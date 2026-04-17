Groupe Rocherとダッソー・システムズ、バーチャルツイン技術で自然派化粧品の処方開発を変革する新たな協業を開始

ダッソー・システムズ株式会社- 自然由来で高い効果と社会的責任を重視した美容・ウェルネス製品分野におけるフランスの先駆企業であるGroupe Rocherは、より効果の高い化粧品の研究開発を加速するため、ダッソー・システムズの科学に基づく技術を活用- ダッソー・システムズは、化粧品の有効成分と皮膚がどのように相互作用するかをシミュレーションし予測できるバーチャルツインを構築・提供し、処方の最適化による効果の向上を支援- バーチャルツインは生成AI、3Dモデリング、シミュレーションを融合し、Groupe Rocherの科学チームの処方実験を支援し、開発期間を20%削減することで市場投入までの期間短縮に貢献

※本リリースは、仏ヴェリジー＝ヴィラクブレーにて現地時間2026年4月14日に発表したリリース(https://www.3ds.com/newsroom/press-releases/groupe-rocher-and-dassault-systemes-embark-new-collaboration-transform-natural-cosmetics-formulation-through-virtual-twin-technology)の日本語参考訳です。

ダッソー・システムズ(https://www.3ds.com/ja/)（Euronext Paris: FR0014003TT8、DSY.PA）と、フランスを拠点とする自然派化粧品の先駆企業であるGroupe Rocher（グループ・ロシェ）は、あらゆる産業分野で実績のある先進的な科学技術であるバーチャルツイン(https://www.3ds.com/ja/virtual-twin)を活用し、Groupe Rocherの研究開発を強化するための協業を開始したことを発表しました。

1959年創業のGroupe Rocherは、Yves Rocher（イヴ・ロシェ）、Sabon（サボン）、Arbonne（アルボンヌ）、Dr Pierre Ricaud（ドクター・ピエール・リコー）といった代表的なブランドを展開し、自然由来で効果的、そして社会的責任を重視した美容・ウェルネス製品の開発を牽引してきた同族経営企業です。同社では、200名規模の科学専門家が日々、植物の可能性を探求し、その成分分析や作用メカニズムの解明、革新的な抽出プロセスの設計、独自の有効成分を用いた化粧品処方の開発に取り組んでいます。

現在、最適な処方を見つけるには平均して約30回のラボ試験が必要とされていますが、Groupe Rocherはダッソー・システムズとの協業により、この工程を加速させ、さらに高い効率性を実現することを目指しています。この新たな技術的アプローチにより、生成AI、化学モデリング、シミュレーション、さらには植物由来有効成分の専門知識が融合し、研究チームが予測を行うためのフレームワークが構築されます。こうした仕組みが、専門性を補完しつつ貴重な時間を節約し、作業効率と成果の向上につながります。

Groupe Rocherの最高科学責任者であるヴェロニク・シュワルツ＝ボワシュは次のように述べています。「私たちのイノベーション戦略は、効果・自然由来成分・持続可能性を兼ね備えた製品をお客様に提供するための厳格で高度な科学的アプローチに基づいています。ダッソー・システムズのバーチャルツインと人工知能（AI）の専門性により、有効成分の効果をより正確に予測し、より自然で効果的な処方をこれまで以上に短期間で開発できるようになります」

ダッソー・システムズの受託研究チームは、3DEXPERIENCEプラットフォーム上で提供するバーチャルツイン・アズ・ア・サービス(https://www.3ds.com/ja/consulting-services-value-engagement/virtual-twin-service)を通じて、Groupe Rocher独自の有効成分と皮膚をモデリングします。バーチャルツインを用いることで、両者の相互作用データの分析、皮膚への浸透性検証を行い、開発初期段階から、より高い精度で処方の効果をシミュレーションし、その有効性を向上させることが可能になります。これにより、研究開発のパフォーマンス、俊敏性、および専門性が向上し、試験回数を20%削減することで処方開発期間を短縮し、市場投入までの時間も短縮します。

ダッソー・システムズの戦略、インダストリー、マーケティング、トランスフォーメーション担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントであるエリザ・プリスナーは次のように述べています。「競争の激化、厳しい利益率、そして目の肥えた消費者により、美容・パーソナルケア企業は、単にスピードを上げるだけでなく、より優れたイノベーションを求められています。当社の科学的根拠に基づくAI搭載のバーチャルツインにより、Groupe Rocherは安全なクラウド環境で処方をシミュレーション・予測・最適化し、植物科学に根ざしたスケーラブルなイノベーション基盤を構築できます」

本協業はまずアイスプラントを対象に開始し、他の有効成分へと順次拡大予定です。アイスプラントは極限環境への高い適応力で知られ、その特性はすでにGroupe Rocherのエイジングケアライン「Yves Rocher Lift Pro Collagene（イヴ・ロシェ リフト プロ コラーゲン）」の開発にも活用されています。

（以上）

ダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォーム、3次元設計のソフトウェア、3Dデジタル・モックアップ、プロダクト・ライフサイクル・マネジメント（PLM）ソリューション等について、詳しくはホームページ(https://www.3ds.com/ja/)をご覧ください。

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ダッソー・システムズについて

ダッソー・システムズは、人類の進歩を促進する役割を担う企業です。1981年の設立以来、同社はバーチャル世界を開拓し、消費者、患者、市民などすべての人々の現実世界をより良い方向へと導いてきました。 ダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォームを通じて、あらゆる規模、業界の37万のお客様が協力し、製品やサービスを創出、製造することで持続可能な革新を生み出し、社会に対して意義のある影響をもたらすことができます。より詳細な情報はホームページ、https://www.3ds.com/ja/ （日本語）、https://www.3ds.com/ （英語）をご参照ください。

Groupe Rocher（グループ・ロシェ）について

1959年、ブルターニュ地方ラ・ガシーにて創業されたGroupe Rocherは、自然派美容とウェルネス分野を代表するフランス企業です。同族経営の同社は、Yves Rocher（イヴ・ロシェ）、Sabon（サボン）、Arbonne（アルボンヌ）、Dr Pierre Ricaud（ドクター・ピエール・リコー）という4つの補完し合うブランドを展開し、世界で9,000人以上の従業員を擁しています。「植物から肌へ」という独自の統合型モデルを強みとし、植物の栽培から製品の製造、流通に至るまでバリューチェーン全体を自社で管理しています。生産の80%以上はフランス国内で行われています。www.groupe-rocher.com (https://groupe-rocher.com/)