高市早苗首相高市早苗首相は21日夜、衆院予算委員会の坂本哲志委員長や斎藤健・与党筆頭理事と公邸で会食した。出席者によると、2026年度予算の成立を受け「ご苦労さま」と慰労した。首相が夜に同僚議員と会食するのは珍しい。坂本氏は、3月中の予算成立を目指した首相の意向を踏まえ、職権で審議を進めた経緯があり、野党から批判を受けていた。会食では、首相が「職権ばかりだったね」と冗談を言う場面もあったという。お土