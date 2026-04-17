令和8年度（第22回）「若手農林水産研究者表彰」における候補者の募集を開始します

農林水産省

農林水産省は、令和8年度（第22回）「若手農林水産研究者表彰」の候補者の募集を本日から開始します。

1.趣旨

若手農林水産研究者表彰 画像

農林水産省は、農林水産業及び関連産業の研究開発について、その一層の発展及びそれに従事する若手研究者の一層の意欲向上に資するため、優れた研究業績を挙げた若手研究者に対する表彰を平成17年度より実施しています。

2.表彰の対象

原則として令和8年4月1日時点において、40歳未満の、農林水産業及び関連産業に関する研究開発の業務に従事する個人を対象とします。

3.表彰の方法

農林水産技術会議会長賞として、優れた研究業績を挙げた若手研究者（原則5名以内）に対して表彰します。

4.応募の方法

応募希望者は、所定の様式に必要事項を記載の上、推薦機関（＊）を通じて提出してください。

応募方法の詳細は、添付資料をご覧ください。

応募期限は、令和8年6月30日（火曜日）です。

＊推薦機関は農林水産省が所管する国立研究開発法人、全国農学系学部長会議会員大学、都道府県及び公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会並びに農林水産省本省、外局及び農林水産政策研究所です。なお、推薦機関に関して、不明な点がある場合は、次のお問合せ先までご連絡ください。

応募要領

5.参考

お問合せ先

- 令和8年度（第22回）若手農林水産研究者表彰 応募要領(PDF : 202KB)(https://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/attach/pdf/260417-1.pdf)- 令和8年度（第22回）若手農林水産研究者表彰 申請書 様式1(WORD : 42KB)(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.affrc.maff.go.jp%2Fdocs%2Fpress%2Fattach%2Fdoc%2F260417-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK)- 令和8年度（第22回）若手農林水産研究者表彰 申請書 付属資料 様式2(WORD : 29KB)(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.affrc.maff.go.jp%2Fdocs%2Fpress%2Fattach%2Fdoc%2F260417-2.docx&wdOrigin=BROWSELINK)- 令和8年度（第22回）若手農林水産研究者表彰 申請書 履歴書 様式3(WORD : 19KB)(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.affrc.maff.go.jp%2Fdocs%2Fpress%2Fattach%2Fdoc%2F260417-3.docx&wdOrigin=BROWSELINK)- これまでの表彰は、次のURLからご覧いただけます。 https://www.affrc.maff.go.jp/docs/researcher_praise/wakate_commendation.htm- 令和8年度（第22回）若手農林水産研究者表彰における候補者の募集 チラシ(PDF : 479KB)(https://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/attach/pdf/260417-2.pdf)

農林水産技術会議事務局研究調整課

担当者：育成担当

代表：03-3502-8111（内線5824）

ダイヤルイン：03-3591-7889