NPO法人earth tree、映画『つながりミライ』完全版の上映主催者を募集　～企業・団体向けチケットを4月15日より販売開始～

映画『つながりミライ』完全版とは

NPO法人earth tree

カンボジアの農村で16年見続けてきた、"つながり"と"しあわせ"の物語。

NPO法人earth treeが2009年から取り組んできた学校建設・地域づくりの記録をもとに制作されたドキュメンタリー映画です。

2025年の短編版（45分）は、2025年キネコ国際映画祭にノミネートされ、全国講演旅での上映でも好評を博しました。

2025短編映画2025キネコ国際映画祭の様子

今回の完全版（約65～70分）では未公開映像・新インタビューを追加。

支援する・されるという枠を超えた「人と人のつながり」をより深く描いています。

「届けに行ったのに、一番もらっていたのは、私たちだった。」

観終わったあとに残るのは、答えではなく問い--

「自分にとってのしあわせとは何だろう？」そんな時間を届ける作品です。

上映主催チケットについて

本映画は、企業・団体が独自のイベントや研修の場で上映できる主催者向けプランを用意しています。上映主催マニュアルも提供しており、上映経験のない団体でも安心してご活用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137051/table/10_1_070fd2378e0ba6f0b80546ce1bfd9ed3.jpg?v=202604170251 ]

個人の方向けのチケットプランもあります。

詳細はチケット販売サイトへ

https://tsunargarimirai.peatix.com/view

上映期間・開催形式

個人の方

オンライン視聴期間： 2026年5月22日～6月30日

オフライン上映： 5月22日～6月30日の間、全国各地でのキャラバン日本旅講演にて上映会を開催。会場での上映では映画だけでなく、代表・加藤大地による講演や交流会なども予定しています。

団体・主催希望の方へ

上映主催チケットご購入後、個別にご連絡させていただきます。ご希望の日程や人数・内容などを打ち合わせさせていただきます。

こんな場面でご活用いただけます

- 社員・チーム向けの研修- ワークショップ SDGs- CSR関連の社内勉強会や報告会 学校- 教育機関でのキャリア教育- 国際理解教育 地域イベントや文化祭での自主上映- 顧客・パートナー企業を招いた特別上映会

ティザームービーも公開中です↓↓

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dLj4vL_Fijs ]

詳細はチケット販売サイトへ

https://tsunargarimirai.peatix.com/view

NPO法人 earth treeについて

2009年よりカンボジア・シェムリアップ州トロペアントム村での学校建設をきっかけに活動を開始。現在までに17校の建設、8,500人以上への支援、カンボジア政府からの表彰15回を達成。

カンボジア最大級の竹建築複合施設「earth tree Village」の運営、ハンドメイドブランド「LOYLOY」の展開など、現地の就労機会創出にも継続的に取り組んでいます。

カンボジア最大級の竹建築群「earth tree village」

設立：2022年（活動開始：2009年）

代表理事：加藤大地

活動拠点：カンボジア・シェムリアップ州

公式サイト：https://npo-earthtree.com/

お問い合わせ

🎟 チケット購入・詳細：https://tsunargarimirai.peatix.com/view

📩 法人向けお問い合わせ：https://npo-earthtree.com/contact-company