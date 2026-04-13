【ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート】ランチ＆スイーツビュッフェ『アリスと不思議なブルーオーシャン～海底時計が刻むもうひとつの物語～』

北谷ホテルマネジメント株式会社

【2026年4月13日】ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート（北谷町(ちゃたんちょう)美浜(みはま) 統括総支配人 宍倉裕(ししくらゆたか)）は、2026年5月23日（土）から2026年9月7日（月）までの土・日・月・祝日限定で、2階レストラン「マティーラ」にて、ランチ＆スイーツビュッフェ『アリスと不思議なブルーオーシャン～海底時計が刻むもうひとつの物語～』を開催いたします。

本フェアは、ルイス・キャロルの不朽の名作『不思議の国のアリス』から着想を得た、ランチ＆スイーツビュッフェです。「海×時計」が織りなす、どこか奇妙で美しい海底の世界を表現しました。青い深淵に包まれた「歪な時間」の世界が広がり、空間は静かに幻想的な姿へと移ろいます。無数の時計が刻む時に導かれ、現実から解き放たれる感覚をご体感いただけます。トランプやティーカップなど、物語性をちりばめた演出に包まれながら、非日常の余韻とともにビュッフェを楽しむ、特別なひとときをご提供します。

当ホテルのペストリーチームが手がける13種類のスイーツに加え、8種類のセイボリーもお楽しみいただけます。料金はお一人様4,600円。

※1）歪み始めた不思議な時計※2）赤と黒のコントラスト～迷い込んだトランプの世界へ～

「歪み始めた不思議な時計」（※1）は、県産黒糖を贅沢に使用した、黒糖コーヒーのティラミスです。コク深い黒糖のやさしい甘さと、コーヒーのほろ苦さが幾層にも重なり、口に運ぶたびに奥行きのある味わいが広がります。

素材の風味を引き立てるバランスにこだわり、最後まで軽やかに楽しめる一品です。また、「赤と黒のコントラスト～迷い込んだトランプの世界へ～」(※2）は、軽やかに焼き上げたシュー生地に、甘酸っぱいベリージャムを忍ばせたパリブレストです。香ばしいバターの風味と、ベリーの爽やかな酸味、いちごクリームのやさしい甘さがバランスよく調和し、華やかで奥行きのある味わいへと広がります。軽やかな食感と豊かな風味のコントラストが印象的な、満足感の高い味わいをご堪能いただけます。

※3）海底につながる不思議な空間へ※4）ウサギを追いかけて

「海底につながる不思議な空間へ」（※3）はドライフルーツをふんだんに練り込んだ、しっとり仕上げのフルーツパウンドケーキです。丁寧に焼き上げることでフルーツそれぞれの自然な甘みと芳醇な風味を引き出し、奥行きのある味わいに仕上げました。素材の個性が調和した、食べ進めるほどにコクを感じられる味わいをお楽しみいただけます。また、「ウサギを追いかけて」(※4）は、みずみずしい桃の風味が広がるジュレを閉じ込めたムースタルトです。やさしい甘さの桃と、カモミールのほのかな香りが調和し、軽やかで爽やかな余韻をもたらします。口当たりのよいムースとタルト生地が、フルーツの瑞々しさを心地よく引き立てます。

※5）歪んだ世界のミラーハット※6）不思議の国のトランプ

ほかにも、ミルクチョコレートムースに、オレンジジュレを忍ばせたショコラオランジュ「歪んだ世界のミラーハット」（※5）や、自家製バターをたっぷりと使用した、サクサク食感のサブレ「不思議の国のトランプ」（※6）など、ここでしか味わえないスイーツを多数ご用意しております。この幻想的な空間で、13種類のスイーツと8種類のセイボリーを、コーヒー・紅茶とともに心ゆくまでご堪能ください。

『アリスと不思議なブルーオーシャン～海底時計が刻むもうひとつの物語～』ランチ＆スイーツビュッフェ 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54501/table/16_1_57b0bd902ed32af45a115d3bce1744ee.jpg?v=202604130351 ]

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ヒルトンスイーツについて

ヒルトンは、1984年にヒルトン東京で、日本初のスイーツビュッフェを開始しました。その後、全国で「ヒルトンスイーツ」と称したスイーツ体験を多くのお客様にお届けしてきました。2025年に「ヒルトンスイーツ」のブランディングを刷新し、ホテルブランドの垣根を越えて、それぞれのホテルが個性を生かしたスイーツ体験の提供を開始しました。同時期にひとつのテーマに沿ったスイーツをビュッフェやアフタヌーンティ、テイクアウトメニューで展開します。見て楽しく、食べて美味しい贅沢な時間を「めしあがれ」。

ダブルツリ-byヒルトン沖縄北谷リゾートについて

2018年6月1日にオープンしたダブルツリ-byヒルトン沖縄北谷リゾートは、オーシャンビュースイート4室、ツインルーム140室、キングルーム16室からなる160室の客室が備わっており、北谷の美しい海を一望できます。ビジネスにも、ご家族での滞在にも適したモダンでスタイリッシュな空間です。館内には、テーマ性を持ったランチ＆スイーツビュッフェを開催しているレストラン「マティーラ」や、水平線に落ちる夕陽の絶景を臨むことができる「43ウェスト ルーフトップバー」を備えております。宿泊客は隣接するヒルトン沖縄北谷リゾートのプールやフィットネスセンター、スパといった施設も利用できます。ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートに関する詳細はwww.doubletreechatan.jp(http://www.doubletreechatan.jp/)をご覧ください。

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://doubletree.hiltonhotels.jp/)は、世界62の国と地域で700軒以上を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーbyヒルトンのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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