大阪の定番みやげ「おかんパン」初の新フレーバー誕生！母の日で、普段言わへん「ありがとう」を。いちご味が数量限定で登場　～5月1日より10日間限定販売。新大阪駅や大丸須磨店でも特別販売～

株式会社ダイヤ

今年創業80周年を迎える株式会社ダイヤ（本社：大阪市生野区新今里、代表取締役社長：多田俊介、以下 ダイヤ）が運営するベーカリー「クックハウス」は、1日3,000個を販売する「ミルクパン」を大阪みやげとして進化させた「おかんパン」より、ブランド初となる新フレーバー「いちご味」を発売いたします。 母の日に合わせた「おかんパン（おかんの日）」として、2026年5月1日（金）から5月10日（日）までの10日間限定、かつ数量限定での販売となります。

■「新味」への挑戦と「おかん」ブランドの広がり

「おかんパン」は2024年7月の発売から約2年、新大阪駅での販売開始などの販路の拡大、さらには「大阪産（もん）名品」への認定など、着実にその歩みを進めてきました。特に2026年1月には、大阪府知事よりメディアを通じて「大阪みやげ」としてご紹介いただいたこともあり、全国から「おかん」ブランドのさらなる広がりを期待する声を多くいただくようになりました。

これを受け、当社では今年「おかんパン」を軸とした様々な展開を計画しております。その第一弾として、おかん＝母の日に合わせ、ブランド史上初となる新味「いちご味」への挑戦を決定いたしました。単なる「大阪みやげ」の枠を超え、お母さんへ感謝の気持ちを届けるギフトとしての価値を新たに提案いたします。

■「おつかれさま」と「ありがとう」を、少しだけやわらかく

発売以来、少しずつ広がりを見せてきた「おかんパン」ですが、今回の新フレーバーには特別な想いを込めています。

日々の中で、誰かのことを思いながら過ごしている人へ。忙しい毎日の中でも、ふと誰かを気にかけている人へ。そんな方々が、普段は照れくさくて言えない「おつかれさま」や「ありがとう」の言葉を、大阪らしいユーモアで少しだけやわらかく届けるきっかけになりたい。

「おみやげ」としてだけでなく、日頃の感謝をそっと伝える季節の寄り添い役として、この「いちご味」が皆さまのコミュニケーションの架け橋となることを願っています。

■大阪の新定番として着実な歩み

「おかんパン」は、商品開発プロセスの初期段階からPR視点を入れて、新たな大阪名物となるパンを生みだすことに成功したことが評価され、2025年には日本PR協会主催の「PRアワード2025」にてブロンズを受賞いたしました。また、大阪のみんなが誇れる、大阪みやげを創出するプロジェクト「OSAKA PRIDE PRODUCTS 2025」において大阪代表商品に選出されたほか、2025年8月には大阪府より「大阪産（もん）名品」として認証を受けるなど、公的な評価も着実に積み重ねています。2026年1月には大阪府知事よりテレビ番組を通じて「大阪みやげ」として紹介いただくなど、大阪の新たな定番土産の一つとして、着実に認知を広めております。

■販売から1年で売上1億円を突破した大阪の新定番「おかんパン」

「おかんパン」は発売直後から連日お昼前に売り切れる店舗が続出し、わずか1年で売上1億円を突破した人気商品です。SNSやメディアでも多数取り上げられ、「OSAKA PRIDE PRODUCTS 2025」大阪代表商品や「大阪産（もん）名品」にも選出・認証されています。 大阪のおかんをモチーフにした愛嬌のあるルックスと、個包装に印刷された「おかん語録」は、家族や友人への贈り物として多くの支持をいただいております。

■「おかんパン（おかんの日）」商品概要

今回の「おかんパン（おかんの日）」は、カーネーションを手にしたおかんが描かれた母の日仕様の限定パッケージで登場します。 日頃照れくさくて言えない「いつもありがとう」の気持ちを、大阪らしいユーモアと共に伝えるのにぴったりな商品です。

品名 ： おかんパン（おかんの日）

内容量 ： いちご味 6個入／1箱

価格 ： 1,200円（税別）

販売期間： 2026年5月1日（金）～5月10日（日） ※10日間限定

販売店舗： クックハウス全店 ※数量限定のため、各店とも無くなり次第終了となります。

賞味期限： 製造日から14日間

■新大阪駅や大丸須磨店でも購入可能に

多くのお客様からのご要望にお応えし、「おかんパン（おかんの日）」は以下の場所でも販売いたします。

新大阪駅： ・PLUSTA新大阪幹線中央改札内（営業時間：6時30分～22時00分）

・PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内（営業時間：6時30分～21時30分）

※JR東海新大阪駅の入場券または有効な乗車券類が必要

大丸須磨店： 母の日当日5月10日（日）１日限定で、特別販売を実施いたします。

■会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/63870/table/185_1_6bbee86823fc7923810d999982b2b173.jpg?v=202604211151 ]