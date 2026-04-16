ショート動画取材班に「のんのん🍠 」が新たに加盟

株式会社ベクトル

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下「ベクトル」）は、取材から配信までを行う独自のショート動画メディアネットワーク「ショート動画取材班」に、「のんのん🍠 」が新たに加盟したことをお知らせいたします。

※画像内のブランドは、本件との直接の関係はございません。

「のんのん🍠 」は、TikTok Shopを中心に話題となっているトレンド商品や注目アイテムをいち早くキャッチし、ショート動画として分かりやすく発信するメディアです。これまでの投稿の中には、再生回数82万回を超える動画も生まれています。本加盟により、商品の魅力をスピーディーかつ直感的に伝えることで、さらなる認知拡大および購買意欲の向上が期待できます。



■「のんのん🍠 」について

ジャンル ：TikTok Shop・レシピ

フォロワー ：TikTok/297,800

URL ：https://www.tiktok.com/@nonno.chan

■「ショート動画取材班」コミュニケーションプラン概要

「ショート動画取材班」では、ベクトルが構築したショート動画メディアネットワークに加盟する美容系・トレンド系・お出かけ系など多様なジャンルのSNSアカウントのクリエイターやレポーターが、企業やブランドの最新情報を取材しショート動画で発信します。複数メディアでの同時拡散や、各アカウントの特徴を活かした訴求が可能で、リーチ保証型による確実な拡散力と最短即日掲載を実現するスピード感により、SNS上で認知獲得を後押しします。

URL：https://tategatashuzaihan.com/

■お問い合わせ先

詳細に関するお問い合わせ、その他ご質問等に関しましては、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。担当者より個別にご対応させていただきます。

「ショート動画取材班」サポート担当 E-MAIL：shortdouga_shuzaihan@vectorinc.co.jp

【株式会社ベクトル 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ベクトル

住 所 : 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設 立 : 1993 年 3 月 30 日

代 表 者 : 西江 肇司

資 本 金 : 3,038百万円（2026年2月現在）

事業内容 : PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

U R L : http://www.vectorinc.co.jp/