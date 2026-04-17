氷川きよし+KIINA.、SHISHAMOの人気曲で長岡花火が咲き誇る！ながおか 米百俵フェス2026“フェアウェル花火”打ち上げ時の楽曲は各日のトリを務めるアーティストに決定！！

株式会社キューブ

2026 年 5 月 23 日(土)・24 日(日)に国営越後丘陵公園にて開催される「ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026」（通称：米フェス）。

米フェスの目玉である、フィナーレで打ち上がる長岡花火のプログラムが公開。

これまでと同様、色とりどりなプログラムに重ねて、米フェス2026からの初の試みである、

米フェス presents長岡花火財団協賛「フェアウェル花火」

の実施も決定。

フェアウェル花火は「今年の米フェスの思い出を、花火と共に持ち帰ってもらい、また来年会いましょう！」という思いが込められた米フェスオリジナルの花火プログラム。

出演アーティストの楽曲とともに花火が打ち上がり、華やかに米フェスを締め括る！

【フェアウェル花火打ち上げ時の楽曲アーティストが決定！】

米フェス presents長岡花火財団協賛「フェアウェル花火」打ち上げ時の楽曲のアーティストは、各日のトリを務める、氷川きよし+KIINA.、SHISHAMOの2組に決定！

広い世代から人気を集める2組のアーティストの楽曲で、各日米フェスの夜の空を長岡花火が彩る。

使用楽曲は当日まで楽しみとなるため、現在は非公開。

両日どんな景色が見られるのか、長岡花火のフィナーレまで目が離せない。

DAY1のトリを務める・氷川きよし+KIINA.DAY2のトリを務める・SHISHAMO

【クラファンプランの中に“花火を打ち上げられるプラン”をご用意！】

米フェス2026開催へ向けて実施中のクラウドファンディング

「【ながおか 米百俵フェス 2026】楽しい体験を通じ、未来に繋ぐフェスへ」 。

種類豊富なプランを展開しているが、その中に、ご指定のメッセージ・支援者のお名前と共に米フェスの夜空に長岡花火を打ち上げられる「米フェスメッセージ花火プラン」をご用意！

この花火は、米フェス presents長岡花火財団協賛「フェアウェル花火」含む米フェスの華やかなプログラムとともに、ご自身のメッセージを込めた花火が打ち上がるという貴重な体験ができる、米フェスならではのプランとなっている。

この機会に、ぜひ多種多様な色を持った花火を打ち上げていただきたい。

【花火プログラム】

長岡花火財団presents 長岡花火

オープニング花火「慰霊と平和への祈り」

毎年8月2日、3日に開催される長岡まつり大花火大会。

花火大会の冒頭、慰霊と平和への祈りの思いを込めた白一色の花火を3つ、静かに打ち上げます。

80年前の8月1日22:30、長岡の街は大規模空襲によって焼野原になりました。永遠に忘れてはいけない戦争の悲惨さ、戦災からの復興を成し遂げた先人への報恩感謝、そして争いのない世界平和実現への願いを未来に繋げていくという決意・想いを込めて打ち上げます。

米百俵フェスにお越しいただきました皆様にも、ここ長岡から世界に向け発信する想いに共感していただけることを願いながら打ち上げます。

５月２３日（土）Program1ミュージックスターマイン「輝き」

「長岡の輝く未来を米フェスから」をテーマに打ち上げます。

子どもたちが歌う公式テーマソング「輝き」に合わせて、子供たちの輝く笑顔や楽しそうに歌う情景が思い浮かぶようなミュージックスターマインです。

５月２４日（日）Program1ミュージックスターマイン「HOPE TO THE FUTURE」

米百俵フェス出演経験者(JUNNA、松下洸平、琴音、橋口洋平)の歌唱によるオリジナル曲 「HOPE TO THE FUTURE～未来へ～」に合わせ、打ち上げます。

幾多の困難を乗り越えてきた長岡にはいつも傍に「花火」がありました。希望、喜び、そして様々な困難を乗り越えようとする勇気・想いを紡ぎ、未来へ向けて躍進するお一人おひとりに贈る「エール花火」として打ち上げます。

Program2復興祈願花火「フェニックス」

2004年10月23日に発生した「中越大震災」から20年余り経ちました。

故郷を復興させるために世代など分け隔てなく力を合わせて奔走したことを忘れず、また全国の皆さんからいただいた支援への感謝を伝えようと、2005年の長岡まつり大花火大会から打ち上げ続けており、いまや「フェニックス」は長岡花火を代表する大切な花火となっています。

「幸せを運ぶ青い鳥」ブルーフェニックスはどこで飛ぶか・・・

米フェス presents長岡花火財団協賛

Program3「フェアウェル花火」

新たな花火プログラムが登場します！

フェアウェル花火は「今年の米フェスの思い出を、花火と共に持ち帰ってもらい、また来年会いましょう！」という思いが込められた米フェスオリジナルの花火プログラムです。

出演アーティストの楽曲とともに花火を打ち上げ、華やかに米フェスを締め括ります！

今年は初日が氷川きよし+KIINA.さん、２日目はSHISHAMOさんの楽曲で打ち上げます。

使用楽曲は当日まで楽しみにお待ちください！

【公演概要】

■公演名：ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026

■開催日時：2026年5月23日（土）、5月24日（日）

■会場：国営越後丘陵公園（新潟県長岡市宮本東方町字三ツ又1950番1）

■主催・企画・制作：米百俵フェス有限責任事業組合

■共催：ながおか米百俵フェス実行委員会、長岡市、一般財団法人長岡花火財団

■オフィシャルコーポレーター：ＮＰＯ法人ネットワーク・フェニックス、一般社団法人長岡青年会議所、パーマーク

■特別協賛：JAえちご中越

■協賛：株式会社ＡＩＲＭＡＮ、株式会社スプリックス／アース製薬株式会社、越後御貢屋、石油資源開発株式会社、株式会社 第四北越銀行、ホテルニューオータニ長岡、ワタナベグループ／株式会社 原信、株式会社大原鉄工所、株式会社栗山米菓、株式会社 中越興業、(株)ＮＳ・コンピュータサービス

■フードパートナー：カトープレジャー、新うまい佐賀のりつくり運動推進本部

■SDGsパートナー：バイオマスレジンマーケティング

■後援：一般社団法人 長岡市医師会、一般社団法人 長岡歯科医師会

■応援：アルビレックス新潟、新潟アルビレックスBB、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ、SHOW! 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校／新潟県米菓工業協同組合、ミキハウス

■運営：キョードー北陸

■チケット(税込)

〈入場券〉

2DAYSチケット：おとな22,000円／中高生9,000円

1日券（5/23券、5/24券）：おとな12,000円／中高生5,000円

ペアチケット（5/23券、5/24券）：おとな22,000円／中高生9,000円

〈長岡市民割引券〉

2DAYSチケット：おとな20,000円／中高生7,000円

1日券（5/23券、5/24券）：おとな11,000円／中高生4,000円

ペアチケット（5/23券、5/24券）：おとな20,000円／中高生7,000円

〈キャンプチケット〉

おとなキャンプチケット：おとな28,000円

中高生キャンプチケット：中高生15,000円

おとなキャンプチケット+専用駐車場券：35,000円

※小学生以下入場無料!!

1グループに成人（18歳以上）の同伴者が必要です。

〈交通チケット〉

臨時駐車場 チケット：4,000円/1台

長岡駅シャトルバス： (JR長岡駅↔︎会場 間往復) ※未就学児無料

おとな3,000円／小中高生1,500円

新潟駅シャトルバス： (JR新潟駅↔︎会場 間往復)

おとな・中高生7,500円／小学生以下3,500円

※詳細は公式サイトをご参照ください。

■公式サイト

https://www.comefes.net/

■公式LINE

https://lin.ee/qguuwxq

■公式X

https://twitter.com/n_comefes

■公式Instagram

https://www.instagram.com/nagaoka_comefes/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@nagaotewpsw?_t=ZS-8tPfOfYFrfz&_r=1(https://www.tiktok.com/@nagaotewpsw?_t=ZS-8tPfOfYFrfz&_r=1)

■米フェスクラファンページ

https://camp-fire.jp/projects/918447/view