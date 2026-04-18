【日本酒原価酒蔵 町田店1周年祭】時間無制限飲み放題を破格の＼990(税込)で町田店限定開催！┃4月20日～4月30日

株式会社ビリオンフーズ

【日本酒原価酒蔵史上最安値】町田店で時間無制限飲み放題が\990(税込)！

『日本酒原価酒蔵 町田店』にて、

時間無制限飲み放題が990円（税込）～でご利用いただける大変お得なキャンペーンを4月20日(月)～4月30日(木)の期間限定で開催いたします。

※1日各店舗30名様までの限定開催となります。

※既にご予約をいただいたお客様につきましても4月20日(月)～4月30日(木)の期間では、990円（税込）～にてご案内いたします。

定番の生ビール・ハイボール・サワーはもちろん、特定名称酒を中心とした日本酒20種類も対象に含まれており、日本酒好きの方にはたまらないラインナップとなっております。

さらに、＋550円（税込）でご利用いただける「プレミアム飲み放題」では、鍋島、寫楽、作、仙禽、黒龍などの人気銘柄もお楽しみいただけます。

この企画には、

「日本酒の魅力をもっと多くの方に知っていただきたい」

「町田店一周年記念を皆さまと一緒に過ごしたいお祝いしたい」

という私たちの想いが込められています。

お料理は、珍味や和チーズ、揚げ物、温菜、鮮魚など、お酒に合う和食を中心に50種類以上をご用意。

ぜひこの機会に、時間を気にせずゆったりと、日本酒の世界をご堪能ください。

※飲みすぎにはくれぐれもご注意ください。

また、町田店限定の特別プランもご用意しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

時間無制限飲み放題キャンペーン



●期間

2026年4/20(月)～4/30(木)

※1日各店舗30名様までの限定開催となります。

※事前のご予約を推奨いたします。

※事前のご予約がない場合は利用時間の制限、もしくはお断りをさせていただくことがございます。

●料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55180/table/475_1_e20a6361f3c1774c9b734d55899bcf32.jpg?v=202604180351 ]

●アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/plan_list/?seats=1&time=15:00

【5月限定】お食事付希少酒飲み比べも開催！

◆飲み比べラインナップ（全100ml）

・十四代 ランダムスペック

・而今 ランダムスペック

・黒龍 ランダムスペック

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

◆お料理

杉玉コース（全8品）

合鴨の燻製炙り

パリパリピーマン

あん肝ぽん酢

自家製ポテサラ

鶏もも肉の山椒焼き

おでん3種盛り

塩麹バターポテト

おでんちゃんぽん麺



◆開催期間

2026年5月1日(金)～5月31日(日)

◆料金

\5,000(税込)

◆定員

限定18名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約限定

店舗のネット予約のコース選択に【【5月】いつでも楽しめる！希少酒飲み比べ】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・WEB予約限定となります。

・希少酒3種に関しては最初にご提供します。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/plan_list/?seats=1&time=15:00

【5月限定】而今飲み比べプランも開催！

◆飲み比べラインナップ（全100ml）

・而今 特別純米 生

・而今 山田錦 生

・而今 酒未来 生

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

◆お料理

お一人様につき２品以上のお料理のご注文をお願いいたします。



◆開催期間

2026年5月1日(金)～5月15日(金)

◆料金

\4,000(税込)

◆定員

限定18名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約限定

店舗のネット予約のコース選択に【而今飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・WEB予約限定となります。

・希少酒3種に関しては最初にご提供します。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/plan_list/?seats=1&time=15:00

飲み放題メニューご紹介



お1人様+税込\550で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。





◯通常飲み放題メニュー

◯プレミアム飲み放題メニュー

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/plan_list/?seats=1&time=15:00

備考

・事前のご予約を推奨いたします。

・事前のご予約がない場合は利用時間の制限、もしくはお断りをさせていただくことがございます。

・\1,540（税込）で金曜、土曜、祝前日も開催します

・アプリに配布される「時間無制限飲み放題のクーポン」をご来店時に提示した方のみ対象です

・当日ご来店時にアプリをダウンロードした方も対象です

・お1人様お通し代を別途\491(税込\540)頂戴いたします

・お1人様お料理2品以上のご注文をお願いします

・お1人様+\550(税込)で日本酒が35種になるプレミアム飲み放題への変更も可能です

・1日30名様までの限定開催といたします

・Web予約/電話予約のいずれかで「時間無制限飲み放題」希望の旨をお伝え下さい

・Web予約に限り、他ご予約状況によっては、時間が制限される可能性がございます。その場合はお店よりお電話をさせて頂きますので予めご了承ください

・1名様より利用可能です

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・入館料は頂きません

・居眠りや周りのお客様にご迷惑な行為があった場合、ご退店頂く事がございます

・過度な飲み残し等は追加で料金を頂きます

・全店全席完全禁煙です

店舗情報

日本酒原価酒蔵 町田店

https://sake-genkabar.com/shop/machida/

■平日

15:00~23:30

■土日祝

12:00~23:30

※4月26日(日)は14:00 OPENとなります。

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01