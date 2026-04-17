【調査】糖尿病の食事管理、「続けやすいメニューが見つからない」という声が増加傾向に？コンビニ飯や自炊の限界
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糖尿病患者とその家族のためのコミュニティサイト『Dライフ( https://diabeteslife.jp )』を運営する合同会社MYASIA Entertainmentは、このたび糖尿病における日常の食事管理に関する相談傾向と検索動向をもとに、ユーザーの声を整理した調査結果をまとめました。朝・昼・夜の具体的なメニューや、コンビニ食・カップラーメンとの付き合い方について悩む方が増えており、「わかってはいるけど続けられない」という切実な声が多く寄せられています。
■調査背景
近年、「糖尿病 食事 メニュー 1日 具体例」「糖尿病 コンビニ 簡単」「糖尿病 自炊 無理」といった検索が増加傾向にあります。糖尿病と診断された直後は食事制限への意欲が高い方も多い一方で、数週間から数か月が経過するにつれて「現実的に続けられるメニューがわからない」という状態に陥りやすいようです。弊社のコミュニティでも、食事に関する相談は継続的に上位を占めており、特に一人暮らしや仕事が忙しい方からの投稿が目立つ傾向が見られます。こうした実態を整理し、同じ悩みを抱える方への参考情報として発信するため、今回の調査をまとめました。
■調査結果
食事管理における最も多い悩みとして挙がったのは、「何を食べればいいかは知っているが、毎日続けるのが難しい」という声でした。栄養バランスの重要性は理解しているものの、仕事や家事との兼ね合いで自炊が難しい日があること、また外食やコンビニに頼らざるを得ない状況が続くと罪悪感を覚えるという声も多く寄せられています。
コンビニ食やカップラーメンとの向き合い方についても、悩みが集中していました。「コンビニしか選択肢がない日はどうすればいいのか」「カップラーメンは絶対ダメなのか」という問いに対して、明確な答えが見つからないまま不安を抱えている方が多いようです。完全に避けなければならないという思い込みが強くなるあまり、食事全体への意欲が低下してしまうケースも見受けられます。
また、朝・昼・夜それぞれの具体的なメニュー例を求める声も多く確認されました。「糖尿病でも食べられる1日の食事例が知りたい」という相談に対して、レシピサイトや医療機関の情報だけでは自分の生活スタイルに当てはめにくいと感じている方が一定数いらっしゃる傾向が見られます。
■考察
こうした傾向の背景には、食事管理に関する情報の「量」は増えているものの、個々の生活状況に合った「使える情報」が届きにくいという現状があると考えられます。医療機関から渡される食事指導の資料は正確である一方、「仕事帰りにコンビニしか寄れない日」や「疲れて自炊できない夜」といったリアルな場面での判断基準が示されていないケースも多いようです。また、完璧にこなさなければならないというプレッシャーが積み重なることで、食事管理そのものを重荷に感じてしまう方もいらっしゃいます。
■今後の展望
糖尿病の食事管理は長期にわたるものであり、完璧を目指すよりも「続けやすい形を見つけること」が重要だという認識が、当事者の間でも少しずつ広がってきています。一方で、そうした情報を一人で整理し、自分の生活に落とし込んでいくことには限界があります。同じ状況を経験した人の声や、試行錯誤の記録に触れることが、無理なく続けるためのヒントになることも多いようです。弊社では引き続き、当事者が本音を語り合える場の充実に取り組んでまいります。
■ディーライフについて
Dライフ（https://diabeteslife.jp ）は、糖尿病や生活習慣病など、慢性疾患と向き合う方々が情報交換や交流を行えるコミュニティプラットフォームです。
同じ疾患を持つ仲間との体験談の共有、治療法や日々の生活管理に関する情報収集、専門的な知見へのアクセスなど、病気と付き合いながら前向きに生きていくための基盤を提供しています。
孤立しがちな慢性疾患患者が、安心して本音を語り合える場を目指しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：健康・慢性疾患コミュニティプラットフォーム「ディーライフ」の運営
・公式サイト：https://diabeteslife.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
糖尿病患者とその家族のためのコミュニティサイト『Dライフ( https://diabeteslife.jp )』を運営する合同会社MYASIA Entertainmentは、このたび糖尿病における日常の食事管理に関する相談傾向と検索動向をもとに、ユーザーの声を整理した調査結果をまとめました。朝・昼・夜の具体的なメニューや、コンビニ食・カップラーメンとの付き合い方について悩む方が増えており、「わかってはいるけど続けられない」という切実な声が多く寄せられています。
■調査背景
近年、「糖尿病 食事 メニュー 1日 具体例」「糖尿病 コンビニ 簡単」「糖尿病 自炊 無理」といった検索が増加傾向にあります。糖尿病と診断された直後は食事制限への意欲が高い方も多い一方で、数週間から数か月が経過するにつれて「現実的に続けられるメニューがわからない」という状態に陥りやすいようです。弊社のコミュニティでも、食事に関する相談は継続的に上位を占めており、特に一人暮らしや仕事が忙しい方からの投稿が目立つ傾向が見られます。こうした実態を整理し、同じ悩みを抱える方への参考情報として発信するため、今回の調査をまとめました。
■調査結果
食事管理における最も多い悩みとして挙がったのは、「何を食べればいいかは知っているが、毎日続けるのが難しい」という声でした。栄養バランスの重要性は理解しているものの、仕事や家事との兼ね合いで自炊が難しい日があること、また外食やコンビニに頼らざるを得ない状況が続くと罪悪感を覚えるという声も多く寄せられています。
コンビニ食やカップラーメンとの向き合い方についても、悩みが集中していました。「コンビニしか選択肢がない日はどうすればいいのか」「カップラーメンは絶対ダメなのか」という問いに対して、明確な答えが見つからないまま不安を抱えている方が多いようです。完全に避けなければならないという思い込みが強くなるあまり、食事全体への意欲が低下してしまうケースも見受けられます。
また、朝・昼・夜それぞれの具体的なメニュー例を求める声も多く確認されました。「糖尿病でも食べられる1日の食事例が知りたい」という相談に対して、レシピサイトや医療機関の情報だけでは自分の生活スタイルに当てはめにくいと感じている方が一定数いらっしゃる傾向が見られます。
■考察
こうした傾向の背景には、食事管理に関する情報の「量」は増えているものの、個々の生活状況に合った「使える情報」が届きにくいという現状があると考えられます。医療機関から渡される食事指導の資料は正確である一方、「仕事帰りにコンビニしか寄れない日」や「疲れて自炊できない夜」といったリアルな場面での判断基準が示されていないケースも多いようです。また、完璧にこなさなければならないというプレッシャーが積み重なることで、食事管理そのものを重荷に感じてしまう方もいらっしゃいます。
■今後の展望
糖尿病の食事管理は長期にわたるものであり、完璧を目指すよりも「続けやすい形を見つけること」が重要だという認識が、当事者の間でも少しずつ広がってきています。一方で、そうした情報を一人で整理し、自分の生活に落とし込んでいくことには限界があります。同じ状況を経験した人の声や、試行錯誤の記録に触れることが、無理なく続けるためのヒントになることも多いようです。弊社では引き続き、当事者が本音を語り合える場の充実に取り組んでまいります。
■ディーライフについて
Dライフ（https://diabeteslife.jp ）は、糖尿病や生活習慣病など、慢性疾患と向き合う方々が情報交換や交流を行えるコミュニティプラットフォームです。
同じ疾患を持つ仲間との体験談の共有、治療法や日々の生活管理に関する情報収集、専門的な知見へのアクセスなど、病気と付き合いながら前向きに生きていくための基盤を提供しています。
孤立しがちな慢性疾患患者が、安心して本音を語り合える場を目指しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：健康・慢性疾患コミュニティプラットフォーム「ディーライフ」の運営
・公式サイト：https://diabeteslife.jp
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