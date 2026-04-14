ちとせ交友会、東京都渋谷区の5園で「こども誰でも通園制度」を開始

社会福祉法人ちとせ交友会

社会福祉法人ちとせ交友会（本部：東京都千代田区、理事長：山口 哲史）は、2026年4月より、東京都渋谷区の参宮橋ちとせ保育園、渋谷東ちとせ保育園、富ヶ谷ちとせ保育園、はるの小川ちとせ保育園、広尾ちとせ保育園の5園において、国の新制度「こども誰でも通園制度」の運用を開始しました。

本制度では、実際の園児と一緒に過ごす活動への参加や、子育てに関する相談・交流の機会を通じて、就労の有無にかかわらず地域のすべての子育て家庭が利用できる環境が整います。

これまで園庭開放や育児相談などを通じて地域の子育てを支えてきた取り組みを、制度を通じてさらに広げることで、子どもと保護者が安心してつながれる“地域のHOME”としての役割をより強化してまいります。

運用開始の背景

近年、都市部では核家族化や地域コミュニティの希薄化により、子育てが家庭の中に閉じやすくなり、保護者が孤立感を抱えやすい状況が続いています。

働き方の多様化に伴い、家庭ごとに異なる子育て支援ニーズも増え、乳幼児期の育ちに関する不安や相談のハードルも高まっています。

こうした中で、保育園・こども園が地域の子育て拠点として果たす役割は、これまで以上に大きくなっています。

ちとせ交友会では、これまでも園庭開放や育児相談、地域子育て支援事業などを通じて“地域のHOME”としての役割を大切にしてまいりました。

今回の制度導入は、より多くのご家庭が園に足を運びやすくなり、子どもも保護者も安心してつながれる場を広げるための新たな一歩と考えております。

渋谷区の対象園５園

理事長 山口 哲史コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176976/table/16_1_2dfa5d66f1aee13b1cb65400c223ded4.jpg?v=202604141151 ]

子育ては、家庭だけで抱え込むものではなく、地域の中で支え合いながら育まれていくものだと、私たちはずっと大切にしてきました。

「こども誰でも通園制度」の導入は、保育園・こども園が“地域のHOME”として、より多くのご家庭に寄り添い、子どもたちの育ちを見守る機会を広げる取り組みです。

子ども一人ひとりの小さな成長に気づき、保護者の不安や悩みに耳を傾け、地域のつながりを温かく紡いでいく--その積み重ねが、子どもたちの未来をより豊かにすると信じています。

これからも、地域の皆さまとともに、安心して子育てができる環境づくりに力を尽くしてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

社会福祉法人ちとせ交友会 広報担当

TEL：03-3222-3250

Email：honbu@chitosek.or.jp

社会福祉法人ちとせ交友会について

社会福祉法人ちとせ交友会は、岡山をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・福岡において、認可保育園や認定こども園、児童発達支援などの療育施設を含む多様な子ども・子育て支援事業を展開しています。

ちとせ交友会オリジナルキャラクター「ちこちゃん」

【法人概要】

法人名：社会福祉法人ちとせ交友会

所在地：東京都千代田区二番町7番地5

理事長：山口 哲史

事業内容： 認可保育園他の幼児施設等運営

設立： 昭和45年8月

HP：https://www.chitosek.or.jp/