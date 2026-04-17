全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、2018年に開催したリアル脱出ゲーム『さよなら、僕らのマジックアワー』を2026年5月15日（金）より東京、名古屋、大阪の全国3都市で再演いたします。

★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/bokumaji/

『さよなら、僕らのマジックアワー』は、2018年に東京ミステリーサーカス限定で開催されたリアル脱出ゲーム。初演の際には、「高校生に戻って、一緒に青春を過ごしているような感覚だった」「終わった後もしばらく余韻から抜け出せないくらい最高の体験」と好評を博し、以降は再演や東京以外での開催を望む声が多く寄せられました。それに応え、このたび本作を8年ぶりに再演、名古屋と大阪では初めて開催することが決定いたしました。

◼︎謎を解き、失踪した少女の真相を解き明かそう

舞台は、高校生活最後のシネマコンクールに臨む映画部。参加者は17歳の高校3年生となって仲間とともに謎を解き明かし、大切な撮影の日に突然姿を消した映画部の後輩「はづき」の真実を導いていきます。本イベントのタイトルとなっている「マジックアワー」とは、日没後、数十分だけ体験できる、空が魔法のような薄明かりに包まれる時間帯。一瞬のうちに過ぎ去っていく「マジックアワー」と、人生における「青春」というかけがえのない時間を重ね合わせた至極の感動青春ストーリー体験を味わえるリアル脱出ゲームです。

◼︎早期店頭購入限定のデザインチケットやオリジナルグッズも販売

本イベントのチケットは、2026年4月18日（土） 12:00より少年探偵SCRAP団（FC）団員先行販売、4月20日（月） 12:00より一般販売がスタートいたします。各会場では、開催スタートの前日までの早期購入限定でデザインチケット「青春体験きっぷ」を販売いたします。

さらに、イベントオリジナルグッズも初演時と同じラインナップで再登場。イベント参加の記念にぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。

8年ぶりの開催となる、誰もが心揺れる「物語体験」を、ぜひこの機会に会場でお楽しみください。

2018年開催時の様子

『さよなら、僕らのマジックアワー』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/bokumaji/

◼︎ストーリー あなたは映画部に所属する高校3年生。 5人だけの小さな映画部で、高校生活最後のシネマコンクールに出品する作品を制作してきた。 映画制作もいよいよ大詰め。残るはラストシーンの撮影のみ。 しかしその大切な撮影の日、主演を務めた後輩の少女“はづき”が突然姿を消してしまう。 「先輩、ごめんなさい。私はこれ以上、ここにいることができません...」 彼女の痕跡は、まるで最初から存在しなかったかのように消えていた。 なぜ彼女は姿を消したのか。追いかけた先に待つのは、予想もしなかった真実。 マジックアワーの空の下で繰り広げられる、あなたと仲間たちが主役の青春の物語。 あなたは自分の力で、彼女の真実にたどり着きラストシーンを撮影することが、できるだろうか？

◼︎プレイ形式 約110分／1チーム最大4人／屋内イベント

◼︎開催会場、日程 【東京】東京ミステリーサーカス 地下1Fラボ大ホール：2026年5月15日（金）～6月28日（日） 【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店 小ホール：2026年7月3日（金）～9月6日（日） 【大阪】リアル脱出ゲーム南堀江店：2026年11月27日（金）～2027年1月11日（月祝）

◼︎チケット販売スケジュール 少年探偵SCRAP団（FC）団員先行販売：2026年4月18日（土）12:00～4月19日（日）23:59 一般販売：2026年4月20日（月）12:00～

◼︎チケット料金 〈前売（平日）〉 一般：3,900円 グループチケット（1～4人）：1人あたり3,600円（合計14,400円） ※チケット料金の詳細は特設サイトをご確認ください。

◼︎主催／企画制作 SCRAP

オリジナルグッズ概要

◼︎商品一覧 謎付きクリアバッグ：1,800円／W320mm×H245mm×D30mm 部活Tシャツ：3,000円／S、M、L 生徒手帳：900円／W80mm×H105mm アクリルキーホルダー：各800円／全2種／約W40mm×H70mm クリアファイル：500円／サイズ：A4 ポストカード：各300円／全3種／W148mm×100mm 脱出成功／失敗ステッカーセット（ビジュアルステッカー1枚付）：各500円／四角 W50mm×50mm／円形 φ55mm 本イベントオリジナルグッズを2,000円（税込）購入ごとに、ブックマーカーをランダムでプレゼント！

◼︎販売場所 東京ミステリーサーカス リアル脱出ゲーム名古屋店 リアル脱出ゲーム大阪南堀江店 ※価格はすべて税込です。 ※その他グッズ詳細および、注意事項はイベント特設サイトをご確認ください。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。

☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine