三菱地所パークス、駐車場管理クラウドシステム「CREPE」と駐車場マーケットプレイス「アキッパ」のAPI 連携を開始

三菱地所パークス株式会社

三菱地所パークス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田 恭彦、以下「当社」）は、2026 年４月８日より、当社が管理・運営する「ノクティ駐車場」（神奈川県川崎市、収容台数 533 台）にて、駐車場管理クラウドシステム「CREPE(R)（クレープ）」と、akippa 株式会社（大阪府大阪市浪速区、代表取締役社長 CEO：金谷 元気）が提供する駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」とのAPI 連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、当社が運営する一部のゲート式駐車場において、駐車場利用者の利便性向上および運営効率のさらなる高度化を図ります。

■背景

近年、駐車場利用者の行動やニーズは多様化しており、事前検索・キャッシュレス決済・スムーズな入出庫といった利便性の高い利用体験が求められています。

当社が運営する一部のゲート式駐車場においても、従来の運営方式に加え、外部サービスとの連携等による利用者体験の向上と管理の円滑化が課題となっていました。

こうした背景を受け、駐車場マーケットプレイスとして多くの利用実績を有するakippa株式会社の「アキッパ」と、当社駐車場管理クラウドシステム「CREPE」をAPI連携することで、双方の強みを活かした新たな駐車場運営モデルの構築を目指し、本連携に至りました。

■ 目的・概要

- 「CREPE」導入済みの駐車場であれば、追加の専用機器を設置することなく、スピーディに「アキッパ」のサービスが利用可能- 駐車場利用者にとって、より分かりやすく、使いやすい駐車場利用体験の提供

まずは当社が管理・運営する「ノクティ駐車場」（神奈川県川崎市、収容台数 533 台）にて連携を開始し、今後は対象拠点の拡大も視野に入れて検討してまいります。

当社は今後も外部パートナーとの連携を積極的に進め、駐車場利用者の利便性向上と持続可能で効率的な駐車場運営の実現に取り組んでまいります。

三菱地所パークスの駐車場Webアプリ「CREPE(R)」

https://www.mec-p.co.jp/service/crepe/