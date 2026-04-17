「指名買い」と「習慣買い」──ブランド戦略の構造的差異をBAKE・花王・ヤプリが議論

TOYNOVA株式会社株式会社ヤプリ 執行役員 CMO マーケティング本部 本部長 近藤 嘉恒氏/株式会社BAKE 取締役 兼 Chief Branding Officer 北村 萌氏/花王株式会社 マーケティングイノベーションセンター メディアマーケティング部 廣澤 祐氏

TOYNOVA株式会社（旧社名：株式会社ニューピークス、代表取締役：小林慶嗣）は、4月23日（木）オンライン開催の番組型カンファレンス「SPEAKS ─リテールリーダーズサミット─」基調講演に、株式会社BAKE 北村 萌氏、花王株式会社 廣澤 祐氏、株式会社ヤプリ 近藤 嘉恒氏が登壇することを発表いたします。

基調講演について

特設サイト :https://www.newpeaks.co.jp/speaks/retail/?utm_campaign=newpeaks&utm_source=prtimes

セッションタイトル：顧客とブランドの繋がり方──「指名される嗜好品」と「選ばれる日用品」の違いを解く

わざわざ足を運んで"指名買い"される「BAKE CHEESE TART」のようなブランドと、日常の中で"習慣的に選ばれ続ける"花王の日用品ブランド。同じ店頭に並びながら、勝つための設計思想はまったく異なります。

本セッションでは、この2社の実践者がそれぞれのブランド戦略を「Where to play（どこで戦うか）」「How to win（どう勝ち続けるか）」の観点から構造的に比較。ヤプリCMO 近藤氏のモデレートで、自社ブランドは「指名される設計」か「習慣化される設計」かを問い直します。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57937/table/97_1_ee88cffb7ac46aa2d0091dfbdcf58204.jpg?v=202604170151 ]

※特設サイトには企画開始時の旧社名が記載されています。

TOYNOVA株式会社

「問いの力で、未来を拓く。」をミッションに、BtoB特化のビジネスカンファレンス企画・自社メディア事業を展開。2026年2月に株式会社ニューピークスより社名変更。

https://toynova.co.jp(https://toynova.co.jp)

【お問い合わせ先】

TOYNOVA株式会社「SPEAKS」事務局

E-mail：info_speaks@newpeaks.co.jp