名古屋港に誕生する新スポット「Megrass Garden Nagoya」からZIP-FM「Sparkling」公開生放送！ゲストに有安杏果を迎え、春の庭園から3時間のスペシャルプログラムをお届け！

株式会社ZIP-FM

ZIP-FM（名古屋市中区）は、2026年4月25日（土）13時より、同月23日（木）にオープンを迎える名古屋港の話題の新スポット「Megrass Garden Nagoya」にて、『ZIP-FM Sparkling from Megrass Garden Nagoya』と題して公開生放送を実施します。

番組では、オープン直後の「Megrass Garden Nagoya」の魅力やこだわり、最新情報をナビゲーターの清里千聖が現地からたっぷりとお伝えします。

さらに、スペシャルゲストとして有安杏果が登場！ミニライブも予定しています。

■開催概要

- 番組タイトル：ZIP-FM Sparkling from Megrass Garden Nagoya- 放送日時：2026年4月25日（土） 13:00 ～ 16:00- 会場：Megrass Garden Nagoya 内「サニーホール」- 所在地：名古屋市港区潮見町42番地- ナビゲーター：清里千聖- ゲスト：有安杏果(https://www.ariyasumomoka.jp/)- イベントWEBサイト(https://zip-fm.co.jp/news/aa891a00-b909-4697-807d-2987efb130fa)

■ご来場にあたっての注意事項

・入園料について： 公開生放送の観覧には「Megrass Garden Nagoya」への入園料が別途必要となります。

・アクセスについて： 駐車場には限りがございます。当日は混雑が予想されますので、名古屋市営バス等の公共交通機関をご利用ください。

・入場制限について： サニーホール内の混雑状況によっては、安全確保のため入場を制限する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 「Megrass Garden Nagoya」とは

「Megrass Garden Nagoya（メグラスガーデン ナゴヤ）」は、2026年4月23日（木）に名古屋港にオープンする庭園施設です。

芽吹きから開花、そして枯れ姿まで、植物の一生を愛でる「ナチュラリスティック・ガーデン」の価値観を大切にする、いわば「365の季節をもつガーデン」です。

宿根草（しゅっこんそう）を中心に、一年を通じて「花のリレー」が続くよう緻密に設計されており、訪れるたびに異なる草花の表情に出会えるのが魅力です。

【見どころ】

・秘密の花園： 4月～6月の春季限定で公開される特別な没入空間。圧倒的な花の密度と生命力に包まれる、園内随一の注目エリアです。

・6つのゾーン： 芝生の「見晴らしの広場」や、多肉植物が彩る「光のグラベルガーデン」など、趣の異なる6つのエリアが重なり合い、アート鑑賞のように風景を楽しめます。

・Me-Stand（ミースタンド）： 紅茶専門店「TEAPOND」の紅茶や、特製のスコーンを楽しめるガーデンカフェです。

開園時間・入園料・会場へのアクセスなどは、「Megrass Garden Nagoya」 WEBサイト (https://megrassgarden-n.com/)をご確認ください。

■ZIP-FM

1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局

（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）

開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。

Official Site：https://zip-fm.co.jp/

Instagram：@ zipfm77.8（https://www.instagram.com/zipfm77.8/）

X(旧Twitter)：@ zip_special（https://twitter.com/zip_special）