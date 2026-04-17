一部改良「ノア＆ヴォクシー」新車リース「クルカ」で先行予約受付開始

株式会社クルカ

新車カーリース「クルカ」を運営する株式会社クルカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：早川 由紀夫）は、トヨタ自動車株式会社が2026年4月10日に発表した人気ミニバン「ノア」および「ヴォクシー」の一部改良モデルについて、先行予約の受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。

トヨタはノア・ヴォクシーを5月6日に発売予定であると発表しましたが、クルカでは発売に先立ち、お客様がいち早く最新モデルを確保できるよう、発売前より先行予約の受付を開始しました。

■先行受付開始！トヨタ「ヴォクシー・ノア」一部改良で登場｜https://newcar.shop/column/archives/news/15969/(https://newcar.shop/column/archives/news/15969/)

■「ノア＆ヴォクシー」いち早く最新モデルを確保可能！

ノア・ヴォクシーはファミリー層を中心に圧倒的な支持を集めるトヨタの主力ミニバンです。今回の一部改良では、フロントデザインの刷新、メーター大型化、SNOW EXTRAモード追加など、実用性・スタイル・安全性の三拍子がそろったアップデートとなっています。特にヴォクシーの新デザインについては、「さらにワル顔になった」「大型液晶ディスプレイが神改良」と多くのファンの声が集まっています。

クルカは、こうした話題性の高いモデルを「今すぐ、月額定額で乗り始めたい」というお客様のニーズにいち早く応えるべく、先行予約の仕組みを整えています。ディーラー訪問不要で新車を月額定額にてお届けします。

＜クルカのカーリース特徴＞- 頭金0円・申込金不要で始められる月額均等払い- ボーナス払い0円・月額定額で家計の見通しが立てやすい- 最低価格保証付き（他社より高ければご相談可能）- クレジットカード払い・リース料一括払いにも対応- 完全非対面・オンラインで完結。全国どこでも自宅納車対応- 車検・自動車税・自賠責保険・諸費用すべて月額料金に込み- モデリスタエアロなどの人気オプションも付いての価格設定のため、考えるのは月額だけ（クルカ指定オプション以外のオプション追加も承れます。）

■ 一部改良モデルの主な進化ポイント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176612/table/15_1_62bed2c8a63cde4797fb0b939698f692.jpg?v=202604170651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/176612/table/15_2_f1487229d92d66ee2893fd32f0e4ff00.jpg?v=202604170651 ]

■先行予約概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/176612/table/15_3_7a8a3849663912bb83e0833cb90bf7d7.jpg?v=202604170651 ]

■新車カーリース「クルカ」概要

新車カーリース「クルカ」は、頭金0円、ボーナス払い0円、車検、自動車税不要の月々定額でご利用いただける、 最低価格保証のカーリース（サブスクリプション）サービスです。

＜クルカが選ばれる3つの理由＞

・01｜頭金・ボーナス払なし

クルカの新車リースは初期費用をグッと抑えて人気の「新車」にお得に乗れる！

・02｜税金・諸費用込み

税金・諸費用コミコミの定額制。余計な出費を気にせず、新車を安心してご利用いただけます。

・03｜短期リース3年

変化するライフスタイルにも柔軟に対応！車検費用の心配不要で気軽に乗り換えたい方に「新車3年リース」のクルカ！

詳しくはこちら：https://newcar.shop/

■会社概要

会社名 ：株式会社クルカ

設立 ：2019年8月5日

代表者 ：代表取締役 早川由紀夫

所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6日比谷パークフロント18F

事業内容：カーリース事業、レンタカー事業、中古車売買事業、AI研修事業

URL ：https://newcar.shop/