松尾 優輝さん

炭火焼キャリア21年の集大成として最大のチャンスと感じています。緊張感とプレッシャーはありますが応援して頂いている方々の為にも関西代表として必ず勝利を勝ち取りたいと思います。

【関西エリア】第2位 八剣伝 阪急南茨木駅前店 坂本 浩太郎さん【関西エリア】第2位 八剣伝 阪急南茨木駅前店 坂本 浩太郎さん

ようやくチャンスが巡ってきました。

この強運で栄冠を手に入れる為、出場する限りは全ての力を出し切り、店舗スタッフとお客様の期待に応えるべく、必ず優勝の栄冠を持ち帰ります。一串入魂！

【岡山エリア】

東中四国エリア決勝【岡山エリア】第1位 ハッケン酒場 今店 角田 裕哉さん

東中四国代表として最高の焼き鳥を焼けるよう頑張ります！目指すは優勝！

【岡山エリア】第1位 ハッケン酒場 今店 角田 裕哉さん【岡山エリア】第2位 ハッケン酒場 大元店 岩田 凌さん

初めての全国大会、いつも通り美味しい焼き鳥を出せるよう頑張ります。他の方々の技術・考え方などを店舗に持って帰り、個人だけでなく、店舗全体の成長に繋げます！

【広島エリア】

【岡山エリア】第2位 ハッケン酒場 大元店 岩田 凌さん広島エリア決勝【広島エリア】第1位 八剣伝 小野田駅前店 笹尾 直人さん【広島エリア】第1位 八剣伝 小野田駅前店 笹尾 直人さん

過去に2連続チャンピオンは居ないと聞いています。連覇目指して頑張ります。

※第8回焼き名人コンテスト優勝者

【広島エリア】第2位 安芸横川 八右衛門 中村 俊弘さん【広島エリア】第2位 安芸横川 八右衛門 中村 俊弘さん

前回の全国優勝の笹尾さんに続き、広島エリアの焼きレベルの高さを全国に知らしめます！

広島代表、そして「八右衛門」の代表として全てをぶつけ、優勝を取りにいきます！

以上、予選大会を勝ち抜いた各エリア代表が決定いたしました。2026年4月22日（水）に大阪本社にて開催される全国大会決勝では、真の「焼き名人」の称号をかけ、さらなる高みを目指した熱い戦いが繰り広げられます。マルシェグループの頂点に立つチャンピオンは誰なのか--いよいよ、その栄光の座をかけた決戦の幕が上がります。

今後は「焼き師認定証」なども検討しており、お客様が召し上がる【やきとり】の価値向上に繋げていく取り組みを行っております。

なお、大阪での全国大会決勝の様子はグループ内で動画配信を行い、全国のマルシェグループスタッフの教育・技術向上の教材として活用予定です。次回のリリースでは、大阪決勝大会の模様をお届けいたします。どうぞご期待ください。

マルシェ株式会社について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「餃子食堂マルケン」「八右衛門」「焼そばセンター」「ハッケン酒場」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

マルシェグループグルメの最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、公式SNSにて随時発信中です。ぜひフォロー・チャンネル登録をお願いいたします。

マルシェグループグルメ 公式アカウント :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/