CNBLUE日本ツアーとジョン・ヨンファ最新ソロライブがWOWOWで放送・配信！2022年からの来日公演4本と合わせて5月から4カ月連続特集！

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熱いステージで各国のファンを魅了する韓国のロックバンド、CNBLUE。5月に行なわれる日本ツアーやジョン・ヨンファ最新ソロライブなど4カ月連続で特集！

ジョン・ヨンファ（Vo.&Gu.）、カン・ミンヒョク（Dr.）、イ・ジョンシン（Ba.）の3人からなる韓国のロックバンド、CNBLUE。ダンスグループが多い韓国の音楽シーンにあって、バンドスタイルのサウンドで韓国ロックシーンを長きにわたって牽引し、日本のみならず世界中のファンを魅了している。

デビュー前に日本でライブハウスや路上で音楽修業をし、2010年に韓国デビュー、2011年に日本メジャーデビューを果たした彼らにとって、2026年は日本メジャーデビュー15周年に当たるアニバーサリーイヤー。これまでもコンスタントに来日公演を開催し、日本のファンに寄り添ってきた彼らだが、今年も精力的な活動を展開している。2月にジョン・ヨンファが日本でのソロライブを行なったのに続き、5月にはCNBLUEがアリーナツアーを開催。

WOWOWでは、これらの最新ライブに加え、兵役、コロナ禍を経ての来日公演であった2022年以降のライブ4本を含む4カ月連続特集をお届け。骨太のロックはもちろん、アコースティック曲や最新のEDMを取り入れたポップナンバーまで聴かせる幅広いサウンドと、観客のハートをつかんで盛り上げる熱いステージの魅力を存分に味わっていただきたい。

さらに、メンバー出演ドラマもWOWOWオンデマンドで配信。あわせてお楽しみください。

【番組情報】

CNBLUE 4カ月連続WOWOW特集

＜ラインナップ＞

ジョン・ヨンファ「2026 JUNG YONGHWA SOLO LIVE IN JAPAN "One Last Day"」

5月31日（日）午後3:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・同時配信終了後～アーカイブ配信あり

ソロとしても精力的に活動しているCNBLUEのジョン・ヨンファが、最新アルバムを引っ提げ2月に開催した東京公演を放送・配信！

CNBLUEのリーダーで、ボーカル＆ギターのジョン・ヨンファが2月に東京ガーデンシアターで開催したソロライブの模様を放送・配信する。ライブタイトルに掲げられた「One Last Day」は、2月11日にリリースされた彼の最新アルバムのタイトル。2025年7月に韓国でリリースされたミニアルバムに日本オリジナル楽曲を追加、さらにリード曲「Night Runner（Shooting Star）」の日本語バージョンも収録したスペシャルエディションである同作を引っ提げての日本公演は、日本での活動を大事にする彼ならではのまさに日本だけのレアなステージとなった。

幕間映像なしのノンストップで駆け抜けた3時間のパフォーマンスは、圧巻の歌唱力、流ちょうな日本語での和やかなトーク、貴公子然としたビジュアル、ファンを盛り上げる巧みなステージングと彼のパーフェクトさに圧倒される。ソロライブならではのジョン・ヨンファに魅了されること必至だ。

出演：ジョン・ヨンファ（CNBLUE）

収録日：2026年2月25日

収録場所：東京 東京ガーデンシアター

CNBLUE「2026 CNBLUE LIVE '3LOGY' IN JAPAN」

6月放送・配信予定

※放送・同時配信終了後～アーカイブ配信あり

2009年の始動当初より日本でも精力的に活動してきた韓国のロックバンドCNBLUE。ワールドツアーから5月の横浜公演を放送・配信！

2026年1月のソウルを皮切りに、ワールドツアー「2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR '3LOGY'」を開催中のCNBLUE。アジアの主要都市を網羅し、さらにはオーストラリアへも足を延ばしての精力的なステージが続く。日本では、横浜・愛知・神戸の3カ所でアリーナ公演を開催、その中から5月の横浜公演をお届けする。

ライブタイトルの「3LOGY」が意味する、メンバー3人が作り出す一つの完璧な体系と調和を鮮烈に打ち出すというテーマにふさわしい、新たな挑戦の場ともいえる今回のワールドツアー。グローバルな活動の中で、より一層強固なものとなったバンドとしてのシナジーの“完全体”を見せつけるライブが各地で披露されている。これまで以上にバンドとしての存在感を際立たせるCNBLUEの熱いパフォーマンスに乞うご期待！

出演：CNBLUE

収録日：2026年5月3日

収録会場：神奈川 ぴあアリーナMM

CNBLUE「AUTUMN CONCERT 2022 ～LET IT SHINE～ @NIPPON BUDOKAN」

7月放送・配信予定

※放送・同時配信終了後～アーカイブ配信あり

兵役、コロナ禍を経て2022年に5年ぶりに開催した日本公演を放送・配信。再会を待ち望んだファンとの絆と、“神セトリ”の伝説を生んだ集大成的なステージは必見！

2022年11月に東京と神戸で開催された「CNBLUE AUTUMN CONCERT 2022 ～LET IT SHINE～」から、日本武道館公演の模様をお届けする。2017年の「CNBLUE 2017 ARENA TOUR ～Starting Over～」以来5年ぶりの日本でのツアーは、メンバーの兵役や世界的パンデミックの影響もあって、メンバー、ファンともに心から渇望していた感動の“再会”となった。

コンサート直前の10月にリリースされたシングル「LET IT SHINE」の披露を兼ねつつ、久しぶり！という万感の想いがあふれるステージは必見。韓国デビュー曲からこれまでのヒットシングル曲を惜しげもなく網羅したCNBLUEの集大成ともいえるセットリストは、熱いロックナンバーを中心にしたアッパーチューンがはじけまくる、ロックバンドCNBLUEの神髄と呼べる“神セトリ”となった。5年の歳月が培ったバンドとしての成長と、ファンとの固い絆を感じさせる伝説のライブをお見逃しなく。

出演：CNBLUE

収録日：2022年11月9日

収録会場：東京 日本武道館

CNBLUE「ZEPP TOUR 2023 ～CALLING～ @TOKYO GARDEN THEATER」

7月放送・配信予定

※放送・同時配信終了後～アーカイブ配信あり

声出し解禁となった2023年のCNBLUEライブ。ファンを近くに感じたいと10年ぶりに行なったライブハウスツアーの追加公演での白熱のステージを放送・配信！

2023年6月21日に東京ガーデンシアターで行なわれたCNBLUEのライブをお送りする。このライブは、CNBLUEにとって2013年以来10年ぶりとなるライブハウス、ZEPPツアー「CNBLUE ZEPP TOUR 2023 ～CALLING～」の追加公演として開催されたもの。コロナ禍後の初のコンサートとして2022年秋に行なった「CNBLUE AUTUMN CONCERT 2022 ～LET IT SHINE～」がTwitter（現・X）で「#CNBLUE」「#神セトリ」としてトレンド入りするなど話題を集めたものの、まだ開催における規制事項も多く、ライブを大切にする彼らにとってはもっと“客席と近い”ライブをやりたいという想いが募っていた。

そんな「皆さんともっと近い距離でライブを楽しみたい」と語っていたメンバーの願いが形となったのが、10年ぶりのライブハウスでのパフォーマンス。念願の声出し解禁となった全国各地のZEPPでの熱気を東京ガーデンシアターでも再現した、興奮度MAXの盛り上がりをぜひご覧いただきたい。

出演：CNBLUE

収録日：2023年6月21日

収録会場：東京 東京ガーデンシアター

CNBLUE「2024 CNBLUE AUTUMN TOUR ～LIFE ANTHEM～ @NIPPON BUDOKAN」

8月放送・配信予定

※放送・同時配信終了後～アーカイブ配信あり

韓国ロックシーンを牽引してきたCNBLUEが、新旧ナンバー織り交ぜてのセットリストで臨んだ2024年秋のツアーから、ファイナルの日本武道館公演を放送・配信！

14枚目のシングルとして2024年10月にリリースされた「人生賛歌」を携えてのライブツアー「2024 CNBLUE AUTUMN TOUR ～LIFE ANTHEM～」から、ファイナルとなった11月21日の日本武道館でのライブを放送・配信する。

2023年秋のツアー、2024年夏の「CNBLUENTITY」ツアーと怒濤のライブラッシュを完走し、SNSでもトレンド入りを果たすなどさらなる成長と進化を遂げたCNBLUE。円熟味を増した彼らの約1年ぶりとなる日本武道館公演は、「人生賛歌」に収録され、このツアーが初披露であるとともに、UVERworldのTAKUYA∞との共作曲ということでも話題を呼んだ「Countdown」や、韓国リリースのミニアルバム『X』からのナンバーも網羅した豪華なセットリストとなっている。2020年のメンバー全員除隊完了から4年、CNBLUEのフルスロットルを感じられる白熱のライブだ。

出演：CNBLUE

収録日：2024年11月21日

収録会場：東京 日本武道館

CNBLUE「2025 CNBLUE LIVE - VOYAGE into X IN JAPAN @TOKYO GARDEN THEATER」

8月放送・配信予定

※放送・同時配信終了後～アーカイブ配信あり

2024年に発表したミニアルバム『X』を引っ提げ、各国を熱狂させたCNBLUEの大規模なワールドツアー。その中から2025年5月の東京公演を放送・配信！

2025年4～6月にかけて神戸・東京・愛知で6公演が開催された「2025 CNBLUE LIVE - VOYAGE into X IN JAPAN」から東京ガーデンシアターでのライブをTV初放送する。2024年10月に3年ぶりとなるミニアルバム『X』をリリースしたCNBLUEが、同作を引っ提げて韓国・ソウルを皮切りにアジア＆北米13都市17公演を開催したツアー「VOYAGE into X」の日本公演に当たるもの。10枚目のミニアルバム、10倍の成長、無限大の未来など多様な意味が込められた「X」というタイトルをテーマに、未知の世界を旅するCNBLUEの航海の中、あまり表に出すことのなかった彼らの姿と無限大に広がるバンドの多彩な色を堪能できるライブとして、高い評価を得るものとなった。

そんな中でも、毎年のように日本でコンサートを開催してきた彼らにとってはもう一つの“ホーム”である日本公演。ファンで埋め尽くされた会場における一体感、熱狂のレベルなど見どころは尽きない。圧倒的なパフォーマンスにご注目を！

出演：CNBLUE

収録日：2025年5月10日

収録会場：東京 東京ガーデンシアター

【番組サイト】(https://www.wowow.co.jp/music/cnblue/)

【CNBLUEメンバー出演ドラマ】

(C)SBS7人の脱出 Season2-リベンジ-

WOWOWオンデマンドで配信中

「ペントハウス」の制作陣が描く究極のサスペンス完結編！欲望と裏切りの闘いを生き抜いた7人が仕掛ける新たな復讐劇。果たして極悪人に正義の鉄槌は下るのか？

(C)Tinaent ertainment co.,Ltdラブ・トライアングル～また君に恋をする～

6月配信予定

CNBLUEのイ・ジョンシンが初主演！数学教師が10年前にタイムスリップし、高校生の自分と初恋相手の恋を成就させようと奮闘するラブロマンス。

【加入者限定キャンペーン】

CNBLUE特集を記念して、リーダーでボーカル&ギターのジョン・ヨンファ直筆サイン入りTシャツを抽選で3名様にプレゼント！

応募はこちら(https://www.wowow.co.jp/plusw/present.php?p_id=8379)から