マリンルックのアンパンマンたちがデザインされたTシャツをはじめ、前後2WAYで着られるTシャツ、甚平やスイムグッズなど夏のおでかけがわくわく楽しくなるアイテムが続々登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、子どもたちに人気のテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の子ども服ブランド「アンパンマンキッズコレクション」より、爽やかなマリンテイストがかわいい『アンパンマン マリン刺繍半袖Tシャツ』(6,490円 税込)や、『アンパンマン ボーダーマリンセーラーTシャツ』(6,490円 税込)、前後どちらでも着られる『くるっと2WAY半袖Tシャツ』(5,390円 税込)などの新作を2026年4月17日(金)より順次販売いたします。

また、商品の発売にあわせて、店頭およびバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ内アンパンマンキッズコレクションオンラインショップ」( https://p-bandai.jp/anpanman-kids/ )にて対象商品を13,000円(税込)以上お買い上げのお客様に「オリジナルポケッタブルトートバッグ」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

※キャンペーンの対象商品は店頭およびプレミアムバンダイをご確認ください。

※商品販売ページ：https://p-bandai.jp/anpanman-kids/

■商品特長

アンパンマン マリン刺繍半袖Tシャツ

マリンスタイルのアンパンマンが爽やかな半袖Tシャツ。

アンパンマンは本格的な刺繍アップリケで丁寧に表現されており、シンプルながら存在感のあるデザインです。袖部分にはさりげないネーム付き。襟元のタコバインダーにはマリンテープを使用し、細部までこだわった1枚です。

アンパンマン ボーダーマリンセーラーTシャツ

セーラー襟が付いたマリンスタイルのボーダーTシャツ。

フロントの胸元のアンパンマンは刺繍で表現されています。バックのセーラー襟には様々な表情のアンパンマンのお顔の刺繍アップリケが3つ付いており、後ろ姿まで抜かりなく可愛い1枚です。

切替刺繍ワンピース

スカート裾に刺繍をあしらったマリンテイストの切替ワンピース。

マリンスタイルのアンパンマン、ドキンちゃん、コキンちゃん、めいけんチーズはすべて刺繍で表現されています。ふんわり広がるスカート部分の裾の配色テープや首の後ろのマリンボタンがポイントです。1枚でコーディネートが完成する、夏のおでかけにぴったりのワンピースです。

くるっと2WAY半袖Tシャツ アンパンマン ばいきんまん／アンパンマン コキンちゃん

前後どちらでも着られる、うれしい2WAY仕様のTシャツ。

その日の気分やコーディネートに合わせて、デザインを変えて楽しめます。片方はアンパンマン、もう片方はばいきんまん・コキンちゃんのお顔のアップリケが施されています。コーデの幅が広がる、毎日使いたくなるアイテムです。

甚平（風車柄／フルーツ飴柄）

風車とストライプの背景の中にアンパンマン・ばいきんまん・しょくぱんまん・カレーパンマン・めいけんチーズがデザインされたレトロでおしゃれな風車柄と、りんごやいちごなどのフルーツ飴とアンパンマン・ばいきんまん・ドキンちゃん・コキンちゃん・あかちゃんまん・メロンパンナちゃん・ロールパンナがデザインされた可愛らしいフルーツ飴柄の2種類です。お祭りや夏のちょっとしたお出かけにもぴったりな夏気分が味わえるアイテムです。

■キャンペーン

2026年4月17日(金)～2026年5月10日(日)の期間中、店頭およびバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて13,000円(税込)以上お買い上げのお客様には、「オリジナルポケッタブルトートバッグ」をプレゼント！

※店頭でのキャンペーン詳細はこちら

https://anpanman-kc.jp/news/2026041702/

※バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」でのキャンペーン詳細はこちら

https://anpanman-kc.jp/news/2026041703/

■商品概要

・商品名 ：アンパンマン マリン刺繍半袖Tシャツ

・価格 ：6,490円(税込)

・カラー ：オフ白／レッド／ネイビー

・サイズ展開：90、100、110、120cm

・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000249442/

・商品名 ：アンパンマン ボーダーマリンセーラーTシャツ

・価格 ：6,490円(税込)

・カラー ：マルチカラー

・サイズ展開：80、90、100、110、120cm

・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000249441/

・商品名 ：切替刺繍ワンピース

・価格 ：8,690円(税込)

・カラー ：サックスブルー

・サイズ展開：80、90、100、110、120cm

・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000249472/

・商品名 ：くるっと2WAY半袖Tシャツ

・価格 ：5,390円(税込)

・カラー ：オフ白（アンパンマン ばいきんまん／アンパンマン コキンちゃん）

・サイズ展開：80、90、100、110、120cm

・商品ページ：アンパンマン ばいきんまん https://p-bandai.jp/item/item-1000249408/

アンパンマン コキンちゃん https://p-bandai.jp/item/item-1000249414/

・商品名 ：甚平

・価格 ：5,390円(税込)

・カラー ：ネイビー(風車柄)／ピンク(フルーツ飴柄)

・サイズ展開：90、100、110、120cm

・商品ページ：風車柄 https://p-bandai.jp/item/item-1000249351/

フルーツ飴柄 https://p-bandai.jp/item/item-1000249352/

・販売期間 ：2026年4月17日(金)～順次販売開始

・発売元 ：株式会社バンダイ

※素材は商品ページをご確認ください。

商品一覧ページ

https://p-bandai.jp/anpanman-kids/list-pa20-n0/

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※写真の色味は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※通販サイトでの手数料、送料に関しては通販サイトのページをご確認ください。

※キャンペーン応募に際しての応募方法と注意事項の詳細に関しましてはキャンペーンページをご確認ください。

■「それいけ！アンパンマン」について

やなせたかし氏の原作による児童向けTVアニメです。

原作は、1973年に月刊絵本「キンダーおはなしえほん」に「あんぱんまん」として発表されました。1988年に日本テレビ系にてTVアニメ「それいけ！アンパンマン」として放送が開始され、2018年にはアニメ放映30周年を迎えました。また2009年には、登場キャラクター数世界一でギネス認定を受け、現在も記録を更新中です。

主人公であるアンパンマンと、たくさんの楽しいなかまたちが繰り広げるゆかいなストーリーは、親子で楽しめる作品として長年愛され続けています。

■「アンパンマンキッズコレクション」について

「ANPANMAN KIDS COLLECTION／アンパンマンキッズコレクション」は【着ているだけで笑顔になる】をコンセプトに、“アンパンマンといつでも一緒にいたい”という子ども達の夢をかなえるコレクションです。現在、日本全国の百貨店・ショッピングモールで11店舗を展開しています。

衣料はベビーサイズ、キッズサイズ(ボーイズ・ガールズ)、お子様とのお揃いのコーディネートが楽しめる大人サイズを展開しています。また、バッグ類や帽子、靴などの雑貨類も取り揃え、トータルコーディネートが楽しめるブランドとなっています。

アンパンマンキッズコレクション公式サイト https://anpanman-kc.jp/