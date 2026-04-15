アキッパと三菱地所パークス、駐車場管理クラウドシステム「CREPE(R)」とのAPI連携を開始～カメラ認証によるゲート自動開閉を実現。予約車のスムーズな入出庫を可能に～

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、三菱地所パークス株式会社（代表取締役社長執行役員：吉田 恭彦）が提供する駐車場管理クラウドシステム「CREPE(R)（クレープ）」とのAPI連携を開始することをお知らせします。

本連携により、2026年4月8日（水）から「ノクティ駐車場」にて、予約車両のナンバー認識によるゲート自動開閉を実現します。これにより、従来の暗証番号入力の手間を省き、より利便性の高いスマートな駐車体験が実現します。

なお、システム連携によるカメラ認証でのゲート開閉制御は、アキッパとして初の事例となります。

■ 連携の背景と目的

三菱地所パークスが運営する一部のゲート式駐車場では、これまでアキッパのゲート開閉システム「シェアゲート」（※1）を導入し、予約時に発行される暗証番号の入力による入出庫をおこなっていました。

この運用をさらに高度化し、利用者の利便性と管理の円滑化を両立させるため、両社のシステムをAPI連携し、アキッパの予約情報を「CREPE」（※2）へ共有する仕組みを構築しました。この連携により、これまで以上にストレスのないスマートな駐車体験を実現します。

■ システム連携による提供価値

本取り組みを通じて、カメラ認証による「チケットレス・タッチレス」な入出庫が可能になります。

・完全自動のゲート開閉（カメラ認証）

予約車両がゲートに接近すると、CREPEのカメラセンサーがナンバープレートを自動認識し、そのままスムーズに入庫が可能です。

・他駐車場へのスピーディーな横展開

「CREPE」導入済みの駐車場であれば、追加の専用機器を設置することなく、API連携のみでアキッパを開始できます。そのため、三菱地所パークスが運営する他の駐車場でも迅速な予約サービスの導入が可能となります。

・QRコードによる確実なバックアップ

万が一、ナンバー認識が困難な場合でも、CREPEのQRコード入出庫機能を活用することで、スマートフォンひとつで確実かつスムーズに入出庫できます。

■ 対象駐車場の概要

駐車場名：

ノクティ駐車場

所在地：

神奈川県川崎市高津区溝口1丁目4-1

連携開始日：

2026年4月8日（水）

貸出台数：

50台

予約URL：

https://www.akippa.com/parking/7f5c5bb408f03a30b5054c9544ae9133

アキッパは今後も、様々な企業とのシステム連携を推進し、テクノロジーの力でよりスムーズな駐車体験を届けてまいります。そして全国で発生している駐車場に関するあらゆる困りごとの解決に取り組み、誰もが快適に移動できる世界の実現を目指します。

※1 akippaとアート、IoT×シェアリングエコノミーのゲート式駐車場コントロールシステム「シェアゲート」を開発

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000016205.html

※2 駐車場管理クラウドシステム「CREPE」の詳細はこちら

https://www.mec-p.co.jp/service/crepe/

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計520万人（2026年3月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/



【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp