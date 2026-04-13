【オープン記念企画 第2弾】2026年4月24日(金)より「HMV record shop 心斎橋」×「TOWER VINYL梅田店」コラボキャンペーン開始！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶クーポン配布 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260323125

レコード専門店「HMV record shop 心斎橋」は、2026年3月13日(金)に心斎橋 オー・エム・ホテル 日航ビル地下1階の大丸ホワイトアベニューへ移転し、単独店舗として拡大オープンいたしました。

オープン記念企画 第2弾として、大阪・梅田「TOWER VINYL梅田店」とのお得なコラボキャンペーンを実施いたします。2026年4月24(金)～5月31日(日)までの期間、商品をお買い上げのお客さまに、中古商品3,000円(税込)以上のお買い物にご利用いただける「中古商品 300円OFFクーポン」をそれぞれの店舗でプレゼントいたします。「HMV record shop 心斎橋」では「TOWER VINYL梅田店」で使えるクーポンを、「TOWER VINYL梅田店」では「HMV record shop 心斎橋」で使えるクーポンをお渡しいたします。

ぜひこの機会に「HMV record shop 心斎橋」「TOWER VINYL梅田店」の両店舗にご来店ください。

また、2026年4月18日(土)は、年に一度のレコードの祭典「RECORD STORE DAY 2026」が開催されます！「HMV record shop 心斎橋」では、通常より1時間早い10:00に開店し、販売を開始いたします。RECORD STORE DAY JAPANにエントリーされたアイテムを一斉に販売いたしますので、こちらもお見逃しなく！

「HMV record shop」では、お客さまに音楽の楽しみ方の1つとしてレコードを提案する、レコードカルチャーの新たな"情報発信地"を目指してまいります。

「HMV record shop 心斎橋」×「TOWER VINYL梅田店」コラボキャンペーン

商品をお買い上げのお客さまに、中古商品3,000円(税込)以上のお買い物にご利用いただける「中古商品 300円OFFクーポン」をプレゼント！「HMV record shop 心斎橋」では「TOWER VINYL梅田店」で使えるクーポンを、「TOWER VINYL梅田店」では「HMV record shop 心斎橋」で使えるクーポンをお渡しいたします。

■使用期間：2026年4月24日(金)～5月31日(日)まで

＜注意事項＞

※中古品1回のお会計につき、値引・割引前の総額3,000円(税込)以上のお会計で1枚ご利用いただけます。

※「TOWER VINYL梅田店」・「HMV record shop 心斎橋」の店頭のみでご利用いただけます。他のタワーレコード店舗・HMV record shop店舗ではご利用になれません。

※特価品など一部対象外となる商品がございます。

※他のクーポンとの併用はできません。

※その他注意事項は券面をご確認ください。

※クーポンの配布は無くなり次第終了とさせていただきます。

▶クーポン配布 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260323125

★2026年4月18日(土) RECORD STORE DAY 2026 開催！★

RECORD STORE DAY (レコード・ストア・デイ) は、音楽とレコード店の文化を祝い、アナログレコードを手にする喜びや音楽の魅力を共有する年に一度の祭典。毎年4月に行われる世界最大のレコードイベントで、2008年に第1回目が開催されてから今日に至るまで現在20ヵ国以上の組織が参加しています。2026年4月18日(土)の発売日当日より、RECORD STORE DAY JAPANにエントリーされたアイテムを一斉に参加店舗限定で先行販売！

■RECORD STORE DAY 2026「HMV record shop 心斎橋」開催概要

・販売開始時間：2026年4月18日(土)10:00

※通常営業より1時間早い開店となります。

※当日の整理券配布は8:30からとなります。

・WEB販売・店頭お取置受付：2026年4月20日(月) 0:00

▶詳細は店舗ページで後日お知らせいたします

https://www.hmv.co.jp/recordshop/news/shinsaibashi

■HMV record shop 心斎橋

2026年3月13日(金)にオー・エム・ホテル 日航ビル地下1階の大丸ホワイトアベニューへ移転リニューアルオープン。移転後店舗では、新着中古品を中心に3万枚を放出、総在庫枚数も約5万枚と大幅拡大！



・店名：HMV record shop 心斎橋

・所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-3-3 オー・エム・ホテル 日航ビル B1階 大丸ホワイトアベニュー(大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」直結)

・営業時間：11:00～20:00

・店舗ページ：https://www.hmv.co.jp/recordshop/news/shinsaibashi

■TOWER VINYL梅田店

タワーレコードのアナログレコード専門店。オールジャンルで新品、中古のアナログレコードを約3万枚在庫しています。



・店名：TOWER VINYL梅田店

・所在地：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU chayamachi 4F

・営業時間：11:00～22:00

・TEL：06-6373-2965

・公式サイト：https://tower.jp/store/kinki/TOWER_VINYL_Umeda