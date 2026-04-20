大手企業の約3割がキャリア採用を抑制、「難易度の高い職種の採用」や「ダイレクト採用強化」に課題感

株式会社Bloom

大手企業特化の転職・キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」を提供する株式会社Bloom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：平原俊幸、以下「当社」）は、本サービスを導入している大手企業66社を対象に「キャリア採用に関するアンケート調査（2026年3月）」を実施しました。

アンケートは65社が回答。調査の結果、年間100名以上の採用を行った企業は6割から4割に減少し、今後の採用見込みも3割の企業で前年より採用抑制予定となるなど採用の縮小傾向が見られました。採用活動の課題としては「採用難易度の高い特定部門・職種の採用」が突出し、専門性の高い人材の採用を重視する様相が見られます。転職エージェント経由の採用に依存しない「ダイレクト採用比率の向上」も採用課題の次点に挙がりました。

■ 過去1年間の採用実績：100名以上の採用は昨年の約6割から約4割に減少

過去1年間のキャリア採用人数実績では、「51-100人」が最も多く33.9％。続いて「1-50人」が27.1%となり、約6割を占めています。残る38.9％の企業で100名以上のキャリア採用を行っていますが、昨年調査の61.2％から減少。キャリア採用の抑制傾向が見られます。

Bloom実施、キャリア採用に関するアンケート調査（2026年3月）「過去1年間のキャリア採用人数の実績」※項目未回答企業を除く

■ 今後の採用数見込み：「前年より抑制・大幅抑制」が約3割、昨年より拡大

今後の採用見込みは「前年と同等程度」が49.4％とトップ。「前年よりも抑制」「大幅抑制又は凍結」と合わせると28.2%と約3割となっており昨年の24.5%よりも拡大。人材不足感を背景にキャリア採用はこれまで広がり続けてきましたが、社内人材の適切な活躍促進やAI技術の活用を見据えて外部からの採用を前年より控える動きも見られます。

Bloom実施、キャリア採用に関するアンケート調査（2026年3月）「今後1年間のキャリア採用人数の見込み」※項目未回答企業を除く

■ 採用課題：「採用難易度が高い特定部門・職種の採用」が突出、「ダイレクト採用比率の向上」が続く

キャリア採用において特に課題と感じている点（複数回答）では、「採用難易度の高い特定部門・職種の採用」が75.4%と突出しています 。次いで「ダイレクト採用比率の向上」が43.1%。また、従来の選考チャネルだけではリーチが難しい「転職潜在層に対する施策」を課題に挙げる企業も41.5%にのぼり、中長期的な候補者形成の重要性が確認されました。

Bloom実施、キャリア採用に関するアンケート調査（2026年3月）「キャリア採用活動において特に課題に感じている点（複数選択可）」

■ AI活用：書類選考や面接よりも「要件定義・データ分析」での活用が先行

採用プロセスにおけるAIの活用度については、部分的な活用を含めると「採用要件定義・求人票作成」が53.2%、「採用データ分析」が54.7%に達しています 。一方で、「面接（31.2%）」や「書類選考（23.4%）」における活用は限定的であり、現時点では候補者の評価プロセスよりも、採用の質を支える採用企画や分析のプロセスにおいてAIが活用されている現状がうかがえます。

Bloom実施、キャリア採用に関するアンケート調査（2026年3月）「採用プロセスにおけるAIの活用度」

■ 調査結果のサマリー

採用実績： 回答企業の約4割が、過去1年間で100名以上のキャリア採用を実施

今後の展望： 約7割の企業が前年と同等以上の採用数を維持・増加させる見込みである一方 、「前年よりも抑制」「大幅抑制」とする企業が約3割（前年24.5%→本年28.2％）へ増加

主要な採用課題： 「採用難易度の高い特定部門・職種の採用（75.4%）」が最多。次いで「ダイレクト採用比率の向上（43.1%）」が挙がる

採用プロセスにおけるAI活用：「採用要件定義・求人票作成（53.2%）」や「採用データ分析（54.7%）」など、採用検討や分析工程でのAI活用が進展

■ 調査概要

調査期間： 2026年3月2日（月）～2026年3月19日（木）

調査対象： 「Bloomキャリア登録」導入企業66社

有効回答数： 65社

調査方法： インターネットによるアンケート調査

著作権： 本調査データの著作権は株式会社Bloomが保有します

Bloomキャリア登録 導入企業一覧はこちら：https://career.blm.co.jp/registrable-companies

■「Bloomキャリア登録」について

「Bloomキャリア登録」は、大手企業に特化した転職・キャリア採用プロダクトです。転職検討者は気になる大手企業を選択してキャリア情報を登録でき、経験に合った募集ポジションの案内を企業から直接受け取ることができます。約70社に導入されており、トヨタ自動車、三井物産、住友商事、サントリーホールディングス、花王、KDDI、楽天グループ、NTTドコモ、野村證券、三菱地所、三井不動産など、多くの大手企業で活用が進んでいます。

サービスサイト：https://career.blm.co.jp/

■会社概要

会社名 :株式会社Bloom

設立年月 :2018年4月

代表者 :平原 俊幸

所在地 :東京都渋谷区代々木1丁目58-11 中沢ビル4F

事業内容:大手企業特化型の転職/キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」の開発・提供

URL：https://www.blm.co.jp