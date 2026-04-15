『弱虫ペダル GLORY LINE』の描き下ろし アウトドアver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『弱虫ペダル GLORY LINE』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『弱虫ペダル GLORY LINE』の商品の受注を4月9日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/142,1,82,367,1037?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし アウトドアver. トレーディングアクリルカード

小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、真波 山岳、黒田 雪成、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔の描き下ろしイラストをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 小野田 坂道&真波 山岳 アウトドアver. アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,865(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）70×50mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし アウトドアver. トレーディングアクリルネームプレート

小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、真波 山岳、黒田 雪成、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔の描き下ろしイラスト、キャラクターの名前、ポジション名をアクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 小野田 坂道 アウトドアver. アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm 特典：（約）68×57mm 厚み：3ｍｍ

素材 ：アクリル

▼描き下ろし アウトドアver. トレーディングイラストカード

小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、真波 山岳、黒田 雪成、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔の描き下ろしイラスト、キャラクターの名前をイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 小野田 坂道&今泉 俊輔&鳴子 章吉 アウトドアver. イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 集合 アウトドアver. マルチデスクマット

小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、真波 山岳、黒田 雪成、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔の描き下ろしイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし アウトドアver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 小野田 坂道 アウトドアver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、真波 山岳、黒田 雪成、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔の描き下ろしイラストを特大サイズのアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全11種（小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、真波 山岳、黒田 雪成、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔）

サイズ：本体：（約）18.5×16.4cm 台座：（約）11.5×4.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし アウトドアver. A6アクリルパネル

※画像は「描き下ろし 小野田 坂道&巻島 裕介 アウトドアver. A6アクリルパネル」を使用しております。

小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、真波 山岳、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人の描き下ろしイラストをA6サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178(税込)

種類 ：全6種（小野田 坂道&巻島 裕介、小野田 坂道&真波 山岳、巻島 裕介&東堂 尽八、真波 山岳&東堂 尽八、小野田 坂道&今泉 俊輔&鳴子 章吉、荒北 靖友&東堂 尽八&新開 隼人）

サイズ：（約）14×10.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし アウトドアver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし 小野田 坂道 アウトドアver. A3マット加工ポスター」を使用しております。



小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、真波 山岳、黒田 雪成、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔の描き下ろしイラストをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全11種（小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、真波 山岳、黒田 雪成、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/142,1,82,367,1037?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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