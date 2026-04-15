Jackery（ジャクリ）が、2026年4月18日(土)～19日(日)に開催する「アースデイ東京2026」に協賛！

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー Jackery（ジャクリ）の日本法人、株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利／所在地：東京都中央区）は、2026年4月18日(土)から19日(日)に代々木公園 イベント広場・けやき並木（東京都渋谷区）で開催される環境イベント「アースデイ東京2026」に協賛します。また、当日は「ジャクリと始める！ EARTHDAYエネルギーアクション」と題して、メインステージをはじめとする会場内の電源を供給いたします。

■協賛内容

本イベントでは、当社のポータブル電源 「Jackery 5000 Plus」 をはじめとする容量1000Wh～5000Whの製品 70台 およびソーラーパネル 「Jackery SolarSaga 200」 を20枚提供。提供製品は、以下のエリアで活用されます。

・アースデイコンサート（メインステージ）

アーティストによるライブパフォーマンスの舞台を支える電源として活用されます。

・ハローアースステージ（トーク＆アコースティック）

ケヤキ並木通りで行われるトークプログラムやアコースティックライブにて、静かな空間を支えるエネルギーとして活用されます。

・会場内の電力供給

バイオディーゼル電源などと組み合わせながら、約300のブースを含むイベント全体の運営エネルギーの一部として活用されます。

本イベントでは、軽油やガソリンを燃料とする従来の発電機に依存しない運営が行われ、Jackery製品を含むポータブル電源およびソーラーパネルを中心に、廃食油を活用したバイオディーゼル燃料発電を組み合わせることで、会場内の電力を再生可能エネルギーでまかなう取り組みに貢献いたします。

■イベント概要

イベント名: アースデイ東京2026

開催日: 2026年4月18日(土)・19日(日)

会場: 代々木公園 イベント広場・けやき並木

※野外ステージがあるエリアです。原宿・明治神宮側ではございません。

入場料: 無料

主催: アースデイ東京実行委員会

公式サイト: https://www.earthday-tokyo.org/event/earthday2026

※イベントの内容は、予告なく変更・中止する場合があります。予めご了承ください。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackery（ジャクリ）は「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。2019年に日本市場に参入してから2025年まで、7年連続で年間販売台数・売上No.1を達成しました。

これからもJackeryは、地球への負担をおさえながら、クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ向けて、歩み続けていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp

X ：https://x.com/jackeryjapan

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan

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