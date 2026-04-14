IVS2026、4月14日よりPASS販売開始。経営者・投資家エリア「IVS CORE」新設、2エリア構成で7月京都にて開催 #IVS2026

株式会社Headline Japan

国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）～3日（金）の3日間、みやこめっせ、ホテルオークラ京都などをメイン会場として開催します。本日より、PASS販売を開始したことをお知らせいたします。

IVS2026 PASSの構成

IVS2026への参加にはアクセスパスが必要です。IVSエリアに参加できる「IVS PASS」と、IVS COREエリアに参加できる完全招待制の「CORE PASS」の2種類があります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59319/table/212_1_fc1343e32d5b3f06a7bd2cb1d81b1ed1.jpg?v=202604140451 ]

※ IVS PASSではIVS COREエリアには入場できません

IVS PASSに関しては、6月14日までスーパーアーリー期間として定価39,800円（税込）のPASSを19,800円（税込）で提供します。また、6月15日から6月30日までをアーリー期間として、29,800円（税込）で提供します。

IVS COREについて

IVS COREは完全招待制のカンファレンスです。日本のスタートアップ産業の重要なアジェンダについて、議論がそのまま意思決定につながる当事者だけが集います。

ホテルオークラ京都を会場に、業界最前線の経営者や投資家が一堂に会し、資金調達の交渉・決定、企業取引、政策提言まで。ここでの結論が業界のスタンダードとなります。全セッションがオフレコ。録画・録音もSNSへの投稿も禁止だからこそ、本音の議論が生まれます。

セッションの合間には、ホテルのロビーやラウンジで会話が始まり、自然と商談やディスカッションへと発展していきます。IVS会場（みやこめっせ）との間はシャトルバスが運行し、両エリアを自由に行き来できます。

なお、IVS COREは、2026年7月1日（水）～2日（木）の二日間の開催となります。3日（金）は、IVS会場（みやこめっせ）のコンテンツを体験ください。

PASS購入はこちら

PASS購入：https://www.ivs.events/

学生向け新企画「SPIKES」初開催

「出る杭よ、突き抜けろ。」をテーマに、トガッた学生のための祭典「SPIKES」がIVSにて初開催されます。起業家、リーダー、クリエイター、ギークなど、トガッた才能が集結する3日間です。IVS PASSをお持ちの学生の方はご参加いただけます。



詳細：https://spikes.4s.link/

IVS2026 の概要

IVSは2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会し、2026年は「Japan is Back」をテーマに京都で開催します。

今年は、京都で開催してきたIVS2023、IVS2024、IVS2025を進化させた集大成版の「IVS」エリア （京都市勧業館「みやこめっせ」、「ロームシアター京都」）と、令和版の完全招待制IVS「IVS CORE」エリア（ホテルオークラ京都）を新設。2つのエリアで開催します。

【IVS（「みやこめっせ」「ロームシアター京都」）】

スタートアップ関係者、事業会社、投資家、起業志望者、支援者、行政、研究機関、学生。次世代を生み出すすべての人に開かれたエリアです。ステージセッション、スタートアップ展示「Startup Market」、IVSの看板ピッチイベント「IVS LAUNCHPAD」などを実施します。

【IVS CORE（ホテルオークラ京都）】※新設・完全招待制

スタートアップ経営者、機関投資家、大企業経営幹部、政府・政策関係者など、意思決定層のみが参加する完全招待制エリアです。全セッションオフレコ、決裁者同士のパワーマッチング、M&Aマッチングなど、具体的な意思決定が動く場を提供します。

IVS2026への参加にはアクセスパスが必要です。IVSエリアに参加できる「IVS PASS」と、IVS COREエリアに参加できる完全招待制の「CORE PASS」の2種類があります。CORE PASSは審査制のPASSで、招待者のみ購入可能です。



名称：IVS2026

テーマ：Japan is Back

会期：2026年7月1日(水)～3日(金)

場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都 他

主催：IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan／京都府／京都市）

公式サイト：https://www.ivs.events/

公式X：https://x.com/IVS_Official



IVS KYOTO実行委員会について

IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げてまいります。



＜構成団体＞

株式会社Headline Japan、京都府、京都市