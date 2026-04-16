ヘルステック事業を展開する株式会社MEDIROM MOTHER Labs（本社：東京都港区、代表取締役社長：植草 義雄）は、TD SYNNEX株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：國持重隆）とのディストリビューター契約に基づき、充電不要のスマートトラッカー「MOTHER Bracelet®︎」を活用した遠隔体調管理システム「REMONY®︎（リモニー）」の熱中症対策向け「レンタルプラン」を全国で提供開始することをお知らせいたします。

背景：熱中症対策の義務化と現場の課題

近年、夏季の記録的な猛暑により、職場における熱中症対策は喫緊の課題となっています。特に昨年6月1日より気候変動適応法が改正され、企業にはより高度な現場作業員の安全管理と体制構築が求められています。一方で、現場作業員のバイタルをリアルタイムで把握するためのデバイス導入には、導入費用の設備投資コストが重いことや、導入後の管理工数が障壁となり、企業側が前向きに検討しづらい状況が発生していました。

遠隔体調管理システム「REMONY」熱中症対策レンタルプランの特徴

本プランは、現場作業員のバイタルデータをリアルタイムで可視化し、熱中症のリスクを未然に防ぐパッケージです。 1. 初期投資を抑えたパッケージ料金 端末購入不要のレンタル形式を採用。必要な時期のみの導入など、企業の予算形態に合わせた柔軟な運用が可能。 2. 24時間365日、充電の手間をゼロに 外気と身体の温度差で発電する「ゼーベック効果」を利用した独自技術により、充電忘れによるデータ欠損や管理の手間を完全に排除。 3. アラート通知機能 異常検知時に管理者へ即座に通知。多拠点にまたがる現場の安全を中央で一括管理。

TD SYNNEXとの提携による提供価値

TD SYNNEXの全国規模の営業ネットワークを通じて、ITリテラシーや導入コストに課題を抱える地方の製造現場や建設現場へも迅速にソリューションを届けます。IT機器の流通に精通したTD SYNNEXが窓口となることで、働く人の健康・安全の確保に向け、さらなるサービスの拡充に努めてまいります。

充電不要のスマートトラッカー「MOTHER Bracelet®︎」について

「MOTHER Bracelet®︎」は、世界初*となる24時間365日充電不要のスマートトラッカーです。米国シリコンバレー発の最先端技術を搭載することで体温と外気の温度差で電力を生み出します。充電不要のため、充電時のダウンタイム（データが取得できない時間）が発生しません。歩数・睡眠量・消費カロリー・心拍数・体表温＝ヘルスケアの基本となる5つのデータがこれ1つで記録可能です。

https://mother-bracelet.com/

＊WPO、PATENTSCOPE、科学技術センター、J-GLOBAL、J-PlatPatなどにより、ゼーベック効果を利用した充電不要の活動量計に該当する知的財産を確認(2021年7月3日 ESP総研調べ)

遠隔体調管理システム「REMONY ®︎(リモニー) 」について

遠隔体調管理システム「REMONY®︎」は、当社が開発した充電不要のスマートトラッカー「MOTHER Bracelet®︎」を腕に装着し、専用ゲートウェイを経由して自動で同期されたデータをリアルタイムで一元管理できるシステムです。 従来のウェアラブルデバイスは充電切れによるデータの欠損が課題となり、見守りが困難な状況となっています。「MOTHER Bracelet®︎」は充電のために取り外すことなく、24時間365日リアルタイムで利用者のバイタルデータを計測することが可能です。そのため、緊急事態の早期発見や体調不良による事故の防止を高い精度で実現いたします。高齢者の見守りや夜間の長時間勤務の従業員の健康管理など様々な業界に合わせてカスタマイズを行い、展開しております。 〈搭載機能〉 ・心拍・体表温・歩数・睡眠量・消費カロリーの取得・表示 ・各種アラート機能（転倒検知、心拍異常、熱中症、SOSコールなど） ・アラートと連動した自動通知機能

会社概要

https://remony.site/

株式会社MEDIROM MOTHER Labsについて

メディロムグループのヘルステック事業を担う子会社です。 ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムの実施、24時間365日充電不要の活動量計「MOTHER Bracelet」の開発・販売を行っています。「MOTHER Bracelet」は応援購入サイト「Makuake」で5,610万円の支援を達成し、高い注目を集めました。また、その特長を活かし、活動量計を用いた集中管理システムを介護・流通・デベロッパーなど各業界に提供しています さらに、ランナーの健康管理を支援するランニングステーション「Re.Ra.Ku PRO」の運営を通じて、リアルとテクノロジーを融合したヘルスケアサービスを展開しています。 社名 ： 株式会社MEDIROM MOTHER Labs（英文名 MEDIROM MOTHER Labs Inc.） 本社所在地 ： 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F 代表 ： 代表取締役 植草義雄 設立 ： 2023年7月 事業内容 ： ヘルステック事業／デバイス事業／ソフトウェアサービス事業／ランナーサポート事業

株式会社メディロムについて

社名：株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.） 上場市場：NASDAQ ティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM) 本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F 代表：代表取締役 江口 康二 設立： 2000年7月

https://medirom.co.jp/