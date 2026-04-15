「フレッシュネスバーガー」×「フルーティス」濃厚な果実感を楽しむフローズンフルーツソーダを4月22日～期間限定発売！

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan(本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：槇 亮次、以下：ミツカン)は、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日(水)から6月2日(火)まで、ミツカン「フルーティス(TM) りんご酢マンゴー」を使用した「フローズンマンゴー レモネードソーダ」を期間限定で提供します。

ミツカン「フルーティス りんご酢マンゴー」商品情報

ミツカンの「フルーティス」は人気の高い果実や産地にこだわった果実を厳選し、りんご酢などと組み合わせることで果実のおいしさを最大限に引き出した商品です。今回は「フルーティス」の数ある商品ラインナップのなかでも人気が高く、高級感のあるフルーツであるマンゴーを使用した「フルーティス りんご酢マンゴー」を使用いたします。りんご酢をベースに、宮崎県産マンゴーを加え、しっかりとした甘味、そしてほどよい酸味が特徴です。

果実氷で濃厚！ひんやり爽やかフローズンマンゴー レモネードソーダとして登場！同時発売のパクチーチキンバーガーと合わせれば南国リゾート気分がさらに高まる！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/700_1_de527d4b1066a7e6be48bd9691db38a1.jpg?v=202604151151 ]

ミツカン「フルーティス りんご酢マンゴー」と、マンゴーを凍らせた“果実氷”を使用し、氷を一切使わずに仕上げる「フローズンマンゴー レモネードソーダ」が新登場。時間が経っても味が薄まらず、最後まで濃厚な果実感を楽しめるのが特長です。南国フルーツの王道・マンゴーのゴロっとひんやり果実氷と、店内でじっくりハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせた一杯。ほどよい酸味のミツカン「フルーティス りんご酢マンゴー」がアクセントとなり、とろける甘みの中に爽やかさが広がります。

さらに今年はフレッシュネスバーガーで毎年好評のパクチーバーガーもパワーアップ。旬の国産フレッシュパクチーと店内調理のジューシーなクリスピーチキンに、甜麺醤をベースにコチュジャン、オイスターソースを合わせたオリジナルソースやたっぷりの針生姜・トマトを合わせ、旨みと辛み、香りのバランスを追求した『パクチーチキンバーガー カオマンガイ』と、クリスピーチキンに、レバーペーストのコク、ほどよい酸味のなます、紫キャベツのマリネを重ね、五香粉とナンプラーで本場の味を表現した『パクチーチキンバーガー バインミー』が同時発売します。「フローズンマンゴー レモネードソーダ」と一緒に食べれば南国リゾート気分がさらに高まります。

実施期間等

＊イメージ

商品名・価格（税込）：フローズンマンゴー レモネードソーダ 560円

※ハチミツを含みます。１歳未満のお子様には与えないようにご注意ください。

■ 販売期間：2026年4月22日(水)～6月2日(火)

■ 販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗、動物園店舗を除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がございます。

■詳細ページ：https://www.freshnessburger.co.jp/campaign/2026coriander/?utm_source=release&utm_medium=release-2026coriander#drink(https://www.freshnessburger.co.jp/campaign/2026coriander/?utm_source=release&utm_medium=release-2026coriander#drink)

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/