【NEWOPEN】LIQUOR WAREHOUSE CRAFT ららぽーと安城店

グランマルシェ株式会社



グランマルシェ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区本町4-5-16）は、2026年4月16日(木)、愛知県安城市の「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」1階「安城市場」内に、中部エリア初上陸となるお酒と食のセレクトショップ「LIQUOR WAREHOUSE CRAFT（リカーウェアハウス クラフト）ららぽーと安城店」をオープンいたします。

2025年12月に兵庫県で誕生した新ブランドの2号店であり、既存の「世界の酒グランマルシェ」から、こだわり・少量生産・手作りをテーマにした新ブランドへ全面リニューアル 。圧倒的な専門性を誇るお酒のラインナップに加え、隣接する青果コーナーとの連携により、お酒と一緒に新鮮なフルーツもワンストップで購入できる、これまでにない利便性とワクワクをお届けします 。

1. 総勢2,000アイテム！専門店を凌駕する圧巻のラインナップ 店内は「発見の倉庫」をテーマに 、世界中から厳選されたお酒と食品が2,000アイテム以上集結。木目を抑えたスタイリッシュな空間に、こだわり抜かれた品々が並びます。

洋酒（ウイスキー等）：約400種類。希少な銘柄から世界の特選酒まで充実 。

ワイン：約500種類。フランス・イタリア等の名醸地から厳選 。

和酒（日本酒・焼酎）：約250種類。日本各地のこだわりの味を網羅 。

クラフトビール：約160種類。国内外の少量生産品をセレクト 。

クラフト食品：約500種類。丁寧な手作りおつまみや調味料、お菓子を展開 。

クラフトへのこだわり： クラフトビール、ワイン、ウイスキー、地酒などの少量生産のお酒に加え、丁寧に作られたおつまみ、調味料、お菓子などの「クラフト食品」まで幅広く展開します 。

中部エリア初： 1号店（兵庫）で好評を博した「発見の倉庫」というコンセプトが、ついに中部エリアに初登場します 。

2. 自家焙煎「GRACOコーヒー」の本格的な味わいを展開

店内には、こだわりの自家焙煎コーヒーブランド「GRACOコーヒー」のコーナーを設置。

・多様なスタイル： 豊かな香りが楽しめる「コーヒー豆」、ご自宅で使い勝手の良い「粉」、手軽に本格的な味を一杯ずつ楽しめる「ドリップバッグ」を販売。

・お酒のあとのリラックスタイムや、ギフトとしてお酒やクラフト食品と組み合わせたオリジナルギフトなど♪

GRACOドリップコーヒー自家焙煎豆

3. CRAFTなら「新鮮なフルーツ」も一緒に買える！

「安城市場」内に位置する店舗ならではの特徴として、隣接する青果コーナー「こだわり青果のグランマルシェ」の旬のフルーツをCRAFTのレジで同時にお買い求めいただけます 。 「ワインと一緒に、その時期最高のフルーツを」といった、市場直結型ショップだからこそできる贅沢なショッピング体験を提供します 。

4. “毎日に小さな特別”を。お酒を飲まない方にも愛されるショップへ

「お酒屋さんだけど、お酒だけじゃない」をコンセプトに、飲料や食品も充実させています 。

訪れるたびに新しい商品と出会える“発見の場所”を目指します 。

■ 店舗概要

店名： LIQUOR WAREHOUSE CRAFT ららぽーと安城店

オープン日： 2026年4月16日(木)

所在地： 〒446-0073 愛知県安城市大東町9-30 ららぽーと安城1F「安城市場」内

営業時間： 10:00～21:00

店舗：LIQUOR WAREHOUSE CRAFT（旧 世界の酒グランマルシェ）

青果：こだわり青果のグランマルシェ

鮮魚：本場 清水水産



みなさまのお越しをお待ちしております。