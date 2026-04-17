新宿・歌舞伎町に“大人が楽しめるクレープ専門店”誕生。予約困難なショートケーキ店の姉妹ブランド「CrepeCompany」オープン

“予約困難なケーキ屋”が提案する、もう一つの楽しみ方

株式会社 縁多こだわりのジャージー生クリームを使用した、ご褒美パフェ

2023年に新宿にオープンしたShortCakeCompanyは、月間5,000人以上が来店する人気の夜カフェ。メディアにも多数取り上げられる一方で、予約が取りづらい状況もあり「もっと気軽に楽しめる場所をつくりたい」という想いからCrepeCompanyは誕生しました。

街中のクレープスタンドとは異なり、店内でゆっくりと楽しめる“大人のためのクレープ専門店”として、新たな体験を提案します。

右：薔薇と苺のジャージー生クレープ、左：ジャージーバターシュガークレープ■夜22時まで営業。コンセプトは、“大人が楽しむ至福のクレープ”

クレープ業界では珍しく、営業時間は15:00～22:00（最終入店21:00）。仕事終わりや食後でも気軽に立ち寄れる「夜カフェ」として利用できます。

コンセプトは、「美味しいものを、少しだけ。」食後でも無理なく楽しめる小ぶりなサイズ感と、軽やかな味わいで、“大人のご褒美時間”を提供します。

パティシエが作る、まるでケーキのようなクレープ

希少価値の高い、ジャージー生クリームを使用■ジャージー生クリームを使用した、本格派クレープ

当店の最大の特徴は、ケーキ専門店で培った技術を活かしたクレープのクオリティです。使用するジャージー生クリームは、コクがありながら後味は軽やか。夜でも食べやすく、食後でも飽きずにお楽しみいただけます。

さらに、キャラメルやヘーゼルナッツを生地に練り込み、香ばしく風味豊かなご馳走クレープに焼き上げます。トッピングには厳選した果物や自家製ソースを使用し、パティシエが一つひとつ丁寧に仕上げます。

■魅力的なシグネチャーメニュー

・薔薇と苺のジャージー生クレープ 1,100円

・ジャージーバターシュガークレープ 900円

・追い生クリーム 250円

・ドリンク各種 700円～

今後は、季節ごとの限定クレープも展開予定です。

歌舞伎町に現れる、非日常の“赤と白の空間”

シグネチャー「薔薇と苺のジャージー生クレープ」

店舗はシグネチャーである「薔薇と苺」をイメージした赤と白を基調にデザインされており、可愛く上品で、エレガントな非日常空間を演出いたしました。カウンター席（8席）やベロア調ソファのテーブル席（1卓）を備えた隠れ家的な空間で、ひとりでもゆっくりと過ごすことができます。

カウンター８席、奥には４名掛けのテーブル席

■創業者コメント

旗艦店であるShortCakeCompanyの『おひとり様用ホールケーキ』は、少し特別な日のイメージです。もっと日常的に楽しめる選択肢も作りたいと思い、クレープ店を立ち上げました。仕事終わりや疲れた日の帰り道に、ふらっと立ち寄って、甘いもので自分を満たす。そんな時間を届けられるお店にしたいと考えています。

今後は秋葉原や大阪など他エリアへの展開も視野に入れ、より多くのお客様に「大人のクレープ体験」を届けてまいります。

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店舗概要

店名：CrepeCompany (クレープカンパニー)

住所：東京都新宿区歌舞伎町1-27-2 Ks7ビル 4F

※4階までは階段のみとなります

時間：15:00～22:00（最終入店21:00）

定休：月・火

席数：カウンター8席、テーブル1卓

※2026年4月22日(水) グランドオープン

皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。